À l’intérieur du premier cours de réparation de véhicules électriques du Maine

13 octobre — PORTLAND SUD — Un garage caverneux avec des voitures hissées sur des ascenseurs un récent après-midi de semaine pourrait être n’importe quel atelier de réparation automobile.

C’est différent. Le bâtiment du Southern Maine Community College, à quelques pas de la baie de Casco, avec une brise marine soufflant à travers de grandes portes ouvertes, est une salle de classe pour les étudiants qui apprennent à réparer des véhicules électriques.

Ce jour-là, eux et leur enseignante, Ruth Morrison, testaient les batteries au lithium qui alimentent les véhicules électriques, des machines technologiquement avancées qui présentent des défis différents de ceux auxquels sont confrontés les mécaniciens lorsqu’ils scrutent sous le capot des véhicules à essence. Les étudiants surveillaient les données sur un ordinateur portable connecté par un câble à un boîtier situé à côté du tableau de bord d’un Chevrolet Blazer EV, enregistrant la tension de cellule la plus basse et la plus élevée, l’état de charge et d’autres informations.

« C’est un tout nouveau monde », a déclaré Cory McCulloch, un étudiant mécanicien chez un concessionnaire Kia. Le cours de 16 semaines, d’août à décembre, est l’occasion de saisir « toutes les occasions possibles pour comprendre » la technologie, a-t-il déclaré. McCulloch est l’un des six élèves de la classe qui attirent des étudiants en ingénierie, des mécaniciens envoyés par des concessionnaires et d’autres personnes intéressées à apprendre la réparation automobile avancée.

Fred Salianga, un informaticien titulaire d’un diplôme d’associé en génie électrique et informatique, a déclaré qu’il envisageait à terme de concevoir des logiciels pour la robotique automobile. « Je voulais apprendre cette partie du génie électrique », a-t-il déclaré.

Pour Aaron Jamison, technicien automobile chez VIP Tires and Service à Lewiston, la décision de suivre le cours EV a été prise pour lui. « Le patron est entré et a dit : ‘Tu y vas' », a-t-il déclaré.

Robert Kaffel, directeur des opérations chez VIP, a déclaré que sur 22 techniciens répartis dans trois ateliers à Lewiston et Auburn, quatre sont qualifiés pour réparer les véhicules électriques. Pas moins de 200 employés répartis sur les 74 sites VIP en Nouvelle-Angleterre suivent d’autres cours de formation, a-t-il déclaré.

Les véhicules électriques représentent une infime part – moins de 2 % – des voitures circulant sur les routes du Maine, dominées par des véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne. Cependant, ce nombre augmente en réponse aux subventions étatiques et fédérales et aux efforts visant à construire un réseau de chargeurs pour véhicules électriques. Tout cela fait partie d’objectifs plus larges visant à réduire les risques climatiques, en l’occurrence en retirant de la circulation les voitures à essence avec leurs pots d’échappement sales qui contribuent à près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le Maine, selon le Département d’État de la Protection de l’Environnement.

Le cours SMCC était le premier du genre dans le Maine lors de son lancement en 2021. Les étudiants apprennent à effectuer une maintenance prédictive, à diagnostiquer et à réparer des véhicules hybrides et électriques et sont prêts à passer le test de certification du National Institute for Automotive Service Excellence pour les véhicules hybrides légers. et spécialistes des véhicules électriques.

Des cours de réparation de véhicules électriques ont commencé à être proposés au Washington County Community College à Calais en juin 2022 et au Eastern Maine Community College à Bangor l’automne dernier, a déclaré Dan Belyea, directeur du développement de la main-d’œuvre au Maine Community College System. Actuellement, 69 élèves sont inscrits dans les trois écoles, a-t-il indiqué.

Morrison a déclaré que 20 à 25 étudiants avaient suivi le cours au Southern Maine Community College depuis son lancement en 2021.

La formation en réparation de véhicules électriques au Eastern Maine Community College a récemment duré sept mois et 16 étudiants ont suivi la formation, a déclaré Michelle Bladen, coordinatrice administrative principale du Maine Community College System. Au Washington County Community College, 24 étudiants ont suivi une formation de près de deux ans, a-t-elle déclaré.

L’enseignement est gratuit pour les étudiants, a déclaré Belyea. Le système des collèges communautaires de l’État dépense 308 000 $ du plan d’emploi et de relance du Maine, qui a demandé un financement au plan de sauvetage fédéral américain en période de pandémie, pour l’équipement et les salaires, a-t-il déclaré. « La peau dans le jeu est le temps de l’étudiant », a-t-il déclaré.

Les coûts concernent les véhicules, les outils des instructeurs et le matériel de classe.

Le fonctionnement des véhicules électriques est également enseigné au niveau secondaire, mais c’est limité. Le centre technique du Mid-Maine à Waterville propose aux élèves du secondaire et aux seniors un programme d’entretien automobile de deux ans, avec des cours de réparation de véhicules électriques la deuxième année, a déclaré l’instructeur Craig Smiley. Les leçons n’approfondissent pas les véhicules électriques pour plusieurs raisons, a-t-il déclaré. La plupart des étudiants ne sont pas intéressés par les véhicules électriques ou la technologie hybride. « Ils veulent tous un véhicule bruyant et fonctionnant à l’essence ou au diesel », a déclaré Smiley.

« La population générale que nous recevons se fiche de tout ce qui concerne les véhicules électriques ou hybrides », a-t-il déclaré. « De toute façon, c’est hors de leur budget. Ici, le marché des hybrides et des véhicules électriques est petit. »

Adam D. Lee, président de Lee Auto Malls, a déclaré que les concessionnaires qui vendent des véhicules électriques doivent avoir un technicien certifié, sinon ils ne vendront pas les voitures. Les constructeurs automobiles exigent que leurs employés suivent une formation, et ils sont mieux formés s’ils ont déjà été initiés à la réparation de véhicules électriques grâce à une formation universitaire, a-t-il déclaré.

Les techniciens capables de travailler sur n’importe quel véhicule – EV, diesel, quatre, six ou huit cylindres – sont rares, a déclaré Lee. « Presque tous les concessionnaires sont heureux d’embaucher quelqu’un qui a une formation », a-t-il déclaré.

Un peu plus de 16 000 véhicules électriques à batterie et véhicules hybrides rechargeables sont en circulation dans le Maine, selon le Bureau d’immatriculation des véhicules automobiles du Maine. C’est plus du double par rapport aux 7 738 de décembre 2021, mais seulement 1,3 % des véhicules légers en circulation. « Il n’y a pas assez de véhicules électriques pour prendre en charge un grand nombre de techniciens », a déclaré Lee.

Aux États-Unis, 3,3 millions de véhicules électriques représentaient 1,1 % des 292 millions de voitures en circulation en 2023, selon Edmunds, qui cite un rapport d’Experian. Les ventes de véhicules électriques ont représenté près de 17,5 % des ventes entre janvier et mai, selon le communiqué.

Les ventes sont incitées par des subventions de l’État allant jusqu’à 7 500 $ selon le revenu et par un crédit d’impôt fédéral pouvant aller jusqu’à 7 500 $ si l’acheteur respecte les limites de revenus, si le véhicule est fabriqué ou assemblé en Amérique du Nord et si le coût respecte certaines limites.

Bien que les véhicules électriques évitent les exigences difficiles des voitures à essence, telles que les vidanges d’huile régulières ou les réparations du système d’échappement, ils ont toujours des freins, une direction, une suspension et des pneus, a déclaré Morrison, l’instructeur du SMCC. « Tous ont besoin de travail à un moment donné », a-t-elle déclaré. Et les véhicules hybrides ont un moteur qui nécessite un mécanicien compétent pour effectuer les réparations.

Un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne peut avoir 100 fois plus de pièces mobiles dans sa transmission qu’une voiture électrique, selon Edmunds. Tous doivent être réparés ou entretenus, y compris les vidanges d’huile régulières et l’entretien des courroies, des chaînes de distribution, des bougies d’allumage et d’autres pièces.

Le ministère américain de l’Énergie a déterminé qu’un VE coûte en moyenne 4 cents de moins par mile à entretenir si tous les services programmés sont pris en compte, ce qui représente jusqu’à 4 000 $ d’économies pour un VE avec 100 000 miles, a déclaré Edmunds. Cependant, un service de 100 000 milles et d’autres problèmes de réparation et d’entretien pour les voitures à essence peuvent être coûteux. Le remplacement d’un convertisseur catalytique peut coûter environ 1 300 dollars, les bobines d’allumage et les bougies d’allumage environ 400 dollars et un injecteur de carburant près de 450 dollars, selon CarMD.

Pour les véhicules électriques, le remplacement d’une batterie coûte cher. Les batteries des véhicules électriques doivent être garanties pendant au moins huit ans ou 100 000 miles, selon les règles fédérales. Certains fabricants offrent des garanties plus importantes, jusqu’à 10 ans et 150 000 milles, selon Edmunds. Le remplacement d’une batterie après de nombreuses années de service et plusieurs centaines de milliers de kilomètres coûte entre 5 000 et 15 000 dollars et est comparable au remplacement d’un moteur ou d’une transmission dans une voiture à essence, a déclaré Consumer Reports.

Morrison, qui a étudié au Hampshire College à Amherst, dans le Massachusetts, s’est intéressée au travail sur les voitures avec une Cadillac de 1974 qui lui a été offerte. « Je préfère travailler de mes mains plutôt que d’obtenir un diplôme en arts libéraux », a-t-elle déclaré. « Je pense avoir trouvé ma place dans le domaine des véhicules électriques. »

