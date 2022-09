L’OPÉRATION London Bridge – le nom de code du plan d’action complexe après la mort de la reine – est en marche.

Le jour du décès de Sa Majesté aurait été le jour J ou J+0, mais comme l’annonce est intervenue tard jeudi soir, l’horaire a été décalé, ce qui signifie que J+0 a commencé vendredi.

L’opération London Bridge – le nom de code du plan d’action complexe après la mort de la reine – est maintenant en cours Crédit : Times Newspapers Ltd

Aujourd’hui marque le deuxième jour d’une période de deuil royal qui sera observée jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine.

Il est entendu que les funérailles auront lieu le 19 septembre, mais cela n’a pas été confirmé par le Palais.

Mais ils ont confirmé que le jour des funérailles nationales de la reine sera un jour férié.

Le plan Operation London Bridge est en place depuis les années 1960 et mis à jour chaque année, impliquant des branches du gouvernement, de la police, de l’Église d’Angleterre et même de Transport for London.

Les plans complets doivent être confirmés par Buckingham Palace, mais c’est ce qui est attendu ensuite…

HIER

LE roi et la reine consort ont séjourné à Balmoral jeudi soir et sont rentrés à Londres vendredi.

Malgré son chagrin, le nouveau souverain Charles a fait sa première audience en tant que monarque après avoir rencontré le Premier ministre Liz Truss.

Le Roi prononce également son premier discours télévisé à la nation dans lequel il rend hommage à cette “maman chérie”.

Des salves d’armes à feu – un coup pour chaque année de la vie de la reine – ont été tirées à Hyde Park et dans d’autres stations Crédit : Getty

Des foules se sont rassemblées devant le palais de Buckingham pour déposer des fleurs après la mort de la reine Crédit : AP

Il a également rencontré le comte maréchal, le duc de Norfolk, qui est en charge de l’adhésion et des funérailles de la reine, pour approuver le calendrier des prochains jours.

Le Royaume-Uni a entamé dix jours de deuil national après la mort de la reine tandis que le roi a annoncé que sept jours supplémentaires devaient être ajoutés après les funérailles nationales – 17 au total.

Le Premier ministre et les ministres principaux ont assisté à un service public du souvenir à St Paul’s, dans le centre de Londres.

Vêtus de noir, les parlementaires se sont ensuite souvenus de l’incroyable héritage laissé par le défunt monarque lors d’une réunion des communes.

Le Premier ministre a déclaré: “Sa défunte Majesté la reine Elizabeth II était l’un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connus.

“Elle était le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite.”

Mme Truss a salué le monarque “dévoué” et “ses paroles de sagesse”.

Les drapeaux de l’Union sur les bâtiments royaux volaient en berne, tandis que les cloches sonnaient à l’abbaye de Westminster, à la cathédrale Saint-Paul et au château de Windsor, et des salves d’armes à feu – un coup pour chaque année de la vie de la reine – étaient tirées à Hyde Park et dans d’autres stations.

Les projecteurs des résidences royales ont été éteints car le public commencera à laisser des fleurs.

AUJOURD’HUI

LE Conseil d’adhésion s’est réuni au Palais St James à Londres pour proclamer officiellement Charles comme nouveau souverain.

Le Conseil privé s’est réuni sans le roi pour proclamer le nouveau monarque et régler les affaires relatives à la proclamation.

Le Conseil d’adhésion s’est réuni au palais St James à Londres pour proclamer officiellement Charles comme nouveau souverain Crédit : PA

Les parlementaires se sont souvenus de l’incroyable héritage laissé par le défunt monarque lors d’une réunion des communes Crédit : EPA

Ensuite, Charles a tenu son premier Conseil privé, accompagné des nouvelles reine consort Camilla et William, qui sont également conseillers privés, et a fait sa déclaration personnelle et son serment.

La première proclamation publique du nouveau souverain a été lue en plein air depuis le balcon de Friary Court au palais St James par le Garter King of Arms.

Les drapeaux de l’Union sont revenus en plein mât à 13 heures et y resteront pendant 24 heures pour coïncider avec les proclamations avant de revenir en berne.

Des proclamations ont été faites dans toute la ville et dans tout le pays.

À 14 heures, Charles rencontrera l’archevêque de Cantorbéry au palais de Buckingham.

À 14h30, il rencontrera la nouvelle PM Lizz Truss et son cabinet choisi avant de rencontrer le parti d’opposition à 15h.

Le monarque rencontrera ensuite le doyen de Westminster à 16 heures.

Le cercueil de la reine reste à Balmoral afin que le personnel puisse lui rendre hommage.

DEMAIN

Le cercueil de la reine devrait être transporté par la route jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg.

Les proclamations seront lues dans les parlements décentralisés écossais, gallois et d’Irlande du Nord à Édimbourg, Cardiff et Belfast.

Le cercueil de la reine devrait être transporté par la route jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg Crédit : Le Soleil

LUN 12 SEPTEMBRE

Une PROCESSION le long du Royal Mile d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale St Giles sera suivie d’un service et de la Veillée des Princes en présence de membres de la famille royale.

Le public aura peut-être la chance de passer devant le cercueil de la reine dans un mini situé à St Giles.

Une procession le long du Royal Mile d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale St Giles sera suivie d’un service et de la Veillée des Princes en présence de membres de la famille royale Crédit : Le Soleil

La Chambre des communes et la Chambre des lords devraient se réunir à Westminster pour une motion de condoléances, à laquelle le roi pourrait assister.

Après avoir quitté l’Angleterre et visité l’Écosse, Charles se rendra dans les autres pays du Royaume-Uni – le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – connus sous le nom d’Operation Spring Tide.

MAR 13 SEPTEMBRE

Le cercueil de Sa Majesté sera transporté par avion à Londres. Il sera ensuite au repos à Buckingham Palace.

Une répétition pour la procession du cercueil du palais de Buckingham au palais de Westminster aura lieu.

Le cercueil de Sa Majesté sera transporté par avion à Londres, il reposera ensuite au palais de Buckingham Crédit : Reuters

MER 14 SEPTEMBRE

La cérémonie commencera à Westminster Hall après une procession et un service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry.

Le public rendra hommage pendant quatre jours et les membres de la famille royale pourront monter la garde lors de la Veillée des Princes.

Le mensonge en état, l’opération Marquee, commencera à Westminster Hall après une procession et un service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Crédit : Times Newspapers Ltd

JEUDI 15 SEPTEMBRE

Le cercueil de Sa Majesté continuera de reposer en l’état à Westminster Hall dans le cadre de l’opération Marquee.

Une répétition aura probablement lieu avant la poignante procession lors de ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster.

Une répétition aura probablement lieu avant la poignante procession lors de ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster Crédit : Alamy

VEN 16 SEPTEMBRE

Le mensonge en état continue. Les chefs d’État commencent à arriver pour les funérailles.

Le Roi a une autre audience avec le Premier ministre. Dans la soirée, il y a une réception pour les chefs d’État, les gouverneurs généraux, les premiers ministres des royaumes et d’autres invités officiels en visite.

Des chefs d’État comme Emmanuel Macron commencent à arriver pour les obsèques Crédit : Splash

LUN 19 SEPTEMBRE

Des funérailles d’État télévisées sont prévues à l’abbaye de Westminster.

Le cercueil de la reine devrait être tiré par des marins sur un affût de canon. Les Royals seniors suivront.

Des funérailles d’État télévisées sont attendues à l’abbaye de Westminster Crédit : Reuters

Après le service, il y aura un incarcération à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Le cercueil de Philip passera du Royal Vault à la chapelle commémorative pour rejoindre celui de la Reine.

Un silence national de deux minutes est prévu.

Ensuite, une période de deuil royal sera observée pendant au moins sept jours après les funérailles, a-t-on annoncé aujourd’hui.

On pense que Charles ne sera pas couronné avant l’année prochaine.

L’événement – baptisé Operation Golden Orb – est prévu depuis de nombreuses années et devrait être plus discret que celui du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953.

Selon le protocole royal, les détails du couronnement d’un successeur ne sont pas discutés à l’avance par respect pour le monarque régnant.

Mais maintenant, après le décès de la reine, d’importants plans sont en cours d’élaboration.

Selon The Telegraph, le couronnement aura lieu au printemps ou à l’été de l’année prochaine – dans un calendrier similaire au couronnement de la reine.