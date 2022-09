À l’intérieur du plan au jour le jour pour les 10 jours précédant les funérailles de la reine

L’OPÉRATION London Bridge – le nom de code du plan d’action complexe après la mort de la reine – a été lancée.

Le jour du décès de Sa Majesté aurait été le jour J ou J+0, mais comme l’annonce est arrivée tard hier, l’horaire a été décalé, ce qui signifie que J+0 est aujourd’hui.

L’opération London Bridge – le nom de code du plan d’action complexe après la mort de la reine – a été lancée Crédit : Times Newspapers Ltd

Elle sera suivie de dix jours de deuil culminant avec les funérailles de la reine.

Le plan est en place depuis les années 1960 et mis à jour chaque année, impliquant les branches du gouvernement, la police, l’Église d’Angleterre et même Transport for London.

Les plans complets doivent être confirmés par Buckingham Palace, mais c’est ce qui est attendu ensuite…

AUJOURD’HUI

LE roi et la reine consort ont séjourné à Balmoral hier soir mais reviendront à Londres aujourd’hui.

Malgré son chagrin, le devoir appelle le nouveau souverain Charles et sa première audience en tant que monarque avec le Premier ministre Liz Truss devrait avoir lieu dès que possible.

Des salves d’armes à feu – un tour pour chaque année de la vie de la reine – seront tirées à Hyde Park et dans d’autres stations Crédit : The Times

Le roi fera également son premier discours télévisé à la nation.

Et il rencontrera le comte maréchal, le duc de Norfolk, qui est en charge de l’avènement et des funérailles de la reine, pour approuver le calendrier des prochains jours.

Le roi décidera de la durée de la cour ou du deuil royal des membres de la famille royale et des foyers royaux. Il est prévu pour durer un mois.

Le gouvernement confirmera la durée du deuil national, qui devrait être d’environ 12 à 13 jours, d’ici au lendemain des funérailles de la reine.

Il annoncera également que le jour des funérailles sera un jour férié sous la forme d’un jour de deuil national.

Le Premier ministre et les hauts ministres assisteront à un service public du souvenir à St Paul’s, dans le centre de Londres. Les Communes devraient s’asseoir pour entendre les hommages.

Les drapeaux de l’Union sur les bâtiments royaux flotteront en berne, tandis que les cloches sonneront à l’abbaye de Westminster, à la cathédrale Saint-Paul et au château de Windsor, et des salves d’armes à feu – un tour pour chaque année de la vie de la reine – seront tirées à Hyde Park et à d’autres gares.

Les projecteurs des résidences royales seront éteints et le public commencera à déposer des fleurs.

DEMAIN

LE Conseil d’adhésion devrait se réunir au Palais St James à Londres pour proclamer officiellement Charles comme nouveau souverain.

Premièrement, le Conseil privé se réunit sans le roi pour proclamer le nouveau monarque et régler les affaires relatives à la proclamation.

Le Conseil d’adhésion devrait se réunir au palais St James à Londres pour proclamer officiellement Charles comme nouveau souverain Crédit : Fonctionnalités Rex

Ensuite, Charles tient son premier Conseil privé, accompagné des nouvelles reines consort Camilla et William, qui sont également conseillers privés, et fait sa déclaration personnelle et son serment.

La première proclamation publique du nouveau souverain sera lue en plein air depuis le balcon de Friary Court au St James’s Palace par le Garter King of Arms.

Les drapeaux de l’Union remontent en plein mât à 13h et y restent pendant 24 heures pour coïncider avec les proclamations avant de revenir en berne.

Des proclamations sont faites dans la ville et dans tout le pays.

Charles rencontrera également le Premier ministre et le Cabinet.

DIM 11 SEPTEMBRE

Le cercueil de la reine devrait être transporté par la route jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg.

Les proclamations seront lues dans les parlements décentralisés écossais, gallois et d’Irlande du Nord à Édimbourg, Cardiff et Belfast.

Le cercueil de la reine devrait être transporté par la route jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg Crédit : Le Soleil

LUN 12 SEPTEMBRE

Une PROCESSION le long du Royal Mile d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale St Giles sera suivie d’un service et de la Veillée des Princes en présence de membres de la famille royale.

Le public aura peut-être la chance de passer devant le cercueil de la reine dans un mini situé à St Giles.

Une procession le long du Royal Mile d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale St Giles sera suivie d’un service et de la veillée des princes en présence de membres de la famille royale Crédit : Le Soleil

La Chambre des communes et la Chambre des lords devraient se réunir à Westminster pour une motion de condoléances, à laquelle le roi pourrait assister.

Après avoir quitté l’Angleterre et visité l’Écosse, Charles se rendra dans les autres pays du Royaume-Uni – le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – connus sous le nom d’Operation Spring Tide.

MAR 13 SEPTEMBRE

Le cercueil de Sa Majesté sera transporté par avion à Londres. Il sera ensuite au repos à Buckingham Palace.

Une répétition pour la procession du cercueil du palais de Buckingham au palais de Westminster aura lieu.

Le cercueil de Sa Majesté sera transporté par avion à Londres, il reposera ensuite au palais de Buckingham Crédit : Reuters

MER 14 SEPTEMBRE

LE mensonge en état, OP-OMF-QUEEN-MS-COFFIN, débutera à Westminster Hall après une procession et un service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry.

Le public rendra hommage pendant quatre jours et les membres de la famille royale pourront monter la garde lors de la Veillée des Princes.

Le mensonge en état, l’opération Marquee, commencera à Westminster Hall après une procession et un service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Crédit : Times Newspapers Ltd

JEUDI 15 SEPTEMBRE

Le cercueil de Sa Majesté continuera de reposer en l’état à Westminster Hall dans le cadre de l’opération Marquee.

Une répétition aura probablement lieu avant la poignante procession lors de ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster.

Une répétition aura probablement lieu avant la poignante procession lors de ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster Crédit : Alamy

VEN 16 SEPTEMBRE

Le mensonge en état continue. Les chefs d’État commencent à arriver pour les funérailles.

Le Roi a une autre audience avec le Premier ministre. Dans la soirée, il y a une réception pour les chefs d’État, les gouverneurs généraux, les premiers ministres des royaumes et d’autres invités officiels en visite.

Des chefs d’État comme Emmanuel Macron commencent à arriver pour les obsèques Crédit : Splash

LUN 19 SEPTEMBRE

Des funérailles d’État télévisées sont prévues à l’abbaye de Westminster.

Le cercueil de la reine devrait être tiré par des marins sur un affût de canon. Les Royals seniors suivront.

Des funérailles d’État télévisées sont attendues à l’abbaye de Westminster Crédit : Reuters

Après le service, il y aura un incarcération à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Un silence national de deux minutes est prévu.