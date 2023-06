À l’intérieur du premier jour chaotique du tournage de Gladiators qui a vu des milliers de fans avec des billets refusés

Les BOSSES derrière le redémarrage de Gladiators TV n’étaient pas prêts pour les foules immenses qui sont arrivées le premier jour du tournage cette semaine – et ont refoulé des milliers de personnes.

Les enfants et les parents – certains qui avaient conduit pendant des heures pour s’y rendre et même réservé des hôtels – se sont vu refuser l’entrée, malgré des billets.

Bbc

Il s’est avéré que l’arène avait été massivement surréservée, les fans affirmant qu’on leur avait dit que jusqu’à 12 000 billets gratuits avaient été émis avec seulement 3 000 places disponibles.

Un parent en colère a déclaré: «A conduit trois heures, fait la queue pendant plus de deux heures dans le froid glacial avec trois enfants, juste pour se faire dire que c’était plein. Tellement contrarié.

« Quelle perte d’une journée, d’essence et de frais de stationnement. »

Des foules immenses s’étaient rendues à l’Utilita Arena Sheffield pour voir de nouvelles stars, dont Electro et Viper, viser à éclipser leurs homologues des années 90 tels que Jet et Wolf.

Un père en colère qui avait pris une journée de congé pour emmener ses deux enfants, a déclaré : « C’est vraiment une mauvaise organisation. »

Les fans devaient demander des billets via Applause Store, qui organise des audiences pour des émissions telles que Britain’s Got Talent et Saturday Night Takeaway.

Mais lorsqu’ils se sont présentés pour le premier jour jeudi, il était clair que beaucoup trop de billets avaient été émis.

L’informaticien Peter Broughton, 43 ans, de Rotherham, South Yorks, qui était avec son fils de dix ans et sa fille de huit ans, a déclaré: «C’est vraiment décevant. J’étais un grand fan de la série originale.

« Je me souviens d’avoir quitté l’école pour aller rencontrer Jet et Cobra et obtenir leurs signatures.

« J’ai montré à mes enfants ces émissions précédentes sur YouTube. Je voulais vraiment le partager avec eux donc c’est vraiment décevant.

« Plus de personnes ont été refusées qu’elles n’ont été admises. C’est une journée difficile pour les enfants à mi-parcours. »

L’émission originale – animée par Ulrika Jonsson et John Fashanu – a été un énorme succès de 1992 à 2000.

La nouvelle version sera diffusée sur la BBC plus tard cette année, animée par Bradley Walsh et son fils Barney.

Applause Store a conseillé aux gens de se présenter tôt pour éviter toute déception car il envoie « un petit pourcentage » de plus qu’il n’y a de sièges.

La firme a déclaré: «Nous nous excusons pour toute déception. En raison d’une demande sans précédent, nous avons atteint la pleine capacité plus tôt que prévu, ce qui signifie que nous ne pouvions pas accueillir tout le monde.

« Comme indiqué clairement sur tous nos billets gratuits et sur notre site Web, l’entrée se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. »