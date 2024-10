À l’intérieur du nouveau manoir de 80 millions de dollars de David et Victoria Beckham à Miami

Les Beckham sont arrivés à Miami Beach.

David et Victoria Beckham ont récemment acheté un méga-manoir de 80 millions de dollars dans la communauté chic du front de mer en Floride, avec une vue et des caractéristiques incroyables, peut confirmer Page Six.

La maison moderne, située sur North Bay Road et conçue par Choeff Levy Fischman, comprend neuf chambres et neuf salles de bain complètes, ainsi que quatre demi-salles de bains.

David et Victoria Beckham ont récemment acheté un méga-manoir de 80 millions de dollars à Miami Beach, en Floride. Une vue aérienne de la demeure moderne peut être vue ici. MÉGA

La superbe maison, vue ici, compte neuf chambres et neuf salles de bain complètes, ainsi que quatre demi-salles de bains. Michael Bobrowski/Luxhunters

L’intérieur, qui a servi de collaboration entre le constructeur de maisons Bart Reines Luxury Homebuilder et les intérieurs d’Antrobus Design Collective, est fini avec des accents de bois, de marbre et de bronze foncé et de métal. Michael Bobrowski/Luxhunters

Bien sûr, le prix élevé s’accompagne d’équipements impressionnants, notamment une salle de sport et un spa ultramodernes, ainsi qu’un théâtre privé.

L’intérieur aéré de la somptueuse maison, qui a été conçu par le constructeur de maisons de luxe Bart Reines Luxury Homebuilder avec des intérieurs réalisés par Antrobus Design Collective, a été complété par des détails riches et méticuleusement planifiés.

« Nous avons conçu cette maison tropicale moderne avec un mélange sophistiqué de matériaux, notamment du bois d’ipé, du marbre Perlato, des portes et des cadres de fenêtres en bronze foncé et des accents métalliques », a déclaré Raphael Levy, directeur de Choeff Levy Fischman Architecture + Design, à Page Six dans un communiqué vendredi.

Le salon du premier étage dispose de portes vitrées du sol au plafond qui s’ouvrent sur une terrasse en bois et une piscine à affinité. Michael Bobrowski/Luxhunters

La cour accueille également une cuisine extérieure. Michael Bobrowski/Luxhunters

« Il présente également une connexion transparente et inspirante avec l’eau. »

« Trois chambres, dont la suite principale, offrent une vue imprenable sur la baie de Biscayne – et presque toutes les

Les pièces de la maison offrent une vue sur les étangs réfléchissants ou la piscine.

À l’extérieur, la maison de 14 270 pieds carrés offre 124 pieds de façade sur l’eau et des vues panoramiques.

L’espace de vie du premier étage, doté de baies vitrées, s’ouvre sur une magnifique terrasse en bois qui entoure une piscine à affinité et mène à une cuisine extérieure.

La maison de David et Victoria à Miami Beach, photographiée ici, comprend également un garage pour trois voitures avec ascenseurs.

Michael Bobrowski/Luxhunters

Le toit-terrasse offre une vue panoramique sur la baie de Biscayne. Michael Bobrowski/Luxhunters

La famille Beckham peut également bronzer dans un superbe salon sur le toit.

De plus, la grande allée mène à un garage pour trois voitures avec ascenseurs.

Il y a également beaucoup de place pour que les Beckham puissent amarrer leur yacht privé de 20 millions de dollars devant, dont ils ont récemment été aperçus en train de profiter sur les eaux de Miami.

La luxueuse maison de David et Victoria, illustrée ci-dessus, comprend également une salle de sport et un espace spa. Michael Bobrowski/Luxhunters

La célèbre famille peut également se détendre dans un cinéma privé. Michael Bobrowski/Luxhunters

Le Riva 130 Bellissima Yacht, construit en Italie, mesure 130 pieds et dispose de cinq suites.

David, 49 ans, a été aperçu en train d’arriver à son nouveau siège dans son véhicule McLaren 750S d’une valeur de 311 000 $ plus tôt cette semaine, selon le Daily Mail.

Il a été photographié en train de vérifier le toit-terrasse et semblait ravi de son achat alors qu’il inspectait la maison à aire ouverte avec le sourire.

Dora Puig de Luxe Living Realty a servi de maison exquise agent inscripteur. L’annonce montre que la maison était évaluée à 72 millions de dollars.

La famille Beckham peut également amarrer son yacht de 130 pieds devant. Michael Bobrowski/Luxhunters

La propriété de Miami Beach possède plus de 120 pieds de façade sur l’eau. Michael Bobrowski/Luxhunters

Il n’est pas surprenant que l’ancien footballeur professionnel ait choisi d’acheter une propriété à Miami, puisqu’il est copropriétaire de l’équipe de football professionnelle Inter Miami CF, qu’il a fondée en 2018.

Il n’aurait payé que 25 millions de dollars pour démarrer l’équipe, et c’est maintenant aurait une valeur de 1,02 milliard de dollars.

David et sa femme Victoria, 50 ans, ont une valeur nette déclarée de 514 millions de dollars.

Le courrier quotidien signalé ils ont utilisé leur fortune pour acheter leur nouveau manoir à Miami en espèces.

Le Daily Mail a rapporté que David et Victoria avaient acheté le luxueux appartement en espèces.

victoriabeckham/Instagram

La maison est suffisamment grande pour accueillir leurs quatre enfants et leur belle-fille, ainsi que des invités supplémentaires. victoriabeckham/Instagram

Le manoir a beaucoup d’espace pour leur famille d’enfants animée, qui comprend les fils Brooklyn, 25 ans, Romeo, 21 ans, et Cruz, 19 ans, et sa fille Harper, 12 ans.

Brooklyn, bien sûr, est marié à l’actrice Nicola Peltz, 29 ans.

Roméo, quant à lui, a récemment confirmé sa romance avec le photographe en herbe Grey Sorrenti.