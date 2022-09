À l’intérieur du penthouse de 250 millions de dollars sur ‘Billionaires’ Row’

Un penthouse au sommet du plus haut immeuble résidentiel du monde – coté à 250 millions de dollars – marque le plus grand test du marché de l’immobilier ultra-luxe à une époque de baisse des ventes et d’incertitude économique croissante. La méga-maison de trois étages à l’intérieur de la Central Park Tower, qui s’étend sur plus de 17 500 pieds carrés, est la liste la plus chère du pays. C’est aussi le plus haut, situé à plus de 1 400 pieds et s’étendant du 129e au 131e étage. Perché sur le “Billionaires ‘Row” de Manhattan – une bande de gratte-ciel très hauts le long du bord sud de Central Park – il est commercialisé comme le trophée immobilier ultime pour un milliardaire cherchant à dominer New York.

L’escalier du Penthouse de Central Park Tower Source : Evan Joseph

“Je vends des biens immobiliers depuis 15 ans maintenant, et j’ai vendu certains des biens immobiliers les plus chers de New York, en Floride, partout”, a déclaré Ryan Serhant, de Serhant, qui commercialise le penthouse. “Je n’ai jamais rien vu de tel que cet appartement.” La grande question est de savoir si l’inscription peut atteindre son prix demandé alors que des nuages ​​​​d’orage s’accumulent sur l’immobilier, les marchés financiers et l’économie en général. Les ventes de biens immobiliers de luxe à Manhattan ont considérablement ralenti ces derniers mois. Le nombre de contrats signés pour des propriétés d’un prix de 5 millions de dollars ou plus a diminué de près de moitié en août par rapport à il y a un an, selon un rapport de Miller Samuel et Douglas Elliman. Pour l’année, les ventes d’appartements au prix de 10 millions de dollars ou plus ont diminué de 38 %, selon Miller Samuel. La vente la plus chère de l’année à Manhattan jusqu’à présent est un penthouse de 74 millions de dollars du nouveau condo Aman New York. Certains courtiers disent que le prix demandé de 250 millions de dollars pour le penthouse de la Central Park Tower est irréaliste. “Je considère cela comme un prix fantastique”, a déclaré Donna Olshan, une courtier de luxe de Manhattan. Olshan a déclaré qu’il y avait eu 23 ventes conclues dans le bâtiment cette année, avec un prix moyen au pied carré de 5 228 $. Le penthouse, qui est beaucoup plus grand avec des plafonds plus hauts, des vues et des commodités, demande plus de 14 000 $ par pied carré.

Le Penthouse à Central Park Tower : Lever du Soleil Face au Sud Source : Cody Boone, SERHANT Studios

Mais Serhant a déclaré que le prix était approprié, compte tenu de la vente d’un penthouse au 220 Central Park South à proximité pour 190 millions de dollars, soit 20 000 dollars le pied carré. “Je sais que cela semble fou, mais relativement parlant, le prix est très élevé au pied carré”, a-t-il déclaré. “C’est juste un très, très grand appartement avec beaucoup de commodités.” Le triplex compte sept chambres, huit salles de bain et trois salles d’eau. Une cage d’escalier qui serpente à travers les trois étages est la pièce maîtresse du salon principal, et une salle de bal de 2 000 pieds carrés au dernier étage a des plafonds de 27 pieds de haut. Central Park Tower a été construit par Extell Development, le développeur derrière plusieurs des nouvelles super-tours de Manhattan. Pour protéger la vie privée des acheteurs potentiels, Extell et Serhant limitent les visites publiques de l’appartement non meublé à quelques zones sélectionnées.

Le Grand Salon du Penthouse de Central Park Tower Source : Evan Joseph | Tour du parc central

La maison possède la plus haute terrasse du monde, une plate-forme bordée de verre qui s’élève à 1 460 pieds au-dessus de Manhattan. Il est également livré avec une somptueuse liste d’équipements de construction, y compris une piscine extérieure de 60 pieds, une piscine intérieure d’eau salée de 62 pieds, un spa, un jardin privé, une salle de jeux, une salle de conférence, un centre de fitness, un court de squash, une salle de projection, un restaurant privé avec Michelin – des chefs étoilés et un salon à vins et cigares. Serhant a déclaré que les plus grands équipements de l’appartement sont les vues à 360 degrés, avec Central Park s’étendant en dessous comme un tapis de bienvenue vert et les collines du New Jersey et des banlieues de New York visibles au loin. Il a déclaré avoir déjà constaté un vif intérêt de la part des ultra-riches, qui sont moins touchés par les baisses des marchés boursiers, la hausse des taux et les craintes de récession. “L’acquéreur de cet appartement est quelqu’un qui cherche à diversifier son patrimoine”, a-t-il déclaré. “C’est quelqu’un qui possède probablement des œuvres d’art chères, qui a probablement une collection de voitures chères et d’autres choses, et qui veut le meilleur des meilleurs.” Serhant a déclaré qu’un milliardaire était venu cette semaine juste pour voir l’appartement. “Quand ils l’ont vu arriver sur le marché il y a quelques jours, ils ont tendu la main et ont dit ‘Est-ce que c’est le meilleur appartement du monde ?’ J’ai dit ‘oui’ et ils ont dit ‘je vais venir le voir'”.