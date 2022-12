À l’intérieur du « Noël chaotique de style Home Alone » de l’actrice d’Emmerdale Amy Walsh avec le fiancé de la star du savon chez la célèbre sœur

La star d’EMMERDALE, Amy Walsh, décrit son Noël chaotique avec le fiancé acteur d’EastEnders et la sœur chanteuse de Girls Aloud.

L’actrice d’Emmerdale a admis que sa journée de Noël typique était comparable à une scène du film festif Seul à la maison, avec la grande réunion de famille au domicile de Surrey de la chanteuse de Girls Aloud.

https://www.instagram.com/p/ChneUCAN4Z5/?hl=fr

Amy Walsh avec son fiancé Toby-Alexander[/caption]

Amy dans le rôle de Tracy Metcalfe d’Emmerdale en 2021[/caption]

Amy, qui est surtout connue pour son rôle de Tracy Metcalfe dans le feuilleton ITV, a expliqué qu’elle passe habituellement Noël dans l’incroyable manoir de sa sœur Kimberley Walsh, mais cette année sera différente.

Rejointe par son ex-acteur d’EastEnders Fiance, Toby-Alexander, leur famille voit habituellement huit adultes et sept enfants se presser pour leur dîner de Noël annuel.

Mais cette année, l’actrice a révélé qu’elle et Toby, qui est surtout connu pour son interprétation du méchant Gray Atkins sur la place Albert, passent Noël avec leur jeune fille Bonnie, qui n’a qu’un an le lendemain de Boxing Day, et La famille de Toby.

Elle a expliqué: “Ce sera mon premier Noël sans ma famille. Nous fêtons habituellement Noël chez ma sœur Kimberley – c’est comme Home Alone !

La star a poursuivi en disant: “Cette année, nous la passons avec la famille de Toby, ce qui sera charmant et intime.

“Ensuite, pour l’anniversaire de Bonnie le 27, nous prévoyons un goûter sur le thème In The Night Garden chez ma mère.

“Je fais un gâteau à thème et j’essaie de persuader ma sœur Sally de se déguiser en Upsy Daisy. Elle m’en doit une car je me suis déguisé en Olaf de Frozen pour elle !

Amy n’est pas la seule actrice de sa famille, sa sœur Sally apparaissant également dans Emmerdale en tant que Lyn Hutchinson de 1997 à 2000.

Le fiancé Toby, qui a posé la question alors que le couple passait ses vacances dans un club de plage à Ibiza en août, a détaillé un Noël typique avec son côté de la famille, le décrivant comme “intime”.

Il a déclaré: “Le mien est plus intime – c’est moi, mes parents, ma grand-mère et ma sœur et son mari, qui viennent d’avoir un bébé aussi, donc ça va être vraiment spécial.”

La sœur d’Amy et la star de Girls Aloud, Kimberley Walsh, aux Variety Club Showbusiness Awards 2022[/caption]