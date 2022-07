À l’intérieur du “premier baron de la drogue milliardaire au monde qui a vécu comme un roi en prison” avec des fusils, des chemises en soie et des chapeaux de cow-boy

Le « premier baron de la drogue milliardaire » au monde qui a vécu comme un roi en prison avec des fusils, des chemises en soie et des chapeaux de cow-boy a été capturé par les troupes mexicaines après avoir pris la fuite.

Un Rafael Caro Quintero à l’air échevelé a été vu traîné menotté après qu’un chien renifleur l’ait trouvé en train de cacher un bus dans des images partagées par les forces mexicaines.

Rafael Caro Quintero a été capturé au Mexique hier

Les secouristes d’un hélicoptère Blackhawk de la marine qui s’est écrasé lors de l’arrestation

Caro Quintero a été emprisonnée en 1985 pour l’enlèvement et le meurtre de l’agent de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena

L’opération conjointe entre la marine et le bureau du procureur de San Simon, dans l’État de Sinaloa, a vu un hélicoptère Black Hawk s’écraser dans un accident.

Le caïd autrefois redouté – réputé pour ses tactiques impitoyables et son amour de l’argent – a été secrètement libéré d’une prison mexicaine en 2013 pour des raisons juridiques et est retourné au trafic de drogue.

Sa vie a été dépeinte dans la tristement célèbre série Netflix Narcos: Mexico.

PREMIER SEIGNEUR DE LA DROGUE MILLIARDAIRE

Caro Quintero a cofondé le cartel de Guadalajara – l’un des gangs de drogue les plus meurtriers du Mexique – à la fin des années 1970 et a aidé à faire passer des millions de dollars d’héroïne et de cocaïne aux États-Unis.

Il a été emprisonné en 1985 pour l’enlèvement et le meurtre de l’agent américain de lutte contre la drogue Enrique “Kiki” Camarena et condamné à 40 ans derrière les barreaux au Mexique.

Il est entendu qu’il a ordonné le coup après avoir blâmé Camarena pour un raid de 1984 sur sa plantation de marijuana de 540 hectares nommée “Rancho Bufalo” dans le nord du Mexique.

Le raid a rapporté entre 2 500 et 6 000 tonnes de substance verte, ce qui en fait la plus grande saisie de marijuana de l’histoire à l’époque et lui a coûté entre 3,2 et 8 milliards de dollars en prix d’aujourd’hui, selon le Wall Street Journal.

Le gouvernement américain a affirmé que Caro Quintero touchait au moins 5 milliards de dollars par an, selon les rapports de Forbes.

Le baron de la drogue aurait également commandé l’écrivain américain John Clay Walker et l’étudiant dentiste Alberto Radelat la même année.

Jusqu’à sa capture, Caro Quintero figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI et avait une prime de 16,8 millions de livres sterling sur sa tête.

Selon la rumeur, Caro Quintero a proposé de payer la dette extérieure du Mexique de 80 milliards de dollars en échange de sa liberté, rapporte Forbes.

De nombreux organes de presse ont rapporté que le pivot mexicain a vécu une vie somptueuse en prison.

Il aurait partagé deux blocs cellulaires entiers conçus pour 250 détenus avec un autre baron de la drogue.

Il les fait remodeler, fait installer des cuisines, aménager des salons et des salles à manger ainsi que des bureaux et des salles de bain en marbre.

Pour Caro Quintero, il avait une chambre principale recouverte de moquette avec des draps en satin pour lui et des placards remplis de chemises en soie, de bottes de cow-boy et de chapeaux de cow-boy, selon le LA Times.

SORTIE DE MINUIT

En 2013, un juge mexicain a laissé Caro Quintero en liberté en 2013 pour un détail technique après 28 ans de prison.

La Cour suprême du Mexique a fini par confirmer la condamnation en appel, mais à ce moment-là, l’homme de 69 ans avait déjà fui.

Selon Sky News, il est entré dans la clandestinité et serait revenu au trafic de drogue et aurait formé le cartel de Caborca, qui a mené des guerres sanglantes dans l’État de Sonora.

Des images de l’arrestation de l’ancien don montraient Caro Quintero chaperonnée menottée par des marines mexicains.

Il était vêtu d’un jean et d’une chemise bleue trempée, d’une veste ample kaki et avait l’air complètement hébété.

La Maison Blanche a célébré la capture de Caro Quintero.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué: “Il n’y a pas de cachette pour quiconque kidnappe, torture et assassine les forces de l’ordre américaines.

“L’arrestation d’aujourd’hui est l’aboutissement d’un travail inlassable de la DEA et de leurs partenaires mexicains pour traduire Caro Quintero en justice pour ses crimes présumés, notamment la torture et l’exécution de l’agent spécial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena.

“Nous demanderons son extradition immédiate vers les États-Unis afin qu’il puisse être jugé pour ces crimes dans le système judiciaire même que l’agent spécial Camarena est mort en défendant.”