À l’intérieur du palais de Suryagarh, le lieu de mariage royal de Sidharth Malhotra-Kiara Advani, qui peut coûter jusqu’à Rs 1 crore par jour

Sidharth Malhotra et Kiara Advani seraient tous prêts à se marier dans deux jours dans un complexe de luxe à Jaisalmer. Des rapports ont indiqué que le couple se marierait au palais Suryagarh à Jaisalmer, les festivités s’étendant du 4 au 6 février. Alors que le couple n’a toujours pas confirmé ces informations, le lieu a accidentellement fini par confirmer le mariage dans un commentaire Instagram. Jeudi, le lieu du mariage a apparemment fait un faux pas sur les réseaux sociaux qui a confirmé que le mariage avait bien lieu là-bas lorsqu’il a répondu au message d’un paparazzo avec “à bientôt (emoji coeur)”.

Où se trouve le palais de Suryagarh ?



Le palais de Suryagarh est une ancienne maison royale transformée en hôtel patrimonial. Niché au sommet du fort de Suryagarh à Jaisalmer au Rajasthan, il arbore une architecture royale avec des espaces extérieurs luxuriants. Le palais de Suryagarh est souvent un choix chaud pour les mariages de destination des riches et des célébrités. Il peut accueillir des mariages et autres célébrations pour plus de 300 à 350 invités.

Combien coûte un mariage au Palais Suryagarh ?



Alors que les tarifs d’organisation d’un mariage au palais de Suryagarh ne sont révélés que sur demande, de nombreux organisateurs de mariage et sites Web ont des détails à ce sujet. Wedding Wire indique que la nourriture coûte 5 000 roupies par assiette là-bas. D’autres sites Web donnent des fourchettes entre Rs 2500 et Rs 5500. Cela implique que les estimations de prix pour le déjeuner et le dîner pour 200 à 250 invités peuvent se situer entre Rs 10 lakh et Rs 22 lakh. Selon les détails sur le site Web de Weddings By Neeraj Kamra, la chambre moyenne coûte entre Rs 20 000 et 40 000, ce qui signifie que les dépenses pour 250 invités seraient d’environ Rs 30-40 lakh. Ajoutez à cela la décoration, la musique et d’autres frais divers, et on peut finir par dépenser Rs 90 lakh par jour pour un mariage ici. Les planificateurs de mariage disent que des dépenses supplémentaires comme la sécurité, dont les mariages de célébrités ont besoin, peuvent faire passer les coûts au-delà de 1 crore de Rs pour une journée.





Quand est-ce que Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marient ?

Selon les rapports, les célébrations du mariage débuteront le samedi 4 février et se poursuivront jusqu’à lundi. On s’attend à ce que le mariage lui-même soit une affaire intime à laquelle seuls les amis proches et les membres de la famille du couple assistent. Les rapports indiquent que certaines célébrités seront présentes, notamment Karan Johar, Manish Malhotra, Shahid Kapoor et Mira Kapoor.

Sidharth et Kiara ont travaillé ensemble sur le film Shershaah de 2021 et auraient commencé à se fréquenter à peu près au même moment. Alors que beaucoup a été écrit sur leur romance, les deux acteurs eux-mêmes sont restés discrets sur leur relation ainsi que sur les récentes spéculations sur le mariage.