À l’intérieur du «pire» zoo du Royaume-Uni où le gardien a été mutilé à mort et près de 500 animaux sont morts alors qu’il fait face à des appels à la fermeture

Jetez un coup d’œil à l’intérieur du pire zoo du Royaume-Uni où un gardien a été mutilé à mort et où près de 500 animaux sont morts.

Le zoo South Lakes Safari de Cumbria a de nouveau été critiqué pour des problèmes de bien-être animal.

L’entrée du zoo South Lakes Safari à Cumbria, Angleterre Crédit : Alamy

De nouveaux appels ont été lancés pour fermer l’attraction à la suite d’une récente visite de l’association caritative de défense des droits des animaux Freedom for Animals (FFA).

L’organisme de bienfaisance a découvert qu’un feu d’artifice tiré par le zoo à Noël aurait causé un « immense stress » aux animaux.

Un porte-parole de la FFA a déclaré: “D’après la position de notre enquêteur, une lecture de 82 décibels (db) a été enregistrée sur leur sonomètre électronique: comparable à être à côté d’une tondeuse à gazon, un niveau auquel une exposition prolongée peut entraîner une perte auditive chez l’homme.

“Les animaux ont une ouïe beaucoup plus sensible que les humains, donc si 82db peut causer des problèmes d’audition humaine, cela affectera très certainement les animaux de manière plus dramatique et causera beaucoup plus de détresse.

“Chaque animal du zoo de South Lakes aura souffert de stress en conséquence.

“Le fait que l’événement ait eu lieu tous les week-ends à l’approche de Noël – ainsi que tous les soirs de la semaine précédant la veille de Noël – montre un manque total de considération de la part du personnel du zoo.”

Cela survient quelques mois seulement après que l’association caritative de protection des animaux Born Free a publié un rapport affirmant que le zoo “ne respecte même pas les normes de base”.

Le directeur de la FFA, le Dr Andrew Kelly, a déclaré: “Il est incroyable que ce zoo puisse continuer à laisser tomber les animaux sans conséquences.

“Compte tenu de l’histoire de l’échec constant à assurer le bien-être de bon nombre de leurs animaux, il est temps pour l’autorité locale, qui est responsable de l’application de la législation, de demander des comptes au zoo et de retirer sa licence.

“Des foyers appropriés doivent être trouvés pour tous les animaux du zoo dans des sanctuaires pour animaux dûment accrédités où ils peuvent être évalués pour être relâchés dans la nature ou pour vivre leur vie dans un environnement aussi bon que possible où ils ne sont pas constamment perturbés par les visiteurs. et des cascades comme les récents feux d’artifice.”

En 2013, la gardienne Sarah McClay a été mutilée à mort par un tigre alors qu’elle travaillait.

Le zoo a ensuite été condamné à une amende de 297 500 £ pour atteinte à la santé et à la sécurité.

En 2017, un rapport du conseil a révélé que 486 animaux étaient morts entre décembre 2013 et septembre 2016.

La licence du zoo a été accordée pour six années supplémentaires en 2021 – mais avec des conditions et des instructions supplémentaires.

Kim Banks, responsable des animaux pour Cumbria Zoo Company, qui gère le zoo Safari, a déclaré qu’ils réfutent les affirmations de la FFA.

Elle a déclaré: “Le bien-être des animaux est toujours notre priorité numéro un et nous réfutons les affirmations de la FFA.

“Nous avons organisé environ 30 feux d’artifice à faible bruit au zoo depuis sa prise en charge en 2017 et il n’y a eu aucun problème avec les animaux lors de ces événements.

“Nous préparons soigneusement et évaluons pleinement les risques de tous les événements avant qu’ils n’aient lieu.

“Lors de tous les événements, quel que soit leur format, du personnel qualifié est positionné autour du zoo pour surveiller le comportement et les réactions des animaux.

“Si nous avions la moindre inquiétude, l’événement serait immédiatement interrompu.

“Les animaux sont également contrôlés et surveillés suite aux événements dans le cours normal de la gestion du zoo.”

Le conseil local a déclaré qu’après une récente inspection, un rapport sera publié le mois prochain lors d’une audience.