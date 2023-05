À l’intérieur du «pire» McDonald’s du Royaume-Uni avec «un personnel grossier, une nourriture froide et sèche» et un service épouvantable

Un MCDONALD’S a été surnommé l’un des « pires » du Royaume-Uni avec « un personnel désagréable, des plats froids et secs » et un « service épouvantable ».

La succursale du géant de la restauration rapide à Llanelli, au Pays de Galles, a été critiquée par des clients mécontents qui l’ont qualifiée d' »horrible ».

Les clients mécontents ne sont pas satisfaits d’une succursale McDonald’s au Pays de Galles Crédit : conseiller en voyage

Un restaurant l’a qualifié de « pire McDonald’s de tous les temps » Crédit : conseiller en voyage

Les convives se sont adressés à Tripadvisor pour donner de mauvaises notes au restaurant avec 79 avis d’une étoile sur ses 147 articles.

La note globale de ce McDonald’s en particulier est de deux étoiles décevantes.

Un critique a écrit : « Service épouvantable, ça s’appelle de la restauration rapide mais vous ne recevez jamais votre nourriture à la fenêtre, on vous demande toujours de vous garer et d’attendre, mais vous vous retrouvez dans une file d’attente de voitures bloquant la sortie pour tous ceux qui essaient de partir, car on demande à tout le monde de se garer et d’attendre.

« Lorsque vous recevez finalement votre commande, il manque généralement un article. Parfois, je rentre à la maison et je découvre ensuite qu’il me manque un article, mais il faut une demi-heure aller-retour pour corriger la commande.

« J’ai probablement été escroqué d’un peu d’argent avec toute la nourriture manquante que j’ai eue.

« Une gestion, un service et un service client si médiocres. »

Un autre a ajouté : « Awful McDonalds, le pire de la région de Swansea/Llanelli. À éviter.

« Le repas Muffin aux œufs de saucisses ce matin était froid, le york d’œufs était noir, la pierre rissolée était froide, comment cet endroit n’est-il pas un score de 1 sur la porte, je ne sais pas ! »

Et un autre critique a révélé qu’ils n’allaient pas revenir, critiquant entre autres la qualité de la nourriture.

Ils ont écrit: « Nous sommes arrivés et il n’y avait pas assez d’écrans à commander et l’un d’entre eux était cassé et ne donnait pas de billets. Tous les menus ne sont pas disponibles et nous avons vu un petit vieil homme se débattre avec l’écran.

« Un assistant du service client se promenait et ne lui a jamais proposé de l’aider, alors je l’ai fait. (Je travaille dans le service client).

« Cela ressemblait beaucoup à une cantine avec un nouvel agencement, la nourriture était correcte, des frites froides et sèches. Très déçu. »

Cependant, certains critiques ont laissé des commentaires plus positifs, avec 20 des critiques du restaurant avec cinq étoiles et neuf quatre étoiles – bien que ces critiques datent de plus loin.

Un diner heureux a écrit : « Rien à redire. Le service était bon, rapide, le personnel était poli et serviable, la nourriture était bonne. Je ne pouvais pas en demander plus. »

Cela survient après qu’une autre succursale a été claquée sur une vidéo du personnel balançant des balais pour chasser un rat du bâtiment alors qu’il se précipitait sous les tables.

Le clip a été partagé sur les réseaux sociaux, tandis que la société a fait appel à des équipes de lutte antiparasitaire pour balayer le restaurant.

Un porte-parole de McDonald’s a déclaré: « Nous sommes fiers de servir environ quatre millions de clients par jour dans plus de 1 450 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande.

« Nos équipes de restauration travaillent dur pour s’assurer que chaque client qui commande un McDonald’s ait une expérience positive, et nous sommes déçus d’entendre parler de cas qui ne respectent pas nos normes élevées.

« Nous encourageons tout client ayant une plainte à parler à un membre de l’équipe du restaurant ou à contacter notre équipe de service client. »