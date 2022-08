À l’intérieur du plus grand superyacht du monde “sur le marché pour 605 millions de dollars”, avec sous-marins et héliport

Le plus grand superyacht du monde pourrait bientôt avoir un nouveau propriétaire – mais ils devront débourser plus de 600 millions de dollars pour l’obtenir.

Le yacht Azzam a immédiatement battu le record du navire le plus lucratif du monde lors de sa construction en 2013.

Le yacht Azzam est le plus grand du monde à près de 600 pieds

Les intérieurs de luxe comprennent un an de production de perles

Le propriétaire du superyacht, l’ancien président des Émirats arabes unis, est décédé plus tôt cette année Crédit : Getty

Renverser le superyacht de Roman Abramovich de la première place n’était pas une mince affaire, le navire étant évalué à 605 millions de dollars et sa construction prenant quatre ans.

Le dernier propriétaire du navire titanesque, l’ancien président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, est décédé en mai 2022.

Cela pourrait signifier que le navire qui bat tous les records pourrait bientôt changer de propriétaire, selon Yacht Harbour.

L’Azzam mesure près de 600 pieds de long et peut accueillir plus de 100 personnes – mais elles ne peuvent pas toutes être des invités, car il faut au moins 60 membres d’équipage pour l’entretenir.

En plus d’être le plus grand superyacht du monde, c’est aussi l’un des plus rapides, avec une vitesse de pointe d’environ 33 nœuds (40 mph).

Le superyacht a nécessité plus de 4 000 personnes pour être construit.

En fait, il était si massif que les constructeurs ont calculé que si le yacht avait été construit par une seule personne, les travaux auraient dû commencer en 1737 av.

Mais si l’Azzam est acheté, ce serait un demi-milliard bien dépensé, car il est équipé de certaines fonctionnalités de luxe.

Les nouveaux propriétaires ont pu profiter d’équipements tels qu’une salle de sport à bord, des piscines, une salle d’entraînement au golf, des sous-marins privés et un héliport.

Avec son passé royal, on ne sait pas grand-chose sur les détails de l’intérieur, mais tout ce que nous savons confirme sa magnificence.

On considère qu’il a facilement dépassé le célèbre superyacht Eclipse d’Abramovich en termes de fonctionnalités – qui possède lui-même plusieurs piscines, un cinéma, une salle de sport et deux héliports.

Les meubles à bord de l’Azzam présentent également des détails de perles si complexes qu’ils équivaut à une année de production mondiale de perles, selon Boat International.

En plus d’être le plus grand, l’Azzam est également l’un des superyachts les plus rapides au monde 1 crédit