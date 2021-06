À l’intérieur du «paysage infernal dystopique» de la Chine où des millions de musulmans ouïghours sont «lavés de cerveau et torturés dans des camps»

TÉMOIGNAGES de l’intérieur des camps de détention de la Chine, où des millions de musulmans ouïhhours subissent un lavage de cerveau et sont torturés, décrivent la région du Xinjiang comme un « paysage infernal dystopique ».

Les Ouïghours et d’autres minorités ethniques à prédominance musulmane sont confrontés à des « internements et tortures de masse systématiques et organisés par l’État s’apparentant à des crimes contre l’humanité, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport de 160 pages.

Des membres de la communauté ouïghoure vivant en Turquie ont organisé une manifestation près du consulat de Chine à Istanbul plus tôt cette année Crédit : AP

Une tour de guet sur un établissement de haute sécurité près de ce qui serait un camp de rééducation où sont détenues principalement des minorités ethniques musulmanes, dans la région du Xinjiang en Chine Crédit : AFP ou concédants de licence

« Comme si nous étions des ennemis dans une guerre » : l’internement de masse, la torture et la persécution des musulmans au Xinjiang en Chine, qui a été publié jeudi, décrit comment des groupes minoritaires ont été contraints d’abandonner leurs traditions religieuses, leur langue et leur culture et soumis à une surveillance de masse .

Ces rapports venaient étayer d’anciennes allégations de génocide et de nettoyage ethnique,

L’année dernière, la femme ouïghoure Zumret Dawut a raconté au Sun comment elle avait été enchaînée, battue et avait reçu une injection mystérieuse dans l’un des camps, avant d’être stérilisée afin qu’elle ne puisse plus avoir d’enfants.

Son récit s’inscrit dans des rapports récents, dans lesquels la Chine a été accusée d’adopter des politiques de contrôle des naissances ciblant les groupes minoritaires, visant à réduire entre 2,6 et 4,5 millions de naissances en deux décennies.

Plus de 50 anciens détenus des camps ont été interrogés pour le rapport d’Amnesty International, et tous auraient été détenus pour ce qui semblait être une conduite tout à fait légale.

Les raisons invoquées pour leur détention comprenaient la possession d’une photo à thème religieux ou la communication avec quelqu’un à l’étranger, selon le rapport.

De nombreux témoins ont été soumis à d’intenses interrogatoires de police, à des coups et à une privation de sommeil, et ont été contraints de s’asseoir jusqu’à 24 heures dans des « chaises de tigre », qui avaient des attaches pour les jambes et les mains qui maintenaient les détenus dans des positions douloureuses.

Les témoins ont déclaré que beaucoup d’entre eux ont subi des interrogatoires intenses dans des postes de police, et que le processus comprenait des coups et une privation de sommeil.

Deux détenus interrogés pour le rapport ont déclaré qu’ils avaient été forcés de porter de lourdes chaînes – dans un cas pendant une année entière. D’autres ont parlé d’avoir été électrocutés avec des matraques électriques ou aspergés de gaz poivré.

Le rapport d’Amnesty International a détaillé un cas dans lequel un détenu serait décédé des suites d’avoir été attaché sur une chaise de tigre.

Il s’est assis sur la chaise pendant 72 heures, pendant lesquelles il a uriné et déféqué sur lui-même.

Les personnes interrogées ont fourni des comptes rendus internes détaillés des conditions et du traitement des Ouïghours, ainsi que d’autres groupes.

On pense que des images de drones apparues l’année dernière montrent des dizaines de Ouïghours chargés dans des trains

Des membres de la communauté ouïghoure et des militants des droits de l’homme manifestent devant le Parlement à Londres Crédit : Getty

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International et ancienne enquêteuse de l’ONU sur les droits humains, a déclaré : « Les autorités chinoises ont créé un paysage infernal dystopique à une échelle stupéfiante dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang ».

« Cela devrait choquer la conscience de l’humanité qu’un nombre massif de personnes ont été soumises au lavage de cerveau, à la torture et à d’autres traitements dégradants dans les camps d’internement, alors que des millions d’autres vivent dans la peur au milieu d’un vaste appareil de surveillance. »

« La Chine doit immédiatement démanteler les camps d’internement, libérer les personnes détenues arbitrairement dans ces camps et dans les prisons, et mettre fin aux attaques systématiques contre les musulmans du Xinjiang », a déclaré Callamard.

« La communauté internationale doit s’exprimer et agir à l’unisson pour mettre un terme à cette abomination, une fois pour toutes. »

Outre les Ouïghours et les Kazakhs, des personnes des minorités Hui, Kirghize, Ouzbek et Tadjik du Xinjiang ont également été arrêtées et maltraitées dans le cadre de la campagne.

La Chine a précédemment nié les accusations de génocide et de nettoyage ethnique, affirmant que les camps sont de nouveaux centres de formation professionnelle visant à réduire la menace de « l’extrémisme ».

Mais selon le rapport, un grand nombre d’hommes et de femmes ouïghours – ainsi que ceux appartenant à d’autres minorités ethniques – ont été détenus ou emprisonnés.

Cela comprenait des centaines de milliers de personnes qui avaient été envoyées dans des prisons, ainsi que le million de ressortissants chinois que l’ONU estimait avoir été envoyés dans des camps d’internement.

Jeudi, un comité du Sénat américain a tenu une audience au cours de laquelle les camps présumés du Xinjiang ont été abordés, avec des témoignages d’avocats ouïghours et de chercheurs américains.

Les législateurs américains envisagent d’interdire les importations de panneaux solaires et d’autres produits fabriqués avec le travail forcé et prévoient de sonder le rôle des entreprises technologiques américaines dans la répression de masse de la Chine au Xinjiang, a rapporté Al Jazeera.

Le sénateur Tim Kaine a déclaré : « Nous avons des mesures très concrètes que nous pouvons prendre », ayant adopté le rapport d’Amnistie dans le cadre du dossier d’audience du Sénat.

En mars, les États-Unis se sont joints à l’UE, au Royaume-Uni et au Canada pour imposer des sanctions spécifiques aux responsables chinois pour ce que le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié de « génocide et crimes contre l’humanité ».

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déjà défendu Pékin contre les accusations, niant les informations faisant état de génocide, de travail forcé ou d’oppression religieuse.

Pendant ce temps, Amnesty a déclaré qu’elle intensifierait sa campagne, s’engageant à obtenir la libération de dizaines de personnes appartenant à des minorités musulmanes portées disparues, présumées détenues au Xinjiang.

Bâtiments du centre de services de formation et d’enseignement professionnel de la ville d’Artux, considéré comme l’un des nombreux camps de rééducation Crédit : AFP