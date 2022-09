NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et le prince William ont choqué le monde lorsqu’ils sont apparus avec leurs épouses pour la première fois depuis 2020.

Le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton, parfois appelés les “Fab Four”, se sont rendus à l’extérieur du château de Windsor le 10 septembre pour voir les hommages floraux laissés à la reine Elizabeth II à la suite de sa mort en septembre. 8.

Cependant, l’occasion spéciale a été gâchée par des informations selon lesquelles le prince Harry et Markle auraient retardé la réunion.

“Oui, bien sûr, ils avaient une heure de retard, c’est parce que le prince William a été invité par son père, l’actuel roi Charles, à étendre l’invitation parce qu’ils ont découvert que Meghan Markle avait demandé à sa société de relations publiques américaine de réserver une promenade” alternative “, qui Donc, c’était une invitation de dernière minute pour éviter cela, elle enfreignait le protocole (encore une fois) “, a déclaré l’observateur royal Hilary Fordwich à Fox News Digital.

Un représentant de Markle n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital.

Fordwich a expliqué que le prince Harry et Markle devaient probablement “se démener” pour être prêts pour le moment public, et bien qu’elle ne puisse pas confirmer, elle a noté que la duchesse de Sussex avait normalement son équipe de coiffure et de maquillage à portée de main.

“C’était une invitation de dernière minute, alors, oui, ils ont dû se dépêcher pour se préparer, ils n’étaient pas en tenue de deuil.”

“La branche d’olivier du prince de Galles a conduit à une négociation de 45 minutes avant la réunion des” Fab Four “… le prince William a également été plutôt consterné par une couverture centrée sur les mouvements de Harry et Meghan le jour de la mort de la reine Elizabeth II plutôt que sur l’ampleur du deuil “, a ajouté Fordwich. “Alors, il a alors décidé de prendre contact avec Harry et Meghan.”

La négociation de 45 minutes était probablement due à l’appel du prince Harry pour une sécurité adéquate. Le duc de Sussex est actuellement dans une bataille juridique avec le gouvernement du Royaume-Uni alors qu’il se bat pour la sécurité suite à sa décision de se retirer de son rôle principal en tant que royal.

“Si nous ne voyons plus Harry et Meghan au cours des prochains jours, à part le service de lundi, nous ne recevrons aucune nouvelle de l’apparition avant la toute dernière minute”, a déclaré l’expert royal Kinsey Schofield à Fox News Digital.

“C’est ainsi qu’ils fonctionnent alors qu’au Royaume-Uni, le prince Harry est actuellement dans une bataille juridique avec le gouvernement au sujet de sa sécurité, et je crois comprendre que les” négociations “qui ont eu lieu avant la comparution conjointe de samedi étaient liées à la sécurité. Harry est craint toujours pour la sécurité de sa famille, mais je crois que nous en verrons plus.”

L’auteur royal Christopher Andersen, qui a écrit “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan”, a noté à Fox News Digital que la mort de la reine Elizabeth II a probablement rapproché le prince William et le prince Harry alors qu’ils l’honorent .

“William et Harry se sont réunis pour ce moment de l’histoire afin d’honorer la grand-mère qu’ils aimaient tous les deux, tout comme ils se sont brièvement réunis pour les funérailles du prince Philip et le dévoilement de la statue du palais de Kensington en l’honneur de leur mère l’année dernière”, a-t-il déclaré. “Mais il reste à voir s’ils retournent dans leurs coins séparés dès que les funérailles sont terminées.”

L’auteur royal a également parlé à Fox News Digital du changement de titre du prince William et de la manière dont cela pourrait affecter sa relation avec le prince Harry.

“Harry savait que ce moment arrivait”, a déclaré Andersen. “C’est pourquoi lui et Meghan se sont lancés seuls pour se créer une vie loin de l’attraction gravitationnelle de la monarchie.”

“Même si Harry aime son frère, il a toujours lutté dans une certaine mesure dans l’ombre de William”, a-t-il ajouté. “Harry est heureux que William et Kate soient si disposés et si préparés à assumer le lourd fardeau d’être prince et princesse de Galles. Mais si les Sussex se sont sentis éclipsés par les Cambridges, on ne peut qu’imaginer ce qu’ils ressentent maintenant.”

Andersen a souligné que la famille royale est “sur son meilleur comportement” dans le but de ne pas embarrasser le nom de famille à la suite de la mort de la reine Elizabeth II.

“William et Harry avaient l’habitude de rire et de plaisanter à peu près à chaque fois qu’ils se réunissaient. Ces plaisanteries fraternelles ludiques qui étaient la marque de leur relation ne sont plus très évidentes maintenant”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Ils sont assez civils les uns envers les autres, mais c’est à peu près tout. Tout le monde adopte son meilleur comportement pour le moment, en faisant attention à ne rien faire qui aurait pu embarrasser ou contrarier leur grand-mère.”

Le roi Charles III a semblé étendre sa propre branche d’olivier au prince Harry en mentionnant son fils et Markle dans son premier discours après avoir accédé au trône. Cependant, on ne sait pas si d’autres mesures seront prises pour réparer la relation entre le père et le fils.

“Charles a étendu une branche d’olivier à Harry et Meghan en les mentionnant dans son discours d’adhésion, mais il est difficile d’imaginer qu’il en résultera beaucoup”, a déclaré Andersen. “Le palais retient son souffle collectif, attendant de voir quelles nouvelles bombes sont contenues dans les prochains mémoires révélateurs de Harry.”

Harry a annoncé qu’il écrivait un mémoire révélateur en 2021 et n’aurait apparemment pas informé Charles avant l’annonce de la nouvelle.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire, les hauts et les bas , les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons”, avait-il déclaré dans un communiqué de presse à l’époque.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.”