À l’intérieur du parc à thème “le plus hanté du monde” en proie à des “bruits fantômes” des années après sa fermeture par l’ouragan Katrina

Un panneau BATTERED à l’extérieur du parc à thème abandonné indique toujours “Closed for Storm” – tandis que ceux qui osent mettre les pieds à l’intérieur sont effrayés par des bruits étranges et des lumières scintillantes.

Quelque 17 ans après le colossal ouragan Katrina de catégorie cinq – qui a tué 1 800 personnes à la Nouvelle-Orléans – le parc Six Flags a été fermé, il reste figé dans le temps et est considéré comme l’un des parcs les plus hantés au monde.

Le parc à thème Six Flags, qui fait l’objet d’un documentaire, serait hanté 1 crédit

Une statue de clown décapité repose sur le côté après les inondations qui ont balayé le parc à thème

Les gens ont rapporté avoir entendu le bruit des manèges qui démarrent Crédit : Alamy

Bien qu’apparemment aucune apparition n’ait été signalée, de nombreux explorateurs urbains qui ont fait une intrusion ont déclaré avoir eu l’impression que quelqu’un – ou quelque chose – les regardait.

D’autres auraient vu des lumières scintiller, même s’il n’y a pas d’alimentation électrique, ainsi que des bruits de cliquetis effrayants comme si les manèges avaient commencé.

Que vous le croyiez ou non, il est vrai que les images du parc déserté sont troublantes.

Ils rappellent l’horreur qui a été infligée aux populations locales qui auraient autrefois envahi l’attraction vibrante, et selon un cinéaste les plus grands monuments à la souffrance des survivants.

Jake Williams, qui produit l’émission à succès YouTube Abandoned sur sa chaîne Bright Sun Films, a expliqué à The Sun Online comment il avait été autorisé à explorer le site, qui est l’un des plus grands parcs à thème abandonnés au monde.

Dans son long métrage documentaire, Closed for Storm, l’explorateur urbain canadien explique comment le site autrefois plein de rires et d’amusements incarne aujourd’hui la misère causée par l’ouragan d’août 2005.

En plus de noyer 1 800 personnes, il a laissé plus de 400 000 habitants sans abri, sans biens ni revenus.

Beaucoup vivent encore dans la pauvreté à ce jour, hantés par le cyclone tropical qui a détruit leur communauté il y a 16 ans.

Et pour cette raison Jake, le parc à thème Six Flags, initialement nommé Jazzland, symbolise l’héritage de Katrina.

Des images effrayantes capturées par Jake et son équipe montrent les scènes incroyables autour du site de 146 acres qui est en sommeil depuis plus de 15 ans.

Les montagnes russes sont en décomposition et silencieuses, la rue principale ressemble maintenant à une ville fantôme de style Far West et les autos tamponneuses sont rouillées là où elles se trouvaient.

L’ours en peluche d’un enfant est laissé par terre Crédit : Alamy

Les gens auraient ressenti une présence effrayante dans le parc à thème 1 crédit

Le titre du film vient du panneau du parc à thème qui dit “cl-sed for storm”

Le film explore la sombre histoire du parc à thème

S’adressant au Sun Online, Jake a déclaré: “Le documentaire raconte non seulement la dévastation d’un ouragan, mais aussi les problèmes économiques et politiques qui en découlent.

“Six Flags New Orleans est devenu le dernier grand monument du sombre passé de Katrina et c’était une histoire qui, selon moi, devait être racontée.

“Les parcs à thème sont généralement des entreprises florissantes axées sur le divertissement et le plaisir, alors l’idée d’un parc abandonné avait vraiment attiré mon intérêt.”

William a poursuivi: “Six Flags New Orleans est le plus grand parc à thème abandonné d’Amérique, autrefois propriété d’une grande entreprise, il doit donc naturellement y avoir une histoire fascinante derrière. En effet, c’était le cas.”

Partout où vous allez, vous imaginez des milliers de personnes à la fois s’amuser, juxtaposées à la réalité actuelle de l’apparence de ce parc à thème Jake Williams

L’établissement malheureux de la ville de Louisiane n’a été ouvert au public que pendant cinq ans – sa première ouverture en 2000 – avant d’être contraint de fermer ses portes lorsque l’ouragan Katrina a frappé.

Avec 80% de la Nouvelle-Orléans inondée, le parc a été inondé d’eau de 20 pieds de profondeur.

Bien que cela se soit écoulé un mois plus tard, les attractions étaient trop endommagées et, en 2006, la décision a été prise de fermer définitivement.

Williams a déclaré qu’un sentiment de vide imprègne un lieu figé dans le temps, dans un état de limbes et hanté par son passé.

Il a déclaré: “Ce parc en particulier avait cependant un sentiment accablant de nostalgie.

“Partout où vous allez, vous imaginez des milliers de personnes en même temps s’amusant, juxtaposées à la réalité actuelle de l’apparence de ce parc à thème.

Des voitures Rollacoaster ont été lancées à travers le parc

Le parc étrangement désert ressemble à une ville fantôme

Après la tempête, tout le parc a été submergé, tout comme la zone autour de la Nouvelle-Orléans Crédit : Alamy

De nombreux habitants de la région qui se pressaient autrefois dans le parc à thème se sont soit noyés, soit ont perdu leur maison et leurs biens Crédit : Getty

“C’est incroyablement déprimant, surtout quand vous voyez des boutiques de cadeaux et des montagnes russes avec des conduites d’eau où l’onde de tempête s’est assise pendant des jours.”

Il a ajouté: “C’est vraiment un spectacle incroyable.”

Le parc à thème a maintenant été largement pris en charge par la faune et la nature.

Des statues effrayantes de clowns, de sirènes et de personnages de Mardi Gras sont maintenant brisées et sales, ayant été laissées pourrir au fil des ans.

Des graffitis peuvent être trouvés sur la plupart des bâtiments, tandis que des ordures et des débris restant des eaux en crue.

Six Flags New Orleans avait à l’origine sept terrains thématiques, dont DC Comics Super Hero Adventures et Looney Tunes Adventures.

Avec des abonnements ne coûtant que 34,99 $ (28 £) en 2003, il était également prévu d’ouvrir une extension du parc aquatique en 2005, bien qu’elle n’ait jamais été construite en raison de l’ouragan.

AVENIR DANS LES LIMBES

Certains des manèges les plus populaires comprenaient le Mega Zeph, une piste de montagnes russes en bois construite pour résister aux vents de force ouragan et le simulateur de mouvement SpongeBob SquarePants The Ride.

Le seul manège à avoir survécu à l’ouragan avec le moins de dégâts était un manège de montagnes russes inversées appelé Batman: The Ride, qui a été retiré du parc en 2007 et rouvert à Six Flags Texas sous le nom de Goliath.

Depuis sa fermeture, que faire du parc à thème abandonné reste à décider.

Des plans initiaux pour le réinventer en tant que parc à thème, avec les noms de Legend City Adventure Park ou Dreamlanding Festival Park ont ​​été suggérés, ainsi qu’une attraction Nickelodeon, bien qu’ils aient tous été abandonnés.

Le concept d’un centre commercial Jazzland Outlet a également été suggéré, bien que d’autres concurrents aient également conduit à son annulation.

Les plans actuels incluent la démolition du parc, bien que celle-ci soit au point mort en raison de coûts estimés à plus d’un million de livres sterling.