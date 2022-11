À l’intérieur du plan de l’US Navy pour des destroyers de « frappe mondiale » remplis de 36 missiles hypersoniques après la menace d’apocalypse de Poutine

Des dizaines de missiles hypersoniques “imparables” tirés par des destroyers seront prêts à frapper n’importe où dans le monde jusqu’à 13 000 mph selon les plans élaborés par la marine américaine.

Ses navires de guerre les plus avancés doivent être mis à niveau pour transporter de nouvelles armes “boost-glide” si rapidement qu’ils ne peuvent pas être abattus.

Les navires de guerre les plus avancés de l’US Navy seront modernisés pour transporter des missiles hypersoniques

Les chefs de l’armée présentent un modèle du Common Hypersonic Glide Body Crédit : armée américaine

Le destroyer furtif de 4,4 milliards de dollars USS Lyndon B. Johnson est l’un des trois à devoir être rénové Crédit : AP

Les détails des plans sont apparus alors que le Pentagone se précipite pour rattraper les progrès de la technologie des missiles hypersoniques en Russie et en Chine.

On dit que Vladimir Poutine prévoit un nouveau test de son arme nucléaire ICBM Satan-2, et affirme qu’une gamme d’armes hypersoniques plus petites est déjà déployée.

En réponse, l’armée américaine et la marine américaine ont développé conjointement un engin futuriste conçu pour parcourir l’atmosphère à une vitesse incroyable.

Surnommé le Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), il serait conçu pour manœuvrer à plus de Mach 5 – et peut-être jusqu’à Mach 17 – en changeant de cap et d’altitude pour échapper aux défenses.

Il crierait alors sur une cible à plus de trois miles par seconde, frappant avec une précision de moins de six pouces.

L’ogive est susceptible d’être remplie d’explosifs conventionnels, bien que la vitesse seule aurait un impact dévastateur.

Le corps du planeur n’est pas motorisé et doit être lancé dans la haute atmosphère dans le nez d’une fusée d’appoint.

L’armée américaine prévoit de tirer son missile à partir de lanceurs mobiles terrestres, avec une portée signalée d’au moins 1 725 milles. Il pourrait être mis en service dès l’année prochaine.

Cependant, la marine américaine développe sa propre version conçue pour être lancée à partir de navires ou même sous l’eau à partir de sous-marins.

Le missile hypersonique Conventional Prompt Strike (CPS) a été testé avec succès en mars 2020, prouvant sa viabilité en tant que plate-forme de lancement, selon les hauts gradés.

Maintenant, des plans avancés sont en cours pour installer le système d’armes sur le USS Zumwalt de 4,4 milliards de dollars, rapporte Naval News.

Le vaisseau furtif évitant les radars – avec son profil angulaire saisissant – enverrait un puissant message d’avertissement à tout ennemi potentiel, selon les analystes.

Le Zumwalt doit faire l’objet d’un radoub l’année prochaine et obtiendrait jusqu’à quatre tubes de missiles de 87 pouces à la place de l’un ou des deux de ses canons avant de 155 mm.

Les experts de la marine auraient trouvé jusqu’à trois ogives C-HGB et leurs fusées d’appoint peuvent tenir dans chaque tube, soit 12 au total.

Les deux navires jumeaux de Zumwalt, l’USS Michael Monsoor et l’USS Lyndon B. Johnson, pourraient également obtenir les mêmes armes.

L’ajout d’une capacité hypersonique fait suite à la décision de 2017 de faire du trio de destroyers des “combattants de l’eau bleue”.

« Zumwalt nous a donné l’occasion d’obtenir [hypersonics] plus vite et pour être honnête avec vous, j’ai besoin d’une mission solide pour Zumwalt », a déclaré l’amiral Mike Gilday, chef des opérations navales, à USNI News.

Arme mortelle

Le vice-amiral Johnny Wolfe, responsable des programmes de systèmes stratégiques de la marine, a déclaré que l’arme pourrait être en service d’ici 2025.

Il a déclaré: “Nous devons continuer à concevoir tout le design du Zumwalt, à mettre tous ces tubes là-dedans, alors que nous retirons les supports de pistolet avant.

“Nous devons y mettre ces tubes de grand diamètre, puis terminer le travail d’intégration dans le système de combat.”

Les chefs de la Défense souhaitent également que les missiles hypersoniques fassent partie de la gamme d’armes des sous-marins nucléaires de classe Block V Virginia, qui doivent entrer en service plus tard cette décennie.

Cela signifie qu’ils pourront frapper n’importe où à portée des bateaux – c’est-à-dire pratiquement toute la planète.

Le vice-amiral Wolfe a ajouté : « Vous devez avoir la même létalité, peu importe où vous vous trouvez. Et c’est ce que fait cette arme.

“C’est pareil avec la létalité à obtenir après toutes ces cibles.

“Cela dépend juste de qui le lance, n’est-ce pas, que ce soit l’armée, d’un [transporter erector launcher]ou si c’est un Zumwalt, ou si c’est un sous-marin de la classe Virginia »,

Les hauts gradés insistent sur le fait qu’il n’est pas prévu d’armer le C-HGB d’une ogive nucléaire.

Cependant, le Pentagone la considère comme une arme “stratégique” et le projet est supervisé par Wolfe, qui est également en charge des armes nucléaires lancées par sous-marins.

Le vice-amiral Wolfe a déclaré à l’USNI : « C’est stratégique, mais ce n’est pas nucléaire.

“Si vous regardez les chiffres, en particulier avec ce que nous allons faire avec les gammes, c’est vraiment un atout stratégique.

“Vous pouvez tenir à risque des cibles de très grande valeur… et vous pouvez le faire avec toutes ces différentes plateformes.”

Le mois dernier, les États-Unis ont testé une autre arme hypersonique sur une base de la Nasa en Virginie.

Le lancement de la fusée-sonde – un prototype plus petit que la vraie chose – a été déclaré un succès.

Les États-Unis ont également avancé le déploiement de leurs bombes nucléaires à gravité B61 les plus précises sur les bases de l’OTAN à travers l’Europe et la Turquie.

Un lancement test du missile hypersonique Conventional Prompt Strike en mars 2020 Crédit : US Navy

L’arme est conçue pour être tirée à partir de lanceurs terrestres, de navires de surface et de sous-marins Crédit : Lockheed Martin