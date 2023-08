À l’intérieur du portefeuille immobilier des propriétaires de The Crooked House, Carly Taylor et Adam, alors qu’ils sont accusés d’avoir dépouillé un autre pub

LES PROPRIÉTAIRES du pub Crooked House possèdent un autre bar historique et prévoient de transformer une carrière en maisons de vacances.

Adam Taylor, 44 ans, et sa femme glamour jet-setter Carly, 34 ans, ont acheté le pub le plus fou du Royaume-Uni quelques semaines seulement avant qu’un incendie dévastateur ne le détruise samedi soir.

Carly Taylor posant en première classe dans un avion avant des vacances Crédit : Facebook….

Mme Taylor photographiée devant le Burj Al Arab à Dubaï Crédit : Facebook..

Les restes brûlés du pub The Crooked House après l’incendie Crédit : Alamy

M. Taylor est également derrière le Sarah Mansfield Country Inn vide à Willey, Warwickshire Crédit : Google

Maintenant, le portefeuille de luxe tentaculaire du couple peut être révélé.

Ils sont également propriétaires d’un deuxième pub à seulement cinq miles de leur maison fermée entre Hinckley et Lutterworth dans le Leicestershire.

M. Taylor a acheté le Sarah Mansfield Country Inn situé dans le village rural de Willey, Warwickshire, en 2020.

Le pub était autrefois décrit comme le « cœur prospère de la communauté », étant le seul endroit où les résidents pouvaient socialiser.

Mais M. Taylor aurait dépouillé l’intérieur du pub après avoir acheté le site à une brasserie, rapporte le Times.

Les villageois s’étaient battus pour préserver le pub et les efforts pour le faire établir comme « un atout de valeur communautaire » ont été initialement approuvés.

Cependant, la décision a été annulée en appel.

Les résidents locaux disent que des commerçants avec des pelleteuses et des bennes étaient au pub le lendemain, déchirant l’intérieur.

L’un d’eux a déclaré au Times que c’était une plaque tournante où les villageois se rencontraient tous les vendredis, mais maintenant, ce n’est « que quatre murs et on dirait qu’il attend de s’effondrer ».

Les projets de construction de maisons sur une partie du parking du pub ont été rejetés par le Rugby Borough Council en août de l’année dernière.

On avait également espéré que six chambres à l’étage seraient louées, mais les conseillers ont unanimement rejeté la demande.

Le couple possède un portefeuille d’entreprises et de propriétés « toujours à la recherche » d’une nouvelle entreprise.

Leur dernier projet est une tentative de transformer une ancienne carrière à Dunton Bassett, dans le Leicestershire, en une destination de vacances.

Les plans comprennent la construction d’un magasin et d’un café à la ferme, 33 pavillons de vacances et une ferme solaire de 35 acres.

Une demande de planification soumise au conseil de district de Harborough explique comment ils ont l’intention de réaménager entièrement une partie du terrain anciennement utilisé comme carrière Slip Inn à Leicester Road, Dunton Bassett.

ATE Farms veut transformer le terrain herbeux en site de maison de vacances, avec un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Les immeubles de bureaux et les surfaces industrielles sont également inclus dans la demande, ainsi qu’une installation de recharge de voitures électriques pour 20 véhicules.

Un café est également prévu à l’intérieur du nouveau magasin de la ferme, ainsi que deux cuisines et une épicerie fine.

Au-dessus se trouverait un étage contenant des salles de conférence disponibles à la location par des entreprises locales.

Le site de Dunton Bassett, près de la ville natale de Mme Taylor, n’a pas été utilisé pour l’exploitation de carrières depuis les années 1980 et a été restauré en tant que terre agricole après la fermeture de la carrière.

Les maisons de vacances, quant à elles, comprendraient de deux à quatre chambres et auraient une conception en bois avec des toits en pente, des portes en bois et des terrasses.

Trois étangs sont également inclus dans les propositions dans le but de prévenir les inondations causées par les intempéries.

Les documents de planification soumis au conseil indiquent que le site « maximiserait le potentiel touristique dans le quartier » et « encouragerait les déplacements à pied et à vélo ».

Mme Taylor est la directrice d’ATE Farms Ltd, une entreprise créée par son mari, qui est lui-même actionnaire et ancien directeur de Himley Environment Ltd – qui gère une décharge à côté de la Crooked House.

Cela survient alors que les comptes de médias sociaux de Mme Taylor la montrent comme une jet-set glamour avec des photographies posant devant le célèbre hôtel sept étoiles Burj Al Arab lors d’un voyage à Dubaï.

On la voit aussi sourire avec un sac à main sous la Tour Eiffel à Paris et conduire une Bentley.

Le couple a acheté le mois dernier le pub The Crooked House de la brasserie Marston.

Le site de Himley, dans le Staffordshire, a été ravagé par l’incendie avant d’être rasé « sans autorisation » par des creuseurs 36 heures plus tard.

La police « s’engage » avec le couple après avoir confirmé que l’incendie était traité comme un incendie criminel la nuit dernière.

La police a révélé qu’elle traitait l’incendie comme un incendie criminel, tandis que les pompiers ont également été initialement empêchés d’accéder au pub par un monticule de terre sur une route d’accès rurale.

Les flics disent qu’ils « continueront à s’engager » avec M. et Mme Taylor alors qu’une enquête se poursuit.

La Crooked House, qui était connue comme « le pub le plus bizarre de Grande-Bretagne », a été proposée pour la protection du statut répertorié quelques jours seulement avant qu’elle ne devienne des décombres.

Cela aurait signifié que les propriétaires auraient eu besoin de l’autorisation du conseil pour le démolir entièrement avant de le faire.

Les restes incendiés du pub The Crooked House Crédit : PA

Les restes ont été aplatis 36 heures après l’incendie Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest