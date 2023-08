À l’intérieur du plus grand cimetière d’avions au monde, « The Boneyard », où 4 000 avions militaires d’élite sont laissés pourrir

DANS le plus grand cimetière d’avions du monde, 4 000 avions des guerres passées reposent intacts dans une formation étrange.

Les carcasses rouillées de certains des avions militaires les plus élitistes à avoir jamais plané dans les cieux jonchent le paysage aride du sud de l’Arizona sur des kilomètres.

« The Boneyard » est le plus grand site de stockage et de récupération d’avions au monde Crédit : Wikipédia

Les ailes arrière de centaines d’avions en décomposition Crédit : Alay

La base aérienne est une mer d’ossements d’anciens avions Crédit : AP : Associated Press

Connu sous le nom de « The Boneyard », le site constitue la plus grande installation de stockage et de préservation d’avions au monde et est situé sur la base aérienne Davis-Monthan Air Force Base à Tucson, en Arizona.

Officiellement nommé 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale, il comprend des avions de l’US Air Force, de l’armée, de la garde côtière et de la marine.

Ce parking effrayant s’étend sur 2 600 acres de terrain qui fait office de casse depuis la Seconde Guerre mondiale et abrite actuellement une puissance militaire d’une valeur de 30 milliards de livres sterling.

Certains avions sont presque neufs, tandis que d’autres sont cachés dans des housses de protection pour garder le sable et la poussière à distance pendant qu’ils peuvent voler à nouveau.

D’autres ont été démontés et mis en morceaux pour être envoyés partout dans le monde pour aider à construire d’autres avions.

Mais les pires d’entre eux sont en décomposition, mutilés et totalement méconnaissables par rapport à leur gloire passée.

Les processus de démantèlement ou de récupération de ces bêtes des cieux à la retraite sont longs et laborieux.

L’extérieur est lavé, les entrées sont scellées, le carburant est vidangé, les armes retirées et un revêtement protecteur pulvérisé par des peintres spécialisés.

L’emplacement a été choisi en raison de la chaleur sèche et de la faible humidité de l’Arizona, qui contribuent à stopper les processus destructeurs de rouille et de corrosion.

Et les terres désertiques sont à la fois une maison de retraite facilement disponible et bon marché pour une collection d’avions aussi tentaculaire.

La robustesse du sol permet également de déplacer les avions lourds sans avoir besoin de asphalter le terrain.

Pendant la pandémie, plus d’avions ont été cloués au sol et envoyés au cimetière qu’au cours de toute autre période de l’histoire récente.

Pendant ce temps, en Thaïlande, d’autres aires de repos où les millionnaires abandonnent leurs avions indésirables sont devenues une source de fascination.

L’étrange site de stockage d’Asie du Sud-Est, situé à l’est de Bangkok, est devenu une attraction touristique insolite.

Des centaines de visiteurs sont prêts à payer 7 £ pour voir les avions, dont la valeur est estimée à environ 36 millions de livres sterling (41 millions de dollars) chacun.

La plupart des parties intérieures des avions ont été retirées tandis que des débris sont dispersés autour de l’avion.

Trois familles thaïlandaises auraient même emménagé dans les décombres des avions désertés ces dernières années.

Le site effrayant où il ne pleut presque jamais Crédit : Alay

De nombreux équipements autrefois de haute technologie ont été laissés pourrir Crédit : Corbis

Le vaste boneyard couvre 2 600 acres Crédit : Benjamin Grant/Penguin Random House

Les régimes retirés sont soit démontés pour d’autres usages, soit abandonnés. Crédit : AFP

Des Harrier Jump Jets britanniques à la retraite vendus aux États-Unis et en panne pour pièces de rechange Crédit : Médias Barcroft