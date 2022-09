À l’intérieur du passé hollywoodien oublié de la star de Pat Lally de Coronation Street – et des rôles dans des feuilletons rivaux

Le méchant de CORONATION STREET, Kieron Edgerson, a honoré nos écrans dans des scènes de meurtre épiques – mais où avez-vous déjà vu l’acteur Pat Lally ?

Avant de rejoindre le feuilleton ITV en tant que voyou Kieron, l’acteur a joué dans l’énorme succès hollywoodien Bohemian Rhapsody.

TVI

Pat joue le tueur à gages Kieron sur Coronation Street[/caption]

Twitter.com/pat_lally

Pat a joué le journaliste 4 dans Bohemian Rhapsody[/caption]

Il a joué un journaliste 4 dans le drame musical de 2018, aux côtés de Rami Malek, Ben Hardy, Lucy Boynton et Gwilym Lee.

Le film primé raconte l’histoire du légendaire groupe de rock britannique Queen et du chanteur Freddie Mercury, menant à leur célèbre performance au Live Aid en 1985.

Bohemian Rhapsody aurait rapporté plus de 900 millions de livres sterling au box-office.

Pat a joué dans d’autres films, dont MonoMania et Inbred.

L’acteur et voix off né à Manchester n’est pas étranger à soapland puisqu’il est apparu à la fois dans Emmerdale et Hollyoaks.

Pat est apparu sur scène dans Beat Surrender dans lequel il a joué l’écrivain emblématique Jack Kerouac.

TVI

L’épisode de Coronation Street de mercredi a vu Kieron mettre en œuvre le plan de vengeance de Kelly Neelan sur Gary Windass.

Alors que Kelly se prépare à épouser Aadi Alahan, elle dit enfin au gardien Gary qu’elle sait qu’il a assassiné son père Rick.

Peu de temps après, le tueur à gages Kieron emmène Gary dans les bois et l’oblige à creuser sa propre tombe.

Mais Kelly change d’avis et appelle Kieron pour l’annuler.

Cependant, les choses deviennent sinistres alors que Kieron se retourne contre Kelly et la kidnappe.

Gary pourra-t-il la sauver à temps ?





Coronation Street a annoncé des scènes tendues alors que Gary, Aadi et Kelly sont vus sur le toit d’un hôtel.

Alors que Kieron va pousser Kelly du toit, Gary apparaît soudainement, disant à Kieron de le tuer à la place.

Au moment du coup de feu, qui a été abattu ?

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur ITV à 20h.

TVI

Kelly engage Kieron pour tuer Gary[/caption]

TVI

Kelly prend sa revanche sur Gary[/caption]

TVI

Gary est emmené dans les bois pour creuser sa propre tombe[/caption]