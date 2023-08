À l’intérieur du pépère HMP Low Newton « où Lucy Letby mourra » alors qu’elle est mise en cage à vie pour ses crimes odieux

C’est la prison pépère où l’infirmière tueuse Lucy Letby risque de passer le reste de sa vie après avoir appris qu’elle mourrait derrière les barreaux.

On s’attend à ce qu’elle soit mise en cage au HMP Low Newton à sécurité maximale dans le comté de Durham, où les prisonniers ont inclus un autre meurtrier en série Rose West.

Lucy Letby, tueuse de bébés en série, a été condamnée à perpétuité pour ses crimes Crédit : PA

Des images ont révélé des cellules à l’intérieur de Low Newton où les détenus ont inclus Rose West Crédit : HM PRISONS

Il y a des salles communes dans la prison pour femmes à sécurité maximale Crédit : HM PRISONS

Les détenus y ont inclus l’extrémiste Roshonara Choudhry, qui a poignardé le député Stephen Timms en 2010, et Tracey Connelly, la mère de Baby P qui a été maltraitée et est décédée à Tottenham, au nord de Londres.

Mairead Philpott a également été emprisonnée après qu’elle, avec son mari Mick, ait allumé un incendie qui a tué six de ses enfants en 2012 – ainsi que Karen Matthews, qui a simulé l’enlèvement de sa fille Shannon.

À la prison, les détenus ont la possibilité de caresser des moutons et des chèvres et de s’occuper d’un lapin et d’oiseaux – le tout dans le but de les garder « calmes », a révélé un rapport des commissions de surveillance indépendantes (IMB).

Et la prison dispose d’un magasin où les détenus peuvent acheter des vêtements.

Certaines parties de la prison permettent aux détenus de décorer leurs propres chambres – tandis que des serviettes roses et des produits de beauté sont proposés.

Les crimes horribles de Letby ont été démasqués au cours d’un procès de près de 10 mois au cours duquel il a été révélé qu’elle avait également tenté de tuer six autres nouveau-nés.

Elle a utilisé de l’insuline et de l’air pour injecter des nouveau-nés dans une tuerie d’un an alors qu’elle travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester dans le Cheshire.

Letby, 33 ans, s’est vu infliger aujourd’hui un tarif à vie pour meurtre, ce qui signifie qu’elle ne sera jamais libérée.

Elle devrait purger sa peine au HMP Low Newton.

Des images ont été révélées à l’intérieur de la prison, où malgré ses conditions de sécurité maximales, il y a des rideaux colorés et des peintures sur les murs.

Une option alternative est envoyée au HMP Bronzefield à Ashford dans le Surrey, la plus grande prison pour femmes d’Europe.

Des images ont révélé l’intérieur de la prison Crédit : HM PRISONS

Diverses tenues sont à la disposition des détenus Crédit : HM PRISONS

La prison a des messages de motivation sur les murs pour les détenus Crédit : HM PRISONS

Parmi les autres tueuses en série qui ont reçu des ordres à vie, citons non seulement West, mais également Joanna Dennehy et la meurtrière des Maures Myra Hindley.

West et Dennehy font partie des détenus qui ont passé du temps à Low Newton, qui a été construit en 1965.

Il est devenu une prison à sécurité maximale pour femmes 33 ans plus tard, tout en hébergeant également de jeunes contrevenants.

Shameless Letby a refusé aujourd’hui de se présenter au tribunal de la Couronne de Manchester alors que le juge prononçait sa peine, provoquant la colère des familles.

Il y a également eu des larmes au tribunal lorsque les courageux parents des victimes de Letby ont lu de puissantes déclarations de la victime.

Les experts ont déclaré que les motifs possibles de Letby incluaient une «obsession» pour un médecin à l’hôpital et le plaisir d’un «frisson» malade.

L’infirmière tueuse fait face à la vie derrière les barreaux au HMP Low Newton dans le comté de Durham Crédit : North News and Pictures

Des images de la police ont capturé l’arrestation de Letby à son domicile de Chester en 2018 Crédit : PA