À l’intérieur du premier emplacement automatisé de Sweetgreen, prévoit d’étendre la technologie à l’échelle nationale

Mais dans les premiers jours de l’essai d’automatisation, seul le temps dira si les clients, les employés et les investisseurs préfèrent la nouvelle façon de préparer des salades et des bols chauds.

Sweetgreen a sauté dans l’automatisation en août 2021. Quelques mois seulement avant il est devenu public, la chaîne de salades a acheté Spyce pour environ 50 millions de dollars, bien que l’évaluation finale dépende des performances de la technologie de la startup, selon les documents réglementaires.

Spyce est une idée originale de quatre diplômés du MIT, qui ont fondé l’entreprise en 2015. Ils ont créé la technologie robotique pour préparer et servir des repas sains à un prix abordable. La startup a ouvert deux restaurants dans la région de Boston avant que Sweetgreen ne l’achète.

Un mois après l’acquisition de Spyce par Sweetgreen et avant la fermeture des restaurants de Spyce, la chaîne de salades a proposé quelques plats à essayer dans l’un des établissements de Spyce.

Sweetgreen a ensuite travaillé sur la façon de faire fonctionner la cuisine robotisée pour ses restaurants.

« Les fondements de base de l’IK étaient les mêmes. Ce sur quoi nous nous sommes concentrés, c’est de faciliter l’interaction opérationnelle avec un membre de l’équipe – pour stocker, nettoyer, entretenir. Il y a également eu quelques ajustements pour protéger la qualité des aliments », Timothy Noonan , Sweetgreen’s vice-président de la stratégie des opérations et de la conception conceptuelle, a déclaré à CNBC.

La chaîne a dû déterminer comment distribuer du fromage de chèvre, qui s’agglutine facilement, et des tomates cerises, qui pouvaient être facilement écrasées. Il a également peaufiné la technologie pour garantir des portions cohérentes, que ce soit pour la roquette aérée ou les garnitures plus lourdes telles que les graines de tournesol. Sweetgreen a également ajouté la possibilité de faire pivoter les bols lorsqu’ils se déplacent le long du tapis roulant qui remplit les plats, assurant une répartition uniforme des composants et la capacité de mélanger les ingrédients ensemble à la fin.

« Nous avons une équipe incroyable, mais il est vraiment difficile de la garder parfaitement précise et cohérente », a déclaré Neman à CNBC. « Et l’autre chose étonnante, c’est que les pics ne semblent pas fous. Ce n’est pas comme certains de nos magasins à New York. Cela nous permet d’être là, de servir plus de gens, et cela rendra les choses beaucoup plus fluides. »

Après des mois de test de la technologie en laboratoire, Sweetgreen a décidé de l’essayer à Naperville, en l’ajoutant à un nouveau restaurant qui devait à l’origine être un lieu traditionnel.

« Nous voulons comprendre comment les clients de banlieue interagissent avec cela », a déclaré Noonan.