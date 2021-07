À l’intérieur du nouveau manoir au bord de l’eau d’Ivanka Trump et Jared Kushner de 6 chambres à 24 millions de dollars en développement qui a sa propre FORCE DE POLICE

IVANKA Trump et Jared Kuschner ont acquis un manoir au bord de l’eau dans le sud de la Floride pour 24 millions de dollars qui dispose de sa propre force de police.

La paire d’anciens conseillers de la Maison Blanche, tout comme la majorité du clan Trump au sens large, a déménagé de Washington DC vers le Sunshine State après la défaite électorale de Donald Trump face à Joe Biden.

Le couple a acheté la maison pour 24 millions de dollars en avril Crédit : realtor.com

La maison dispose de six chambres sur un domaine de 1,3 acre Crédit : realtor.com

Le couple, connu collectivement sous le nom de « Javanka », avait séjourné dans un luxueux condo en bord de mer à Miami avant d’acheter sa nouvelle maison sur l’île de haute sécurité d’Indian Creek surnommée « Billionaire Bunker » en avril.

Il dispose de six chambres sur un domaine de 1,3 acre. La maison de 8 510 pieds carrés dispose également d’un double escalier et d’une vue sur le front de mer.

Des photos aériennes de la propriété prises plus tôt ce mois-ci montrent que le manoir aura besoin d’importantes améliorations domiciliaires avant que le couple puisse emménager avec leurs trois enfants.

De tels projets de restauration incluent un nouveau carrelage de la terrasse extérieure de la propriété et le drainage et le nettoyage en profondeur d’une piscine d’apparence marécageuse.

La maison appartenait auparavant au producteur de disques Scott Storch.

Ailleurs, il y a un Indian Creek Country Club et un parcours de golf de 18 trous en plein milieu pour que les résidents puissent en profiter Crédit : realtor.com

Parmi les autres habitants d’Indian Creek, où les impôts sont estimés à 427 000 $ par an, citons le milliardaire Carl Icahn, le milliardaire de fonds spéculatifs Eddie Lampert, le co-fondateur d’Hotels.com Bob Diener et le développeur Jeffrey Soffer.

Indian Creek Village est connu comme « la municipalité la plus exclusive du monde » avec seulement 34 maisons, 42 résidents et une force de police privée de 13 personnes pour assurer la sécurité de ses résidents de haut niveau.

Jared et Ivanka avaient été initialement liés au Lot 4 sur l’île, qui appartenait auparavant au chanteur Julio Iglesias.

Ailleurs, il y a un Indian Creek Country Club et un parcours de golf de 18 trous en plein milieu pour le plaisir des résidents.

Un seul pont gardé par une redoutable guérite est le seul moyen d’accéder à l’île et il y a un policier de l’île pour trois habitants pour assurer leur sécurité et leur intimité.

Une patrouille maritime de 24 heures surveille également l’eau entourant le quartier chic.

Les premiers rapports indiquaient qu’Ivanka et Jared essaieraient de reconstruire leur vie à New York, mais des amis ont déclaré qu’un retour sur la scène sociale serait « difficile ».

Parmi les anciens amis devenus critiques, citons l’actrice Natalie Portman, Emmy Rossum, la mondaine et l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Lauren Santo Domingo – mais les Kushner sont toujours amis avec les marchands d’art Tico et Colby Mugrabi.

Les Kushner résidaient dans le quartier de Kalorama à Washington, DC, où ils louaient une maison de 15 000 $ par mois appartenant à une filiale du family office du milliardaire Andrónico Luksic.

Ils ont quitté DC à la suite de la défaite électorale de Donald Trump, mais ne semblent pas encore avoir emménagé dans leur nouvelle maison.

Ils possèdent également un appartement à Park Avenue à New York et un chalet au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey.