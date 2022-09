À l’intérieur du plan étape par étape pour les funérailles de la reine, y compris le dernier lieu de repos où elle retrouvera le « rock » Philip

LA reine retrouvera aujourd’hui son bien-aimé Philip, le « rock and stay » du monarque pendant plus de sept décennies.

Lors d’un service privé à l’intérieur du château de Windsor, la reine Elizabeth II sera enterrée à côté du duc d’Édimbourg, décédé il y a 18 mois, à l’âge de 99 ans.

La reine Elizabeth II et son mari, le duc d’Édimbourg, marchent à Broadlands, Hampshire Crédit : AFP

La princesse Elizabeth avait 13 ans lorsqu’elle est tombée amoureuse de Philip et ils se sont dévoués pendant 73 ans.

Lors de leurs noces de diamant en novembre 2007, le couple a recréé leur photo de lune de miel prise à Broadlands, la maison de Lord Louis Mountbatten dans le Hampshire.

Plus de deux millions de personnes seront à Londres pour assister aux funérailles historiques de la reine à l’abbaye de Westminster.

Plus de quatre milliards de personnes regarderont la cérémonie obsédante à la télévision du monde entier et observeront un silence de deux minutes à midi.

Plus tard, des milliers d’autres borderont 25 miles de routes de Hyde Park Corner au château de Windsor.

Cet après-midi, 800 personnes en deuil, dont beaucoup de personnes qui travaillaient pour la reine, assisteront à un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges, où Philip a été inhumé en avril dernier.

Et à 19h30 s’achèvera le dernier chapitre de l’incroyable histoire d’amour au cœur du plus long règne de l’histoire britannique.

06h30 : Westminster Hall, où la reine est en état depuis mercredi, ferme au public. Le dernier des centaines de milliers de personnes en deuil défile.

08h30 : À l’abbaye de Westminster, arrivent les premiers invités au service funèbre. La congrégation de 2 000 personnes comprend des dirigeants mondiaux, des membres de la famille royale étrangère, des détenteurs de médailles de la Croix de Victoria et de la bravoure. Des politiciens, des hauts gradés militaires, des membres des organisations caritatives préférées de la reine et des travailleurs du NHS ont été invités.

10h37 : Huit soldats de la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards, soulèvent le cercueil de la reine du catafalque de Westminster Hall, où il est resté pendant 114 heures, et transportent leur colonel en chef jusqu’au State Gun Carriage, attendant à la porte nord.

10h44 : Dirigé par 200 joueurs de cornemuse et musiciens jouant de la musique solennelle, suivis de Pursuivants, Heralds et Kings of Arms, le cortège de 1 650 hommes et femmes de service se met en marche.

Le chariot de canon – tiré par 98 marins de la Royal Naval, avec 40 autres derrière – est flanqué de Yeomen of the Guard, de Gentlemen at Arms et de la Royal Company of Archers.

Les Royal Marines et les marins bordent la route vers l’abbaye de Westminster, via la place du Parlement, le large sanctuaire et le sanctuaire. Le roi Charles, le prince Edward, le prince Andrew, la princesse Anne, le prince William et le prince Harry marchent derrière le cercueil, suivis du personnel de la maison royale.

Sur la place du Parlement, 53 hommes et deux officiers de chacun de la Royal Navy, Nijmegen Company Grenadier Guards et The King’s Color Squadron de la Royal Air Force, leurs couleurs drapées, montent une garde d’honneur, accompagnés d’une fanfare des Royal Marines.

10h52 : Procession arrive à la porte ouest de l’abbaye de Westminster. Huit porteurs, tous des écuyers qui ont servi la reine pendant son règne, soulèvent le cercueil de Sa Majesté du chariot de canon.

Ils portent Sa Majesté sur leurs épaules dans l’Abbaye, où les autres membres de la Famille Royale sont déjà assis dans la Lanterne Sud.

Des chefs d’État, des PM étrangers et des représentants du gouvernement, des membres de la famille royale étrangers et des gouverneurs généraux occupent également des postes de premier plan, transportés par bus depuis le Royal Hospital de Chelsea.

Silence de deux minutes

Le cercueil, toujours drapé de l’étendard royal avec les instruments de la monarchie, la couronne impériale d’État, le sceptre et l’orbe sur le dessus, est posé sur le catafalque devant le maître-autel.

11h00 : De l’autre côté de la place du Parlement, dans la tour Elizabeth, la cloche sourde de Big Ben sonne à 11 heures, marquant le début des funérailles d’État de la reine Elizabeth II. Le doyen de Westminster, le Dr David Hoyle, dirige le service, que la reine avait aidé à planifier.

L’archevêque d’York, l’archevêque catholique de Westminster et les modérateurs de l’Église d’Écosse et des Églises libres disent des prières.

La première ministre Liz Truss et la secrétaire générale du Commonwealth, la baronne Scotland, lisent les leçons, tandis que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby prononce le sermon et la mention élogieuse.

11h55 : La dernière sonnerie retentit, suivie d’un silence national de deux minutes.

12h00 : Quatre trompettistes d’État sonnent Reveille suivi de God Save The King. Le cornemuseur major Paul Burns, le cornemuseur de la reine, joue une lamentation à la fin du service funèbre.

Le groupe de porteurs soulève le cercueil du catafalque et se déplace en procession à travers la grande porte ouest jusqu’au State Gun Carriage à l’extérieur de la porte ouest.

Le roi Charles et la reine consort, le prince et la princesse de Galles, Harry et Meghan ainsi que d’autres membres de la famille royale suivent le cercueil à travers l’abbaye.

12h15 : Des gendarmes de la Gendarmerie royale du Canada, suivis des fondations George Cross de Malte, de la Royal Ulster Constabulary et du personnel du NHS, mènent le cortège funèbre, à 75 pas à la minute, de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington.

Les forces armées qui avaient une relation spéciale avec la reine, y compris la cavalerie domestique à cheval, viennent ensuite. Un étendard souverain de la Household Cavalry suit le cercueil.

Le roi, ses frères et sa sœur, les princes William et Harry et d’autres membres de la famille royale marchent derrière.

La reine consort avec la princesse de Galles, la duchesse de Sussex et la comtesse de Wessex suivent en voiture.

Le cortège de sept groupes, chacun avec une fanfare militaire, passe par la place du Parlement, Whitehall, Horse Guards Parade, The Mall, devant Buckingham Palace et Constitution Hill jusqu’à Wellington Arch à Hyde Park Corner.

Alors que 1 000 forces armées du Royaume-Uni et du Commonwealth bordent la route longue d’un kilomètre, les porte-étendards de la Légion britannique flanquent le cénotaphe, les King’s Life Guards participent à la Horse Guards Parade et la King’s Guard salue le cercueil du Victoria Memorial près du palais de Buckingham.

La King’s Troop Royal Horse Artillery tire des mitrailleuses dans Hyde Park et les péages de Big Ben pendant la procession.

13h00 : La procession arrive à Wellington Arch, où le groupe de porteurs soulève le cercueil de la reine du State Gun Carriage dans le State Hearse à dos de verre, que Sa Majesté a aidé à concevoir.

Alors que le corbillard quitte Wellington Arch pour Windsor, le défilé donne un salut royal et joue l’hymne national. Le roi Charles III, la reine consort, le prince et la princesse de Galles, ainsi que d’autres membres de la famille royale, partent pour Windsor en voiture, en empruntant la M4.

Ensuite, des groupes des Scots and Grenadier Guards jouent un mélange des favoris de la reine, y compris Jérusalem et I Vow To Thee My Country alors que le cercueil arrive à Wellington Arch.

Cet après-midi, les personnes en deuil, dont beaucoup de personnes qui travaillaient pour la reine, assisteront à un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges, où Philip a été inhumé en avril dernier.

Les funérailles de la reine en chiffres 4 500 : militaire dans le cortège funèbre

98 : Les cotes de la Royal Navy tireront le State Gun Carriage transportant le cercueil de la reine

200 : musiciens du cortège

2 868 : diamants dans la couronne impériale d’État au sommet du cercueil

500 : chefs d’État invités

10 000 : policiers en service

1 170 : soldats sur la sécurité et le contrôle des foules

2 200 : personnes attendues aux funérailles

20 millions: regardera à la télévision au Royaume-Uni

4,1 milliards : regardera dans le monde entier

400 000 : personnes estimées avoir vu Sa Majesté allongée en état

500 : miles parcourus par le cercueil de la reine depuis son départ de Balmoral

1896 : Année de fabrication du State Gun Carriage. Il a été utilisé pour la première fois pour les funérailles de la reine Victoria en 1901

13h15 : Des milliers de personnes en deuil bordent l’A4, l’A30 et l’A308 pour voir le corbillard d’État alors qu’il parcourt 25 miles à travers Londres et Berkshire jusqu’à Windsor.

15h06 : Le corbillard d’État arrive à Windsor Great Park par Shaw Farm Gate sur Albert Road et jusqu’à Long Walk, où des dizaines de milliers de personnes font un dernier adieu à la reine.

15h10 : En tête de cortège, le corbillard remonte Long Walk, traverse Cambridge Gate et George IV Gate jusqu’au Quadrangle.

15h20 : À l’intérieur de la chapelle St George, la congrégation de 800 personnes, y compris le personnel de la maison de la reine et de Windsor, est en place. Les gouverneurs généraux et les premiers ministres des royaumes arrivent.

15h25 : Les membres de la famille royale qui ne font pas partie du cortège arrivent à la chapelle et sont escortés jusqu’à leurs sièges.

15h40 : La cloche de Sébastopol et la cloche de la tour du couvre-feu sonnent alors que le roi et les membres de la famille royale se joignent à la procession dans le quadrilatère pour marcher derrière le cercueil jusqu’à la chapelle Saint-Georges.

La reine consort, la princesse de Galles, Meghan et Sophie Wessex suivent en voiture. La route est bordée par les forces armées. Des mitrailleuses sont tirées par la King’s Troop, Royal Horse Artillery, depuis la pelouse est.

15h53 : Dirigée par la Household Cavalry à pied et une division de l’escorte du souverain à cheval, la procession s’arrête au pied des marches ouest de la chapelle Saint-Georges. Le groupe de porteurs soulève le cercueil de la reine du corbillard et, comme lors des funérailles du prince Philip en 2021, Sa Majesté est portée sur les marches ouest.

16h00 : Alors que le cercueil, toujours drapé de l’étendard royal, entre dans la chapelle, le doyen de Windsor, David Conner, commence le service d’incarcération.

Le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk en Écosse et l’aumônier de Windsor Great Park disent des prières.

Avant l’hymne final, la couronne d’État impériale, l’orbe et le sceptre sont retirés du cercueil par le bijoutier de la couronne avec l’aide du bargemaster et des sergents d’armes. Le doyen les place sur l’autel.

À la fin du dernier hymne, le roi met la couleur du camp de la Queen’s Company des Grenadier Guards sur son cercueil.

Le Lord Chamberlain, Lord Parker de Minsmere, brise sa baguette d’office et la place sur le cercueil, qui est descendu dans la voûte royale.

Le roi jarretière des armes prononce les styles et les titres de la reine.

Le joueur de cornemuse de la reine joue une lamentation et marche lentement vers le doyenné, de sorte que la musique à l’intérieur de la chapelle s’estompe.

L’archevêque de Canterbury donne la bénédiction, suivie du chant de God Save The King. Le roi et les membres de la famille royale partent par le porche de Galilée pour le château de Windsor.

19h30 : Le roi et les membres de la famille royale organisent un service funéraire privé à la chapelle commémorative du roi George VI, dirigé par le doyen de Windsor.

La reine sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le duc d’Édimbourg, dont les funérailles ont eu lieu à Windsor il y a moins de 18 mois.