À l’intérieur du premier Thanksgiving de Meghan Markle et du prince Harry dans une nouvelle maison

Un Thanksgiving en Californie dont ils se souviendront toujours.

Après s’être installé dans la communauté Santa Barbara de Montecito au cours de l’été, Meghan Markle et Prince Harry célèbrent leur premier jour de la Turquie américaine en famille avec une célébration intime.

E! News a appris que le duc et la duchesse de Sussex profiteraient d’un dîner tranquille à la maison avec leur fils Archie Harrison. Gens rapports La mère de Meghan, Doria Ragland, fera également le court trajet depuis son domicile à Los Angeles.

On nous dit que le menu du dîner de Thanksgiving de Meghan et Harry comprend les plats traditionnels que nous connaissons et aimons tous, ainsi que des recettes à base de légumes frais du propre jardin du couple.

C’est certainement un moment doux-amer pour le couple, qui a annoncé hier que Meghan avait fait une fausse couche en juillet. L’ancienne actrice a écrit une pièce émouvante pour Le New York Times, dans lequel elle a décrit le “chagrin insupportable” qu’elle et Harry ont enduré après la perte.