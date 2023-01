À l’intérieur du pacte secret d’Amanda Holden et Alesha Dixon pour s’éloigner de Britain’s Got Talent à propos de Bruno Tonioli

Les juges SEETHING Amanda Holden et Alesha Dixon ont juré de quitter Britain’s Got Talent en raison d’un salaire, quelques heures avant le début du tournage de la nouvelle série.

Ils étaient mécontents de la rumeur de l’accord du nouveau venu Bruno Tonioli et ont conclu un pacte pour se retirer des pourparlers sur le contrat lundi soir.

Goff

Amanda Holden a juré de quitter Britain’s Got Talent pour cause de salaire[/caption] Pennsylvanie

Alesha Dixon est également mécontente de la rumeur d’accord avec le nouveau venu Bruno Tonioli – photo avec David Walliams, Simon Cowell et Amanda Holden[/caption] Tom Dymond Tom Dymond

Cependant, la paire extrêmement populaire, censée adopter une position de principe pour les femmes, a été persuadée de rester par les patrons frénétiques d’ITV.

Ils auraient obtenu des augmentations de salaire les rapprochant de leur prédécesseur David Walliams.

On ne sait pas si l’ancien juge Strictly Bruno, 67 ans, a vu ses frais annoncés de 850 000 £ réduits.

Hier soir, un initié d’ITV a déclaré: “Alesha et Amanda étaient profondément contrariées, de manière compréhensible, par les informations selon lesquelles Bruno était inscrit pour plus d’argent qu’eux. Ensemble, ils ont près de trois décennies d’expérience et sont l’épine dorsale de BGT.

« Toutes deux étaient tout à fait prêtes à marcher si, en tant que femmes, elles étaient moins bien payées que les hommes.

« En fait, ce n’était pas une question d’argent, mais plutôt de principe. Ils voulaient se battre pour les femmes dans l’industrie et assurer la parité dans l’ensemble du conseil financier.

«Amanda et Alesha sont des pros accomplis et accepteront Bruno en tant que membre de la famille BGT. Ils veulent juste faire la meilleure série possible maintenant et continuer le travail à accomplir.

Hier, les auditions ont débuté pour la nouvelle série de l’émission à succès, animée comme d’habitude par Ant et Dec, Bruno admettant qu’il était “très, très nerveux”.

Il a pris place dans le panel aux côtés de Simon Cowell, 63 ans, Amanda, 51 ans, et Alesha, 44 ans, et n’a pas perdu de temps pour enfreindre les règles.

Il est devenu surexcité lorsqu’une troupe de danse est montée sur scène – et a appuyé sur son buzzer doré avant qu’ils aient fini.

Cowell leur a dit: «Ce n’est jamais arrivé, vous avez marqué l’histoire de BGT. Habituellement, le buzzer doré est enfoncé après que vous ayez joué. Mais Bruno était trop excité et a décidé d’appuyer dessus pendant que vous jouiez.

Le nouveau juge était tellement enthousiasmé par la troupe qu’il est monté sur scène et les a rejoints.

La gaffe de Bruno signifie qu’ils vont directement à la demi-finale en direct plus tard cette année.

Il a dit aux jeunes : « Je suis désolé, c’était bien. Vous devez suivre votre cœur. J’explosais littéralement. Vous avez commencé ce spectacle avec un triomphe. J’ai hâte de vous revoir.

Plus tôt, Bruno a été présenté au public du London Palladium par Declan Donnelly qui a déclaré : « Nous sommes tellement excités d’être de retour ! Nous avons un peu de changement cette année, un tout nouveau juge dans le panel.

Son apparition met fin à des semaines de spéculations sur qui remplacerait Walliams, le copain d’Amanda, Alan Carr, étant considéré comme un certificat mort pour le poste.

Mais la semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité qu’il s’agirait de Bruno, un ami de longue date de Simon.

Après être arrivé sur la bande originale de Rocky, Eye of the Tiger, il a rendu hommage à ses collègues panélistes en disant : « Je suis ravi d’être ici, regardez ces filles, elles sont superbes.

« Et mon vieil ami Simon, quel honneur c’est de travailler avec toi, enfin. Il m’a taquiné avec ça pendant des années et des années, je vous le dis. Je suis ravi d’être enfin ici. Je suis très émotif et je suis très, très nerveux.

Bruno s’est ensuite mis au travail – et a lancé le premier acte, un claviériste déguisé en Dark Vador.

Il a dit : « C’était de la torture ! Je suis perplexe, la force n’est décidément pas avec vous ! Peut-être que vous pourriez revenir l’année prochaine en tant que quelqu’un d’autre.

Cela survient après quelques semaines agitées à la suite du départ de Walliams.

L’homme de 51 ans a démissionné après la fuite de commentaires ignobles qu’il a faits sur les candidats au BGT.

Pennsylvanie

Dec arrive au London Palladium[/caption] Getty

Ant salue la foule avant le spectacle[/caption] Darren Fletcher

Simon a un selfie avec un fan[/caption]