À l’intérieur du petit bachelorette de la star de RHOBH, Erika Jayne, après avoir quitté un manoir de 13 millions de dollars à Los Angeles au milieu de demandes de divorce et de fraude

Erika Jayne de REAL Housewives Of Beverly Hills vit actuellement dans un petit garçonnet après avoir quitté son manoir de 13 millions de dollars à LA suite à son divorce avec l’ex Tom Girardi au milieu de leurs allégations de fraude.

L’ancien couple a été accusé d’avoir « volé des millions aux victimes d’accidents d’avion ».

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur De vraies femmes au foyer.

26 La star de Real Housewives Of Beverly Hills, Erika Jayne, a montré une partie de son nouveau petit coussin de bachelorette Crédit : Getty

26 La star de télé-réalité a déjà déménagé d’un manoir à 13 $ qu’elle partageait avec son ex-mari Tom Girardi Crédit : AP Photo

Lors d’un récent épisode de RHOBH, Erika a invité son directeur créatif et son assistante dans sa nouvelle résidence, alors que le duo apportait de nouvelles œuvres d’art à ajouter à la maison de la star.

« Ça a l’air bien, ça a l’air vraiment bien », a déclaré Erika en entrant dans la maison. « Ça va être incroyable. »

Les téléspectateurs ont d’abord pu voir la grande cuisine, qui comprenait un îlot ainsi que des appareils électroménagers à la pointe de la technologie.

Erika, qui séparé de l’ex Tom en novembre 2020, a ensuite déclaré lors de son confessionnal : « 20 ans de mariage, 22 ans de relation, j’ai laissé tout ça derrière moi… »

26 Erika a invité son directeur créatif et son assistante dans sa nouvelle maison pour le montrer Crédit : Bravo

26 Son équipe a pu se promener dans la résidence et entendre certains des plans d’Erika pour la décoration Crédit : Bravo

26 Ils ont même pu voir son impressionnante salle de bain, qui présente du papier peint végétal Crédit : Bravo

Elle a ajouté plus tard: « Après avoir trouvé un endroit où aller, j’ai déposé Tom au travail, je suis rentré chez moi et j’ai déménagé … donc j’étais sorti dans la journée.

« C’est effrayant quand on y pense. »

Ericka a déclaré: « C’est l’incertitude et l’instabilité d’être vraiment seul … alors tout d’un coup vivre ailleurs, de savoir que vous ne rentrerez jamais chez vous.

26 Le nouvel espace d’Erika comprend un canapé rouge Crédit : Bravo

26 La nouvelle chambre principale d’Erika Crédit : Bravo

26 Elle a montré tous les vêtements pour lesquels elle doit encore trouver une place… Crédit : Bravo

26 Ainsi que ses chaussures Crédit : Bravo

26 Les téléspectateurs ont également vu les différences entre la nouvelle maison d’Erika et son ancienne maison Crédit : Bravo

« Pour l’instant, c’est la maison. J’espère que vous avez choisi judicieusement… c’est ça. »

La star de Bravo a ensuite emmené son équipe partout chez elle, expliquant quelques futurs plans de décoration: « Une fois que ce tapis sera entré, cela rassemblera complètement cette pièce … ça va être génial. »

Erika a également montré son impressionnante salle de bain, qui comprend du papier peint végétal ainsi que quelques photos classiques de Marilyn Monroe.

Elle n’en avait pas fini là car la star de la télévision a ensuite exposé sa chambre principale, et son équipe a été confrontée aux divers vêtements qu’Erika n’a pas encore trouvé de place pour ranger.

26 « C’est l’incertitude et l’instabilité d’être vraiment seul… », a déclaré Erika lors d’un confessionnal Crédit : Bravo

26 ‘ »Pour l’instant, c’est à la maison… j’espère que vous avez choisi judicieusement… c’est ça », a-t-elle dit Crédit : Bravo

Tout au long de la tournée, Erika s’est souvenue de certains des moments qui se sont produits dans son ancienne résidence avec À M, y compris lorsque son ex a plaisanté avec un ami, « si vous pensez que vous pouvez vous le permettre, vous pouvez l’avoir. »

Elle s’est souvenue : « Et il est sorti tout droit de cette bouche… mais je ne l’ai dit à personne parce qu’il m’a soutenu quand il n’y avait rien.

« Il y a toujours cette pression sous-jacente de vouloir plaire à quelqu’un qui est prévu pour vous. J’avais l’impression que je devrais me taire et être reconnaissant dans une certaine mesure. »

26 La nouvelle résidence d’Erika est une maison de style espagnol des années 1920 Crédit : Le Groupe Bienstock

26 La salle à manger fait tourner les têtes Crédit : Le Groupe Bienstock

26 Le salon a également un grand plafond en berceau Crédit : Le Groupe Bienstock

Erika, qui a maintenant un peu déclassé au milieu du chaos, a déclaré: « Écoutez, est-ce génial de pouvoir porter cette veste? Est-ce génial de pouvoir vivre dans une grande maison ou d’avoir un Lambo? Est-ce génial de être capable de faire toutes les autres merdes ?

« Oui, mais jusqu’à quel point ? A quelle cause humaine ? »

Erika a quitté l’immense manoir de Pasadena qu’elle partageait avec son ex-mari et vit maintenant dans la nouvelle maison de 2 015 pieds carrés avec trois chambres et deux salles de bain près de la région de Fairfax.

26 Un autre regard sur sa chambre principale qui a des portes doubles qui mènent à une belle piscine à fond noir Crédit : Le Groupe Bienstock

26 La maison de 2 015 pieds carrés dispose également d’un patio-jardin Crédit : Le Groupe Bienstock

26 Sa nouvelle piscine Crédit : Le Groupe Bienstock

UNE propriété la liste de son nouvel espace se lit comme suit : « Salon élégant avec un grand plafond en tonneau et des fenêtres cintrées lumineuses. La cuisine comprend des fours doubles Viking, un réfrigérateur Sub Zero, une cuisinière à gaz Thermador et un coin petit-déjeuner ensoleillé.

d’Erika nouvelle résidence est une maison de style espagnol des années 1920, qui arbore également une cuisine équipée d’appareils électroménagers modernes et à la pointe de la technologie.

Il y a plus, car Erika a maintenant un salon avec un grand plafond en tonneau ainsi que des fenêtres cintrées.

26 La résidence précédente d’Erika avec Tom se trouve à Pasadena Crédit : La Méga Agence

26 La superbe piscine est cachée par les nombreux arbres et buissons du jardin Crédit : La Méga Agence

26 À l’intérieur, il y a un escalier spectaculaire menant au premier étage Crédit : La Méga Agence

26 Un regard sur le bureau de son ancienne maison Crédit : La Méga Agence

Le notable de la télévision pourra également prendre ses repas tôt le matin dans son propre coin petit-déjeuner.

La maison dispose également d’un patio de jardin et même d’une piscine à fond noir.

« Erika vit dans la maison depuis un certain temps. Elle en a fait son propre espace et l’aime », a déclaré une source auparavant. Gens.

26 Une vue plongeante sur la maison de l’ex-paire Crédit : La Méga Agence

L’initié a ajouté: « Elle va bien et est heureuse. »

L’ancienne maison d’Erika, qui était initialement répertorié pour 13 millions de dollars avant que le prix ne soit réduit de 1,5 million de dollars, a fait tourner les têtes car elle et Tom vivaient sur un domaine de 5 acres avec deux salles à manger, de hauts plafonds et même un escalier en colimaçon.

Erika a a démenti les allégations selon lesquelles elle aurait « détourné des millions » de dollars – dont une partie était destinée aux « veuves et orphelins qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident du vol Lion Air 610 ».

26 Erika et Tom ont été accusés d’avoir «volé des millions aux victimes d’un accident d’avion» Crédit : Bravo

Tom, qui avait déjà été hospitalisé pour une « maladie grave, » et son entreprise serait fortement endettée et devrait toujours 26 millions de dollars à «des dizaines à des centaines de clients».

L’homme de 82 ans a ensuite été poursuivi par ses partenaires commerciaux, ce qui a entraîné une demande de mise en faillite au chapitre 7 en décembre.

Récemment, Erika a été accusée de « cachant ses relevés bancaires », en tant qu’avocat spécial en contentieux d’un syndic, a précédemment confirmé que le cabinet d’avocats de Tom avait transféré 20 millions de dollars révélateurs aux nombreuses entreprises de la star de Bravo.

Il semble qu’Erika ait même créé l’une des entreprises après l’annonce du scandale des détournements de fonds.

Alors qu’Erika a nié toute implication ou avoir eu connaissance des affaires de son ex-mari, le service de streaming Hulu a publié un spécial sur le scandale appelé La femme au foyer et l’arnaqueur.

26 La notable de Bravo a nié les allégations, cependant, elle a également été accusée d’avoir « caché ses relevés bancaires » Crédit : Bravo

Le documentaire choquant a révélé les détails de la carrière juridique de plusieurs millions de dollars de Tom et les habitudes de dépenses somptueuses de sa femme.

Au milieu du chaos des allégations, Erika a dû faire tout un changement de style de vie par rapport à sa vie glam précédente.

Elle a récemment été aperçue en train de pomper du gaz l’air échevelé et négligée après avoir été « forcée de licencier son escouade glam à 40 000 $ par mois ».