À l’intérieur du plan de la NASA pour agrandir le télescope spatial James Webb

Il y a un peu plus d’un an, lorsque le télescope spatial James Webb de la NASA s’est allumé, dominant même les gros titres des médias grand public, cela ressemblait au début d’une nouvelle ère. Démarré avec des capteurs infrarouges et couronné de 18 miroirs plaqués or, le JWST a rappelé au monde que même si la plupart d’entre nous sont coincés sur Terre, la base n’est pas tout ce que nous avons à explorer.

Après le succès retentissant du JWST, les responsables de la NASA nous ont frappés avec leurs plans de science-fiction d’un système de défense planétaire. Ils ont également réussi à commencer les années modernes d’Apollo avec le Artemis I mission lunaire — peu importe le Coût — et a même commencé à construire un dépôt d’échantillons de roche sur Mars rappelant des scènes de Star Trek. Et début janvier, lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society, la NASA a annoncé son intention de continuer à alimenter une revitalisation bienvenue du programme spatial américain.

Mais de tout ce qui est présenté, ce qui semble avoir attiré pas mal d’attention du public (le mien inclus) est une mise à jour sur quelque chose appelé l’Observatoire des mondes habitables.

Simplement, ce télescope devrait scruter l’univers, détecter une étonnante variété de longueurs d’onde de lumière dans l’espace lointain et même être utilisable dans l’espace, où il sera en fait assis juste à côté de son prédécesseur, le JWST.

Le but ultime de cette machine ? Découvrez une planète avec une vie extraterrestre dès que possible.

Semble familier?

Depuis les années 1990, grâce à des innovations incroyables comme Enquête sur les exoplanètes en transit de la NASAles scientifiques ont découvert un nombre impressionnant d’exoplanètesy compris les jumeaux de la Terre, mondes aquatiques, orbes de rugby aux formes étrangesdomaines où il pleut des diamants et même des endroits qui littéralement rappelle nous l’enfer.

Une poignée d’entre eux sont considérés comme “possiblement habitables”, ce qui signifie qu’ils pourraient potentiellement contenir des preuves, à tout le moins, d’anciens restes microbiens. La vie telle que nous la connaissons. Mais nous n’avons pas encore trouvé de monde où une telle vie existe, ou a existé.

L’observatoire des mondes habitables de la NASA, que l’agence prévoit de lancer dans les années 2040, sera spécifiquement construit pour obtenir cette certitude de la vie au-delà de la Terre.

Comme Mark Clampin, directeur de la division astrophysique de l’agence, l’a dit lors d’une assemblée publique de la NASA lors de la récente réunion de l’American Astronomical Society, l’objectif scientifique principal de cet observatoire sera de « sonder les étoiles proches pour les planètes habitables et de les caractériser pour les preuves de la vie ». .”

La poussée derrière ce projet est un rapport appelé l’Astro2020 enquête décennale, publiée en novembre 2021 par des conseillers américains auprès des National Academies of Science, Engineering and Medicine.

En un mot, ce rapport mettait l’accent sur trois “grands défis scientifiques” l’humanité devrait déployer des efforts au cours de la prochaine décennie. Deux ont à voir avec la découverte de nouveaux types de physique dans l’univers (pensez aux particules étranges et autres) et à l’amélioration de notre compréhension des origines et des évolutions des galaxies.

Mais le troisième défi – et celui avec lequel l’organisation est en tête – est d’identifier les mondes habitables semblables à la Terre dans d’autres systèmes planétaires et de déterminer si la vie existe ailleurs dans l’univers.

En d’autres termes, c’est pour répondre à la question : Sommes-nous seuls ?

“Au cours de la dernière décennie, l’incertitude quant au nombre de planètes potentiellement habitables de la taille de la Terre a été réduite par Kepler et d’autres missions, et on sait maintenant que ces planètes sont courantes. Une meilleure compréhension de la complexité des atmosphères planétaires nous permet d’identifier la spectroscopie mesures nécessaires pour évaluer les signatures de la vie », indique le rapport de 2021.

Ainsi, en réponse aux recommandations de la décennie, la NASA a créé ce qu’elle appelle le Great Observatory Technology Maturation Program, ou GOMAP.

Comme signalé par Jeff Foust de SpaceNews, Clampin a déclaré que les trois premières étapes de GOMAP, qui avaient à voir avec l’organisation et l’élaboration des politiques, sont presque terminées. La phase deux, a-t-il expliqué, approfondira la mission Habitable Worlds.

“Nous pouvons développer un large portefeuille de missions pour poursuivre des objectifs visionnaires, tels que la recherche de vie sur des planètes en orbite autour d’étoiles dans notre voisinage galactique – et en même temps exploiter la richesse de l’astrophysique du 21e siècle grâce à une flotte panchromatique”, Fiona Harrison, président de la division de physique, de mathématiques et d’astronomie au California Institute of Technology et coprésident du comité directeur, a déclaré dans une National Academies déclaration sur le rapport 2021.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’Observatoire des mondes habitables devrait être lancé à un moment donné dans les années 2040, à moins que l’agence ne soit en mesure de rapprocher ce délai. Ce qui pourrait arriver.

Foust signalé que lors d’une session de conférence le 11 janvier à l’American Astronomical Society, Jason Tumlinson, astronome au Space Telescope Science Institute, a suggéré des moyens de modifier les budgets pour introduire un délai plus court pour l’observatoire. Dans l’ensemble, ces ajustements pourraient déplacer la première mission du HWO jusqu’en 2035.

Mais comme le lancement potentiel du HWO tombe si loin dans le futur, nous ne savons pas grand-chose de ce à quoi il pourrait ressembler.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent

À ce stade, sur la base de ce que l’enquête décennale de 2021 a demandé, le HWO devrait être un télescope d’environ 6 mètres (ou 20 pieds, presque la taille du JWST) qui fonctionne dans les longueurs d’onde ultraviolettes, visibles et proches de l’infrarouge de le spectre électromagnétique.

Les longueurs d’onde visibles sont celles que nous pouvons voir de nos propres yeux, l’ultraviolet est la spécialité de Hubble et l’infrarouge est le domaine d’expertise du télescope spatial James Webb.

Le rapport – qui s’inspire spécifiquement des idées de ce qui semble être une version antérieure de HWO appelée l’exoplanète habitable de la NASA, ou Habex, Observatory – a également suggéré que cet observatoire coûterait quelque chose comme 11 milliards de dollars. Ce est à propos de un milliard de dollars de plus que le coût du JWST.

Et en ce qui concerne l’emplacement de l’Observatoire des mondes habitables, il pourrait très bien s’agir du nouveau voisin du JWST – comme l’a dit Clampin, il sera envoyé au deuxième point de Lagrange, précisément là où se trouve la muse vitreuse actuelle de l’humanité. Le deuxième point de Lagrange, ou L2, est un point d’équilibre gravitationnel entre la Terre et le soleil qui se trouve à un million de kilomètres.

L2 est assez parfait pour les robots spatiaux car il peut les ancrer en orbite autour de notre étoile jaune vif tout en les protégeant simultanément du rayonnement solaire.

Et de manière fascinante, une mise à niveau majeure qui distinguera le HWO du JWST est le fait que ce futur observatoire sera probablement “réparable”. Cela signifie que la NASA serait en mesure d’entretenir et d’améliorer de manière robotique le télescope même lorsqu’il est verrouillé dans l’espace à L2 – prolongeant sa durée de vie et le parant de bonus comme s’il sortait tout droit d’un jeu vidéo.

Le JWST n’a pas cette option. Théoriquement parlant, si quelque chose arrivait au JWST, les scientifiques ne pourraient pas exactement le réparer.

Le télescope spatial Hubble, qui flotte beaucoup plus près de nous car il est actuellement en orbite terrestre, était emblématique pour sa facilité d’utilisation – le public était hypnotisé en regardant des scientifiques en tenue grimper au sommet de la lunette et ajuster ses composants en l’air. C’est en partie ce qui lui a valu son nom bien-aimé : le télescope du peuple.

Alors, que pouvons-nous attendre de la HWO ? Comme indiqué dans l’enquête décennale, cet observatoire futuriste pourra, espérons-le, repérer environ 25 exoplanètes potentiellement habitables, une taille d’échantillon qui, selon les auteurs, fournirait “une robustesse face aux incertitudes du taux d’occurrence de mondes de la taille de la Terre, et contre les aléas associés avec les systèmes particuliers proches de la Terre.”

Pour résumer, le rapport indique essentiellement que le HWO pourrait être un compromis entre HabEx et une version réduite de la NASA Concept Luvoirou grand télescope infrarouge optique UV.

Ce dernier a une date de lancement du milieu des années 2030 et devrait également être utilisable, mais il est beaucoup plus grand que 6 mètres.

Sa prémisse est également beaucoup plus générale que celle de HWO semble l’être — “La large gamme de capacités de Luvoir, y compris sa large gamme de longueurs d’onde UV-NIR, lui permettra d’étudier des phénomènes encore à découvrir et de répondre à des faire rêver des questions qu’on ne sait pas encore se poser », indique l’agence dans un tour d’horizon de la mission Luvoir.

Bien que, encore une fois, HWO ne devrait pas toucher le ciel pendant au moins une autre décennie – plus si la mission fait face aux mêmes obstacles qu’Artemis que j’ai rencontrés.

Cela ne signifie pas que la nouvelle ère d’exploration spatiale de la NASA connaîtra une pause, bien sûr. Dans cette année seulementnous avons beaucoup à attendre.