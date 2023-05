À l’intérieur du parcours de Corey Coleman, du choix de premier tour de la NFL à la vedette de l’USFL

C’était au printemps 2016 à Chicago, et Corey Coleman – le lauréat en titre du prix Biletnikoff – s’est retrouvé à attendre patiemment dans la salle verte du repêchage de la NFL à Grant Park, dans l’espoir d’entendre son nom appelé par le commissaire de la NFL, Rodger Goodell.

Récepteur large dynamique et performant avec une vitesse à couper le souffle, Coleman sortait tout juste d’une saison record à Baylor où il a incendié les 12 grands adversaires à hauteur de 74 attrapés pour 1363 verges et 20 touchés. Il avait travaillé pour plusieurs équipes de la NFL qui devaient choisir au milieu du premier tour et attendait avec impatience de savoir où il commencerait le premier chapitre de sa carrière de footballeur professionnel.

« Je savais que j’allais au premier tour, mais je pensais que j’allais à Houston au n ° 20 », a déclaré Coleman, qui a rejoint l’analyste de football universitaire de FOX Sports. RJ Jeune en guest cette semaine sur son podcast, « Le spectacle de football universitaire numéro un avec RJ Young . » « J’ai parlé aux entraîneurs toute la semaine avant le repêchage. Ils sont venus à Baylor, j’ai rencontré toute l’organisation, alors j’ai pensé que c’était là que j’allais. »

Le voyage de Corey Coleman à l’USFL RJ Young est rejoint par le receveur des Philadelphia Stars Corey Coleman, qui discute de son parcours en tant que premier choix de repêchage de la NFL et de ses réalisations dans l’USFL.

À la grande surprise de Coleman, ce sont les Browns de Cleveland qui sont passés au n ° 15 et ont choisi le speedster. Deux semaines plus tard, Coleman signait un contrat de 11,65 millions de dollars sur quatre ans avec les Browns et le début de son voyage dans la NFL était officiellement en cours.

La carrière de Coleman dans la NFL a commencé en fanfare, alors qu’il a réussi deux attrapés pour 69 verges lors d’un match de la semaine 1 contre les Eagles de Philadelphie, puis a enchaîné avec une impressionnante sortie de cinq prises, 104 verges et deux touchés contre le Baltimore. Corbeaux en semaine 2.

Le All-American 2015 était à la hauteur de sa facture, ajoutant de l’excitation à une franchise de la NFL qui sortait d’une campagne 3-13 et n’avait pas gagné de matchs à deux chiffres depuis 2007.

Mais ensuite, Coleman s’est cassé la main lors de l’entraînement menant à un match de la semaine 3 contre les Dolphins de Miami et a été exclu pendant 4 à 6 semaines. Il ferait son retour sur le terrain en novembre, mais n’est jamais complètement revenu en forme, échouant à enregistrer plus de 41 verges sur réception dans n’importe quel match le reste de la saison.

La saison suivante, Coleman a de nouveau pris un bon départ, incendiant le secondaire des Steelers de Pittsburgh pour cinq attrapés pour 53 verges et un touché lors de la semaine 1. Mais des circonstances malheureuses ont encore frappé, alors que l’ancienne sélection de premier tour a cassé la même main. il s’est blessé l’année précédente, nécessitant cette fois une intervention chirurgicale qui le mettrait à l’écart pendant encore 6 à 8 semaines. Une fois de plus, Coleman est revenu à l’action tard dans la saison mais n’a plus jamais été le même.

Après avoir demandé un échange avant la saison 2018, Coleman a passé les deux années suivantes à rebondir, bien qu’il n’ait vu l’action qu’avec les Giants de New York (huit matchs, 2018). Après avoir été libéré par les Chiefs avant la saison 2022 de la NFL, Coleman a pris la décision de signer avec les Philadelphia Stars de l’USFL en février 2023, ce qui a conduit à une relation prospère pour les deux parties.

Bien que jouer dans l’USFL n’était pas là où Coleman envisageait sa carrière lorsqu’il a été sélectionné par les Browns au premier tour en 2016, il a été agréablement surpris par l’expérience et la compétition tout au long de la ligue.

« Il y a du talent dans l’USFL », a déclaré Coleman. « Il y a des gars qui peuvent vraiment jouer au ballon. »

À 5 pieds 11 pouces avec une vitesse fulgurante et une capacité de jeu d’élite, Coleman est certainement l’un de ces gars. À l’approche de la semaine 7 de la saison USFL, Coleman se classe troisième de la ligue pour les réceptions (30) et les verges sur réception (334). Il vient de terminer une sortie de six attrapés et 76 verges pour les Stars dans une victoire de 16-10 contre les New Orleans Breakers.

Coleman n’hésite pas à créditer l’un de ses coéquipiers, Amani Dennis, un demi défensif que Coleman doit affronter à l’entraînement chaque semaine.

« Je me souviens juste qu’au camp, nous y allions », a déclaré Coleman à propos de sa relation avec Dennis. « Je vais vers lui, je donne tout ce que j’ai, et je dis toujours, ‘hé, ça va payer.' »

Bien que Dennis ait le mérite d’avoir aidé Coleman à se développer sur le terrain d’entraînement, c’est l’organisation des Philadelphia Stars qui occupe une place spéciale dans le cœur de Coleman.

« Je veux vraiment les remercier de m’avoir donné une chance », a déclaré Coleman. « Ils m’ont donné l’opportunité de venir ici et de vraiment montrer que je peux encore jouer à ce jeu à un niveau élevé. »

