À l’intérieur du «pire zoo du Royaume-Uni», où le gardien a été mutilé à mort par un tigre, les singes se battent pour la chaleur et 486 animaux sont morts en 3 ans

Un léopard PUISSANT marche frénétiquement de haut en bas, des singes s’accrochent aux radiateurs pour se réchauffer et des girafes majestueuses déchirent des bandes de branches sans feuilles.

Bienvenue dans le zoo autrefois surnommé le pire de Grande-Bretagne où près de 500 animaux sont morts en trois ans et un gardien a été mutilé à mort par un tigre.

Le soleil a visité le Safari Zoo Cumbria, autrefois qualifié de «pire zoo» de Grande-Bretagne par un visiteur Crédit : PA : Association de la presse

Sarah a été mutilée à mort par un tigre au Safari Zoo, Cumbria en 2013 Crédit : Cascade News

Safari Zoo Cumbria a été fustigé dans un rapport de la Born Free Foundation qui affirme qu’il ne respecte pas “même les normes de base en matière de bien-être animal”.

L’organisme de bienfaisance a également sonné l’alarme sur la sécurité des visiteurs au zoo, où vous pouvez payer 65 £ pour «nourrir les tigres à la main» – malgré la mort d’un gardien en 2013.

Le zoo assiégé a été frappé par une série de scandales à l’intérieur et à l’extérieur de ses portes – y compris des animaux échappés, un triangle amoureux amer et une fureur à propos d’une reine de beauté puruvéenne.

Le zoo affirme avoir apporté des améliorations et conteste les conclusions de la Born Free Foundation.

Nous avons donc visité le parc touché par la crise pour découvrir quelles sont les conditions – au milieu d’un débat féroce sur l’existence des zoos.

Nous avons payé 19,99 £ pour accéder au site de 51 acres, mais avec seulement 48 moteurs dans l’immense parking, il était facile de comprendre pourquoi l’attraction propose une entrée pour aussi peu que 8,95 £ sur le site de réduction Groupon.

Gérer un parc de cette taille coûte plus de 13 000 £ par jour, il ne peut donc pas se permettre de rebuter les visiteurs.

Pourtant, Born Free dit qu’il a reçu 13 plaintes distinctes concernant le site depuis juin de l’année dernière – plus que tout autre zoo britannique au cours de la même période.

Sa plus grande préoccupation concernait le traitement des animaux dans la Maison de l’Afrique, où une girafe avait “des sabots extrêmement envahis et courbés” et “seulement quelques branches” étaient sorties pour se nourrir.

Le rapport indique que le manque de feuilles fraîches “semble augmenter la probabilité que les girafes prennent de la nourriture aux visiteurs”.

Il disait: “Au cours d’une session d’expérience visiteur, au moins 52 invités ont donné une poignée de carottes à deux girafes mâles.”

L’organisme de bienfaisance affirme également que les rhinocéros et les zèbres étaient gardés dans des conditions exiguës à l’intérieur des abris pour animaux et ne sortaient pas suffisamment parce qu’ils ne pouvaient pas partager un enclos.

“Dans certains cas, ils sont confinés dans de minuscules stalles qui leur permettent juste de faire demi-tour”, indique le dossier.

Il comprenait une photo d’un ours andin montrant des signes de “zoochose” – testant à plusieurs reprises une clôture électrique avec sa patte et se balançant jusqu’à l’arrivée de la nourriture.

Branches nues nourries

Une girafe se nourrissant au Safari Zoo Cumbria Crédit : David Nelson

Un ours andin a montré des signes de « zoochose » Crédit : David Nelson

Nous sommes arrivés au zoo de Dalton, Cumbria, par un après-midi balayé par le vent.

Notre premier arrêt était l’enclos des girafes où deux créatures nobles enlevaient en effet les feuilles nues de grosses branches suspendues à un palan.

Trois heures plus tard, il ne restait plus une seule feuille – mais il n’y avait aucun signe de remplacement.

Dans un champ voisin, un rhinocéros solitaire errait tristement alors que le zoo en possédait huit – et il n’y avait pas de zèbre en vue.

Dans la maison des primates, des singes écureuils se sont accrochés près d’une lampe chauffante, tandis que dans un hangar voisin, un paresseux a évincé une tortue essayant de passer sous une autre lampe UV.

Un rhinocéros solitaire errait tristement alors que le zoo en possédait huit – et il n’y avait pas de zèbre en vue Grace Macaskill

Born Free a trouvé la même chose et a déclaré que les cas pourraient indiquer une fourniture de chaleur «inférieure aux normes».

Mais une journée d’automne à 10 °C en Cumbrie ne fait pas le poids face à 33 °C dans la forêt amazonienne.

Les ours andulsiens étaient également blottis à l’intérieur mais avaient l’air ennuyés alors qu’ils piaffaient de la paille pour faire des lits, ignorant les cordes d’escalade.

Je ne suis pas un expert en comportement animal, mais j’étais assez contrarié de voir un puissant jaguar faire les cent pas en arrière et en avant encore et encore.

Un jaguar puissant a été repéré faisant les cent pas encore et encore Crédit : David Nelson

Un singe traîne par la lampe chauffante dans la maison des primates au Safari Zoo, Cumbria Crédit : David Nelson

Un paresseux accroché au-dessous d’une lampe auditive au Safari Zoo, Cumbria Crédit : David Nelson

Un gardien m’a dit plus tard qu’il attendait de la nourriture mais a admis qu’il surveillait son rythme “parce qu’une fois qu’il a commencé, il est difficile de l’en sortir”.

Mais la chose la plus troublante était à quel point j’étais proche des clôtures électriques dans les enclos de grands félins – à une distance touchante, un autre point mis en évidence dans le rapport.

C’était effrayant de savoir que le zoo avait déjà été condamné à une amende pour manquements à la santé et à la sécurité à la suite du décès de la gardienne Sarah McClay, 23 ans, de Glasgow. Elle a été mutilée par un tigre de Sumatra qui a franchi une porte non verrouillée.

Quatre ans plus tard, un rapport du conseil local a révélé que 486 animaux étaient morts au zoo entre 2013 et 2016, dont une tortue électrocutée sur une clôture, un écureuil retrouvé mort derrière un radiateur et deux léopards des neiges qui ont été retrouvés partiellement mangés.

La Captive Animal Protection Society a qualifié le parc de l’un des pires zoos qu’elle ait jamais vus après les évasions d’un rhinocéros et de deux singes.

Sarah a été tuée par un tigre de Sumatra au Safari Zoo Cumbria Crédit : David Nelson

Mais il y a aussi eu des drames à l’extérieur des portes

Le millionnaire local portant des Stetson, David Gill, ancien propriétaire du zoo, a fait la une des journaux à deux reprises sur sa vie amoureuse.

Il a quitté sa femme pour un zoo de 16 ans trois ans après l’ouverture du parc en 1994.

Sept ans plus tard, il a été poignardé au cou par son mari abandonné, Richard Creary, qui a trouvé le propriétaire du zoo au lit avec sa femme Alison.

Gill a ensuite autorisé sa troisième épouse, une fois finaliste de Miss Pérou, Frieda Rivera-Schreiber, à s’occuper des animaux du zoo – même si elle n’avait aucune qualification britannique.

En 2017, les visiteurs s’étaient taris et Gill a perdu sa licence pour gérer le parc.

Il porte maintenant le nom de famille de Rivera et on pense qu’il possède une propriété de vacances dans le Lake District.

David Gill (au centre) quitte Preston Crown Court après que le zoo a été condamné à une amende de 255 000 £ Crédit : PA : Association de la presse

Le parc a été repris par la Cumbria Zoo Company Ltd après que sa directrice, Karen Brewer, se soit battue pour sauver le site – mais elle a dû faire face à une opposition féroce après avoir travaillé pour Gill pendant des années.

Mais les nouveaux exploitants – qui “réfutent à 100% le dernier rapport” – ont-ils réussi à redresser le zoo ?

Il ne fait aucun doute que le personnel est dévoué et passionné, désireux de partager ses connaissances avec les visiteurs.

Pour un œil inexpérimenté, la plupart des animaux semblent raisonnablement satisfaits.

Les singes bavardent sauvagement, jouant sur des cordes extérieures; un raton laveur curieux renifle les passants ; les pingouins pataugent joyeusement dans l’eau et les lémuriens s’interpellent en se balançant dans la cime des arbres.

C’est un parc safari intime où les visiteurs peuvent payer pour nourrir les animaux – y compris les grands félins, les loups sauvages et les loutres géantes – à travers des clôtures, à l’aide de pinces en métal.

Le zoo insiste sur le fait que c’est un « endroit très différent » depuis le départ de Gill.

Reporter Grace entre Safari Zoo Cumbria Crédit : David Nelson

La boutique du zoo Crédit : David Nelson

Les pingouins pataugeaient joyeusement dans l’eau Crédit : David Nelson

Vous pouvez nourrir les loutres géantes à travers la clôture avec des pinces en métal Crédit : David Nelson

La porte-parole Samantha Brewer – sans lien avec Karen – a déclaré qu’elle avait fait l’objet de 35 inspections indépendantes au cours des quatre dernières années et que la plupart avaient été positives quant aux progrès.

Elle a déclaré: «Lorsque nous avons pris le relais, 90% des bâtiments n’avaient aucune certification de sécurité et presque toutes les maisons n’étaient pas adaptées aux animaux qui y étaient hébergés – avec peu ou pas de chauffage approprié, pas de ventilation, pas d’UV et les régimes étaient inadéquats. et débilitante.

“Nous avons complètement renversé la situation.”

Samantha a déclaré que le chauffage actuel dans les zones de primates et de paresseux est conforme aux directives et que les régimes alimentaires des girafes tenaient compte de l’alimentation des visiteurs.

C’est clair les choses ont changé, mais les problèmes ouvrent une question plus large quant à savoir si les zoos devraient exister.

Ceux qui sont contre disent qu’il est cruel de garder les animaux enfermés et que la conservation devrait avoir lieu dans la nature.

Les partisans disent que les zoos éduquent et sauvent les animaux de l’extinction.

L’Association britannique et irlandaise des zoos et aquariums affirme que ses 118 membres dirigent plus de 800 projets de conservation dans 105 pays.

Le porte-parole Andy Hall a déclaré: «Nous sommes confrontés à une grave crise d’extinction et nos membres ne se contentent pas de conserver des espèces à l’étranger, mais chez eux.

« La majorité des défenseurs de l’environnement sont en faveur de bons zoos. Personne n’est en faveur des mauvais zoos et nos projets éducatifs exceptionnels sont vraiment, vraiment importants.

“Les soins aux animaux sont étayés par des preuves scientifiques et d’experts afin que les espèces puissent être bien gardées et, à notre connaissance, heureuses.”

La porte-parole du zoo, Samantha, a déclaré que le chauffage dans l’enceinte des primates est conforme aux directives Crédit : David Nelson

Loups arctiques au Safari Zoo Cumbria Crédit : David Nelson

Reporter Grace avec un kangourou au Safari Zoo Cumbria Crédit : David Nelson

Mais des organisations caritatives telles que Born Free Foundation et Freedom for Animals affirment que les zoos exagèrent les revendications de conservation et de travail éducatif.

Ils veulent que la conservation ait lieu dans la nature où 41 415 espèces sont menacées d’extinction.

L’homme d’affaires millionnaire Damian Aspinall gère deux parcs animaliers – Howletts et Port Lympne dans le Kent – mais croit toujours que les zoos sont cruels.

Il ramène les animaux dans la nature chaque fois que possible – libérant 70 gorilles, 200 primates, guépards, rhinocéros, bisons et hyènes dans leur habitat naturel.

Il a déclaré: «Personnellement, j’aimerais voir les zoos disparaître progressivement au cours des prochaines décennies.

“Je pense que les zoos sont un concept dépassé de conservation et sont en fait barbares et cruels.

« Je n’accepte pas l’argument selon lequel la seule façon de sauver ces animaux est de les garder enfermés et, trop souvent, dans des conditions déplorables.

“Cela surprendra probablement les gens d’apprendre que seuls 5 % des mammifères détenus dans les zoos européens sont en réalité en danger critique d’extinction. Alors pourquoi le faisons-nous ?”

Les zoos existeront-ils encore dans le futur ? Le jury est sorti.