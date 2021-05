À l’intérieur du palais gratte-ciel de 4 M $ de la star de RHONY Eboni Williams à New York, avec trois chambres et une vue panoramique sur la ville

Le palace new-yorkais de 4 millions de dollars de REAL Housewives of New York, star Eboni Williams, prouve qu’elle aime vivre en grand.

L’homme de 37 ans réside dans un grand appartement qui comprend trois chambres et une vue panoramique sur la ville qui ne dort jamais.

realtor.com

Eboni Williams vit dans un gratte-ciel de 4 millions de dollars à New York[/caption]

realtor.com

Le bâtiment luxueux offre un certain nombre de commodités[/caption]

realtor.com

L’appartement de l’étoile Bravo est situé dans le Haut Manahttan[/caption]

realtor.com

Elle est capable d’admirer un certain nombre de vues à couper le souffle[/caption]

Getty

Eboni sait vivre grand[/caption]

Selon Zillow, la magnifique maison a été vendue 6500000 $ en juin 2019, alors qu’elle a récemment été mise en location pour 13700 $ en février 2021.

Basé sur des photos obtenues à partir de Realtor.com, les La ville de New York Cet appartement situé au 67ème étage offre une vue apparemment infinie sur le centre-ville de Manhattan, mettant en vedette l’East River et Brooklyn.

La vue présente également un aperçu du mémorial du 11 septembre, de superbes gratte-ciel du bas de Manhattan et de la rivière Hudson – région de la baie de New York.

L’appartement comprend de hauts plafonds et de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle, tandis que les clients peuvent entrer par la galerie d’entrée spacieuse qui mène à une cuisine moderne ventilée avec des appareils ultramodernes.

La suite parentale comprend un immense dressing, ainsi qu’une impressionnante salle de bains principale avec une baignoire, une double vasque et une cabine de douche.

realtor.com

Le grand appartement comprend trois chambres[/caption]

.realtor.com

Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle[/caption]

EboniLa maison a été portée au niveau supérieur avec des améliorations qui incluent un placard conçu par California Closets et des stores électriques de haut niveau dans chaque pièce.

Le bâtiment est tout aussi luxueux que l’appartement lui-même, car les résidents ont accès aux équipements du Four Seasons Hotel, notamment un spa et un salon, une grande piscine et un parking surveillé.

Si la Bravo star ne veut pas cuisiner, elle peut profiter du restaurant CUT du chef Wolfgang Puck et d’un bar-salon sur la propriété.

Les autres équipements du bâtiment comprennent des salles de bal et des salles de réunion, ainsi qu’une suite réservée aux services à la carte.

Le 38e étage offre des équipements exclusifs aux résidents privés, qui comprend un centre de remise en forme, un studio de yoga, une salle à manger privée, une véranda, un salon et une salle de projection.

Getty

Les résidents ont accès à un spa et à un salon[/caption]

Getty

Eboni travaille comme avocate et animatrice de télévision[/caption]

Eboni est la dernière star à rejoindre le casting de RHONY, qui a eu sa première saison la semaine dernière.

le RHONY star a parlé de son processus d’achat d’une maison lors de son premier épisode, expliquant: «Vous savez que j’aime Harlem, je reviens! Je vais acheter, en fait. Je regardais des pierres brunes.

«Je suis allé à la banque, je pensais que je jouais dans la balle et puis j’ai oublié de vérifier que FICO b *** h.

«Ils étaient comme si personne ne vous accorderait une hypothèque. Personne. Même votre maman ne vous accordera pas d’hypothèque avec ce FICO. »

Getty

RHONY est revenu pour sa dernière saison la semaine dernière[/caption]

Bravo

Les fans de Bravo ont rapidement partagé leur amour pour la nouvelle star[/caption]

Elle a poursuivi: «Quand j’ai fait ce choix, je m’entraînais, tout était super, et puis j’ai voulu faire l’émission de merde.

«J’ai toujours voulu être avocat alors j’ai commencé à pratiquer le droit à 23 ans, j’étais dans un grand cabinet, je n’aimais pas ça, j’ai continué à être défenseur public, j’ai adoré.

«Mais à un moment donné de ma carrière juridique, il est devenu clair qu’il y avait un autre niveau. J’avais besoin d’un microphone plus grand, d’une scène plus grande.

«En gros, j’ai investi chaque dollar, chaque centime dont je disposais dans ce but. Beaucoup de choses, comme les factures, tombaient du côté de la taille.

Bravo

Elle a récemment parlé du processus de recherche de maison lors de l’émission Bravo[/caption]





«J’ai pris des décisions qui, rétrospectivement, étaient irresponsables. J’esquivais, essayant de garer différents endroits, ils ont trouvé cette voiture. Il l’a repris.

Eboni a ajouté: «Je ne ferai plus jamais ces choix. Maintenant, b ** h est excellent!

«Je suis tellement content d’avoir parié sur moi-même et je le ferai toujours parce que je suis une chose sûre. J’achète une chambre à coucher.

«Actuellement, nous venons de conclure un contrat. Je suis prêt à sortir le f ** k de cet appartement pour être honnête.

Bravo

Eboni a fait ses débuts à RHONY plus tôt ce mois-ci[/caption]