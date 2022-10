À l’intérieur du «pire zoo du Royaume-Uni» où le gardien a été mutilé à mort et des animaux sont morts alors que les clients dénoncent des conditions «dégoûtantes»

Un ZOO autrefois surnommé le «pire zoo» de Grande-Bretagne par un client où près de 500 animaux sont morts et un gardien a été mutilé à mort n’a pas respecté les «normes de base» du bien-être animal, selon une enquête.

Des visiteurs consternés ont demandé que le zoo South Lakes Safari de Cumbria soit “fermé” après avoir vu les animaux “très déprimés” et “stressés”.

Une enquête a révélé que le zoo ne respecte pas les normes de base en matière de bien-être animal Crédit : PA : Association de la presse

Le zoo pourrait désormais être fermé pour la deuxième fois au cours des cinq dernières années Crédit : tripadvisor

Il s’agit d’un rapport accablant, qui est contesté par les propriétaires du zoo, affirmant que les animaux étaient enfermés dans de minuscules enclos sales toute la journée.

Le zoo pourrait désormais faire face à une éventuelle fermeture pour la deuxième fois au cours des cinq dernières années, a déclaré le conseil local.

En 2017, un rapport horrifiant a révélé à quel point les conditions étaient si mauvaises qu’un jaguar avait mâché une de ses pattes et que des bébés léopards des neiges ont été retrouvés partiellement mangés.

Sept lionceaux en bonne santé et cinq jeunes babouins ont également été « euthanasiés » car il n’y avait pas assez de place.

En 2013, le zoo a été frappé par une tragédie lorsqu’un gardien a été mutilé à mort par un tigre et a été condamné à une amende de 450 000 £.

Mais l’organisme de bienfaisance pour la faune Born Free a maintenant révélé que les conditions ne sont toujours pas à la hauteur – affirmant que les animaux sont gardés enfermés dans des cages froides et sales pendant de longues périodes.

Le rapport indiquait : “Certains rhinocéros peuvent ne pas avoir du tout accès à l’extérieur pendant la journée.

“Dans certains cas, ils sont confinés dans de minuscules stalles qui leur permettent juste de faire demi-tour.”

On prétend également que South Lakes maintient cruellement les espèces isolées alors qu’elles sont naturellement des animaux de troupeau.

« Bien qu’il s’agisse d’une espèce de troupeau, chaque zèbre semble être séparé dans une stalle individuelle et potentiellement gardé à l’intérieur toute la journée.

“Le zèbre peut alors être enfermé pendant la nuit, y compris en hiver, mais aucune litière ou chauffage n’a été observé dans l’abri extérieur.

“Le zoo continue de ne pas maintenir les animaux dans leurs groupes sociaux naturels”, a ajouté Born Free.

Ces découvertes trouvent un écho dans les critiques des visiteurs disgraciés du zoo.

Une critique de 2014 a décrit l’endroit comme le “pire zoo de tous les temps!”

L’un d’eux a déclaré : « Les zèbres étaient enfermés dans des cages séparées et les cages étaient minuscules !

“Les lémuriens étaient enfermés derrière une enceinte en verre, ce qui ne leur donne aucune possibilité de se déplacer librement

“Les suricates étaient également enfermés, mais la dernière fois que nous avons visité le zoo, ils ont en fait été autorisés à sortir.”

Cet endroit est une blague absolue, il devrait être fermé, l’endroit est trop grand, les animaux sont stressés. Avis TripAdvisor

Cependant, de nombreux visiteurs étaient satisfaits de leur expérience au zoo.

Sur les 4 000 avis laissés sur TripAdvisor, 2 181 l’ont qualifié d’excellent.

Un visiteur heureux a écrit : « Nous avons passé des heures ici aujourd’hui, nous avons vraiment adoré ! Vous êtes à proximité de tant d’animaux. C’est un zoo charmant, un vrai plaisir de se promener, et les gardiens sont sympathiques et informatifs, et se soucient vraiment des animaux. C’était charmant et calme aujourd’hui (un jour de semaine) et nous avons pu aider à nourrir les primates, incroyable ! Probablement le plus beau zoo que nous ayons jamais visité !”

Alors qu’un autre a déclaré: “Nous avons vraiment apprécié la visite. Les soigneurs se soucient vraiment des animaux. Nous avons nourri les animaux et nous avons vraiment aimé. Nous y sommes allés un jour de semaine, donc c’était très calme. J’imagine qu’il y a beaucoup de monde le week-end et particulièrement vacances scolaires. Vous ne pouvez pas emporter de nourriture à l’intérieur (beaucoup d’animaux sont en liberté, alors j’imagine que les gens les nourrissent de toutes sortes de mauvaises nourritures s’ils vous laissent apporter des choses). Donc, soit mangez avant de venir (nous l’avons fait) ou acheter de la nourriture là-bas. Je pense que les enfants apprécieraient vraiment ça.

Un troisième a ajouté : « Le zoo de Safari est un très bon zoo. Nous sommes restés 6 heures et demie. Tout le personnel est très accueillant. Il y avait un nouveau gardien au zoo. C’était son deuxième jour et elle était très bavarde. Le gardien qui était avec nous à l’alimentation des jaguars nous a tout dit sur les jaguars. Les gardiens du pingouin et de la girafe étaient également très gentils. Tous les animaux étaient visibles sauf les tigres car il y avait trop de vent pour eux. La procédure pas à pas était incroyable J’ai pu nourrir des bébés nandous, kangourous et capybara. Il y avait tellement de choses à voir que je recommande vraiment.”

Un autre problème était la négligence des besoins alimentaires individuels des animaux, selon le rapport.

Il a déclaré: “Toutes les girafes ont été observées en train d’effectuer divers stéréotypes oraux tout au long de la journée, ce qui est probablement dû à un manque de provision suffisante de broutage.

“Quelques branches ont été fournies dès le matin mais n’ont pas été remplacées tout au long de l’inspection.

“Il est apparu que cela augmentait la probabilité que les girafes participent à des expériences où les visiteurs paient pour les nourrir avec des quantités inappropriées de carottes, contrairement aux aliments naturels tels que les feuilles et les tiges.

“Au cours d’une session d’expérience visiteur, au moins 52 invités ont donné une poignée de carottes à deux girafes mâles”, poursuit le rapport.

ZOO HORREUR

Un visiteur était tellement dégoûté qu’il a demandé la fermeture du zoo.

Ils ont écrit: “Cet endroit est une blague absolue, il devrait être fermé, l’endroit est trop grand, les animaux sont stressés, eh bien pour les animaux qu’ils ont.”

Un autre a déclaré: “Les animaux sont très affligés et mécontents. Je suis juste content que mon enfant de 5 ans n’ait pas été au courant de la cruauté envers les animaux.

“L’endroit doit fermer !”

Certains prétendent également que les animaux ne sont pas maintenus à la bonne température.

Le rapport de l’organisme de bienfaisance a révélé: “Un certain nombre de primates ont été vus accrochés au grillage pour se rapprocher le plus possible des lampes chauffantes.”

Un paresseux a également été vu désespérément accroché à des panneaux en maille pour essayer de se réchauffer.

Des tortues ont été vues en train d’essayer d’accéder à la source de chaleur, selon le rapport horrifiant.

ENCEINTES « SALES »

L’hygiène à l’intérieur des enclos a été prévue au cours de l’enquête.

“On a vu de la viande crue laissée dans un seau à l’extérieur de l’enclos des tigres à l’intérieur de la porte du gardien”, selon le rapport.

“Il était couvert de mouches et à la vue des visiteurs qui auraient pu facilement entrer en contact avec lui.”

Cela aurait laissé des rats dans les enclos des ratons laveurs et des tortues, ce qui pourrait présenter de graves risques pour la sécurité.

Des problèmes de propreté ont également été exprimés par les amateurs de zoo et l’un d’eux a déclaré: “Le premier café où nous sommes ensuite passés était absolument FLITHY !!”

“C’était une partie d’un enclos où vivait un ours et ça puait !

“Nous avions hâte de sortir, et c’était juste pour rendre visite à un ours. Pas la mention que le café était secoué de mouches”

Un certain nombre de primates ont été vus accrochés au grillage pour se rapprocher le plus possible des lampes chauffantes. Rapport né libre

Sans surprise, le rapport concluait : “En résumé, nous sommes fermement convaincus que le zoo continue de ne pas respecter même les normes de base en matière de bien-être animal et de sécurité des visiteurs à plusieurs égards.”

Un autre critique une étoile a commenté: “Nous avons dû parcourir tout le zoo pour trouver des animaux, la plupart des enclos étaient vides, les lémuriens étaient enfermés derrière une enceinte en verre, ce qui ne leur donne aucune possibilité de se déplacer librement, les singes étaient enfermés ici aussi (boîtier séparé évidemment).

“Le tigre que nous avons réussi à voir faisait les cent pas et avait juste l’air très stressé..”

Des centaines de clients dégoûtés ont attribué une étoile à South Lakes, y compris un visiteur qui a déclaré : “Les animaux n’ont pas l’air des plus sains, ils avaient l’air tristes et je ne pouvais pas croire le manque d’enrichissement dans certains des enclos.

“Je ne sais pas dans quel zoo tout le monde est allé, mais cela m’a rendu triste du début à la fin.”

Une porte-parole du Barrow Borough Council a déclaré: “Je peux confirmer que le conseil a reçu un rapport de Born Free concernant le zoo South Lakes Safari.

“Les problèmes soulevés dans leur rapport sont similaires aux rapports récemment reçus directement au conseil.

“Nous prenons les allégations de cette nature au sérieux et travaillerons avec le zoo pour y répondre.

“Toute question d’application sera signalée lors d’une audience de licence, si cela s’avère nécessaire.”

Les propriétaires du zoo ont déclaré qu’ils réfutent toutes les allégations de la Born Free Foundation.

En réponse aux affirmations du rapport Born Free, Samantha Brewer, de la Cumbria Zoo Company qui gère le Safari Zoo, a déclaré : « Ces allégations sont de la plus grande gravité.

“Nous réfutons toutes les allégations faites par la Born Free Foundation depuis leur visite au zoo du 17 octobre et leur rapport ultérieur sur leur site Web.

« Le rapport contient des présomptions inexactes et, naturellement, une évaluation clinique inexacte.

“Le zoo de Cumbria a, au cours de nos quatre dernières années, été inspecté par plus de 35 inspecteurs indépendants nommés par le gouvernement, les résultats écrasants de ces inspections étant extrêmement positifs, et les progrès continus que nous réalisons ici au safari zoo sont reconnus.

“Nous accueillons Born Free et toute opinion sur le zoo, Born Free est une organisation qui représente ce qu’elle croit et nous n’avons que du respect pour cela, et les principes sur lesquels l’organisation est construite.

«En 2022, les espèces disparaissent à droite à gauche et au centre et les zoos sont à l’avant-garde pour essayer de changer cela avec succès.

“Notre équipe est récemment revenue d’un voyage pour voir de première main où les chiens anti-braconnage, formés ici au zoo de Cumbria, ainsi que leurs maîtres-chiens et les ONG sur le terrain prennent en fait une position significative dans la lutte pour réduire l’éradication de la faune.

“Au cours de notre voyage, un défenseur de l’environnement de premier plan a dit à notre personnel que la seule façon pour un enfant d’Afrique du Sud de voir un rhinocéros avec une corne est dans un zoo, Dieu nous en préserve, cela s’avère être le cas.

“Ce zoo, comme d’autres, s’est engagé en 2022 et au-delà à diriger la conservation sur le terrain et à enrichir la vie des animaux bien-aimés dont nous prenons soin.”

GARDIEN MAULÉ

En 2013, un tigre de Sumatra Padang a mortellement mutilé Sarah McClay, une gardienne de zoo de 24 ans.

Une enquête a appris d’un témoin, Gareth Bell, que l’animal avait traîné le gardien du zoo par le cou dans sa tanière.

Il a dit: “Je l’ai vu passer par la porte. Il a déchiré. Il est juste passé tout droit.

“Il est passé devant elle en premier parce qu’elle était dans le coin et il s’est retourné pour l’attraper. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il soit là.

“Il a tourné et a bondi.

“Quand j’ai regardé en arrière, j’ai regardé où elle était. Le tigre la tenait par la nuque. Il la ramenait dans la tanière (sombre).”

Il a été rapporté que le tigre avait réussi à attaquer Mme McClay en passant par une porte ouverte après qu’un verrou au sommet se soit avéré défectueux.

Cependant, le responsable principal de l’environnement du Barrow Council à l’époque, Owen Broadhead, a déclaré que cela aurait pu être le résultat des services d’urgence après l’attaque, et que la serrure n’était peut-être pas défectueuse lorsque Mme McClay a été mutilée.

Le tigre a été abattu en 2015.

En 2017, une tortue africaine nommée Goliath a été électrocutée contre une clôture et le corps décomposé d’un singe-écureuil a été retrouvé à l’arrière d’un radiateur.

Un lémurien à queue annelée a également été renversé par un camion et un wallaby est décédé des suites d’un abcès à la queue. Un flamant rose est mort après s’être cassé une aile.

Deux léopards des neiges de 15 semaines, nommés Miska et Natasja, avaient été retrouvés partiellement mangés dans leur enclos.

En 2017, Maddie Taylor, de la Captive Animal Protection Society, avait demandé au conseil local de fermer le zoo.

Elle a déclaré: «Les résultats sont parmi les pires que nous ayons rencontrés en 60 ans.

“Nous exhortons les autorités locales à fermer cet épouvantable zoo.”

Sarah McClay a été mutilée à mort par un tigre en 2013 Crédit : Cascade News

Deux bébés léopards des neiges appelés Miska et Natasja ont été partiellement mangés dans leur enclos

La taille des cages, la propreté et la sécurité des visiteurs ont été critiquées dans le rapport Crédit : tripadvisor

Le rapport affirme que les girafes n’ont pas reçu un régime alimentaire approprié Crédit : tripadvisor