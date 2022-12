À l’intérieur du navire de fête de la Coupe du monde “hôtel flottant” du Qatar

DOHA, Qatar — La porte vitrée du La Plage la terrasse de la piscine s’ouvre, je traverse et c’est comme si j’avais été transporté dans un autre monde, à des milliers de kilomètres du Qatar.

Il est un peu après midi, et l’alcool coule de toutes parts. Les gens sont affalés sur des chaises longues, dorment la gueule de bois ou peut-être juste le match de la veille. Et il y a plus de peau exposée qui grésille au soleil que vous ne verriez autrement en quelques mois ici à Doha – assez pour garder un dermatologue employé pour le reste de sa vie.

Oui, c’est au Qatar – le petit pays musulman conservateur qui accueille la Coupe du monde – mais ce n’est pas dans l’un de ses hôtels ou espaces publics. Il s’agit plutôt du navire de croisière MSC World Europa, qui est amarré au terminal des navires de croisière récemment rénové de Doha. Vous n’avez pas non plus besoin de réserver une chambre pour profiter des commodités du navire. Pour 50 $, vous pouvez obtenir un laissez-passer d’une journée, mais pour ceux qui passent la nuit, c’est l’un de ces endroits où la fête ne s’arrête jamais.

“Cet endroit est comme Vegas sur l’eau, mec. C’était incroyable”, a déclaré Marc Laszcz, 28 ans, agent immobilier de San Diego. “Nous sommes ici depuis environ une semaine maintenant et nous vivons juste. C’est comme si vous marchiez sur le Strip, vous entrez dans l’un des Bellagios. Cet endroit ne dort jamais. Il dure 24 heures.

“Les Gallois et les Britanniques là-bas sont debout au bar, juste pour continuer. Et puis ils s’endorment, ils se réveillent, ils continuent, s’endorment vers 4 ou 5 heures du matin. Nous sommes debout à 7 heures parce que le soleil est levé et c’est juste non-stop. C’est un bon moment. Et nous sommes ici pour encourager les garçons en rouge, blanc et bleu.

Il fait chaud au Qatar en novembre et en décembre. Les passagers séjournant à bord du paquebot MSC World Europa amarré pendant la Coupe du monde prennent un bain de soleil et nagent tout en regardant des matchs sur grand écran lorsqu’ils n’assistent pas aux matchs en personne. Jeff Carlisle/ESPN

Comment un bateau de croisière devient un hôtel remplaçant de la Coupe du monde

Lorsque le Comité suprême du Qatar a commencé à se demander comment il pourrait accueillir plus d’un million de visiteurs pour la Coupe du monde 2022, l’espace hôtelier était une grande préoccupation au Qatar, un pays qui ne pouvait accueillir qu’une petite fraction de cela. Ainsi, les organisateurs ont trouvé un nouveau moyen d’alléger une partie de la pression sur l’industrie hôtelière de la ville : transformer les bateaux de croisière en hôtels flottants.

Le MSC World Europa – l’un des trois paquebots MSC amenés – fait l’affaire en tant qu’hôtel et plus encore. Le navire est gargantuesque à plus de 1 000 pieds de long et 223 pieds de haut avec 22 ponts. Il peut accueillir 6 700 passagers, mais selon un représentant du service client à bord, le navire n’est actuellement qu’à moitié plein. Le navire est au complet, cependant, et ils se bousculent pratiquement les uns sur les autres pour s’aider – un membre du personnel a même insisté pour porter ma boisson pour moi alors que je me déplaçais d’une table à l’autre. Et le plus agréable au Comité suprême, le navire est alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL), la culture de rente du Qatar.

Alors, comment se passe la vie sur le bateau de croisière ?

“C’était génial”, a déclaré Kody, 44 ans, originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, et qui participe à la Coupe du monde avec son mari, Dean, et leurs deux fils. “C’est le jour de la marmotte dans une certaine mesure, au niveau du buffet, mais en termes d’esprit, rien ne se compare. C’est génial d’avoir tout le monde de tout un tas de pays différents réunis.”

Pour Cayhan Movaghari et Peter Dethier, tous deux âgés de 25 ans et originaires de la région de Washington, DC, cette opportunité de se mêler à une véritable ONU de fans de près a été la meilleure partie d’être sur le bateau. “Nous avons pu prendre le petit-déjeuner avec des Australiens”, déclare Movaghari. “Nous avons pris un verre avec des gens du Mexique, du Portugal. Il y a des Iraniens incroyables sur le bateau, ce qui a été merveilleux. Donc, dans l’ensemble, c’est fantastique.”

Vous ne savez jamais non plus sur qui vous pourriez tomber.

Nawaz Hussain assiste à la Coupe du monde avec son frère Mohammed Ali – prononcé “comme le boxeur”, dit Ali avec un sourire – et son neveu Rian Hossein. Il affiche fièrement une photo qu’il a prise sur le bateau avec Jorge Burruchaga, auteur du but vainqueur de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Allemagne. Tous trois sont originaires de Chennai, en Inde, et sont là pour s’imprégner de chaque minute de cette Coupe du monde.

Le MSC World Europa a été amarré et transformé en hôtel flottant au Qatar pendant toute la durée de la Coupe du monde. Sébastien Salom-Gomis/AFO via Getty Images

Ali, 58 ans, s’émerveille du jeu des pays arabes jusqu’à présent dans le tournoi, tandis que Hussain, 30 ans, a fait l’éloge du Canada, malgré la défaite des Reds face à la Croatie plus tôt dans la soirée. “Ils ont joué bien au-dessus des attentes”, a-t-il déclaré. L’idée d’utiliser un bateau de croisière comme hôtel l’a également marqué. “Généralement, ils construisent des infrastructures, puis elles sont gaspillées après le tournoi”, explique Ali. “Donc, toute l’idée d’amener des bateaux de croisière, d’accueillir des milliers de personnes, puis de les renvoyer quand ce n’est pas nécessaire, je pense que c’est génial.”

Un endroit où la fête ne se déroule pas du tout est le casino du navire, qui est éclairé mais complètement vide lorsque je traverse, à l’exception de deux barmans solitaires sans personne à servir. Cela semble tout droit sorti de “The Shining”, et je m’attends à moitié à ce qu’on me demande : “Comment vont les choses, M. Torrance ?” Au lieu de cela, on explique que puisque le navire n’est pas dans les eaux internationales, le casino est fermé. Le shakedown de cette partie du navire devra attendre le premier voyage officiel en mer, prévu plus tard en décembre.

Aussi étrange que puisse paraître l’idée de rester sur un bateau de croisière pour la Coupe du monde, elle a ses mérites au-delà d’un simple lit pour dormir. Pour de nombreux visiteurs, le Qatar était une énorme inconnue, y compris à quel point les règles sur la consommation publique d’alcool étaient strictes. serait appliqué. Lorsque le Comité Suprême a décidé seulement deux jours avant le tournoi qu’il n’y aurait pas d’alcool vendu dans les stades, cela l’a décroché pour certains. Pourtant, le navire a à peu près tout ce dont on pourrait avoir besoin.

Brian Trott et Mike Andrews n’étaient sur le bateau que depuis quelques heures, ayant déjà séjourné dans l’un des hôtels de Doha. Mais ils se sentaient déjà chez eux. “Nous étions satisfaits de notre choix une fois qu’ils ont interdit l’alcool autour des stades”, a déclaré Andrews.

Master of the Seas, un bar à bord du MSC World Europa, est équipé de téléviseurs pour que les fans puissent regarder la Coupe du monde. Derrière la vitre, des cuves de brassage sont visibles pour la brasserie interne du navire. Jeff Carlisle/ESPN

Le MSC World Europa possède même sa propre brasserie à bord qui “servira une gamme de bières” océaniques “à base d’eau de mer dessalée”, selon les supports marketing, pour ceux qui souhaitent vivre pleinement l’expérience “en mer”.

Il y a aussi un aspect de sécurité qui a attiré certains touristes à séjourner à bord de cet hôtel flottant, bien qu’il semble que Doha ait été à la hauteur de sa réputation d’être une ville incroyablement sûre.

“Lorsque nous avons réservé cela il y a quelques années, nous avons pensé que cela en valait la peine, surtout avec [Qatar’s] approche de la boisson. C’est une option plus sûre”, a déclaré Mark, un concepteur de systèmes de sécurité de 38 ans en dehors de Londres. “Si nous faisons un bateau de croisière, ils peuvent avoir des tas de bars, ils auront des tas de restaurants. Si tout va terriblement mal en dehors de [this ship]nous aurons cet espace sûr où retourner.

“Vous n’êtes pas obligé de passer trop de temps au soleil si vous ne le voulez pas. Mais c’est quand même bizarre qu’il fasse si chaud en novembre, surtout quand vous parlez à des amis à la maison et qu’ils vous disent à quel point le temps est mauvais.”

Les bars à bord du paquebot MSC World Europa, comme celui-ci montré un mois avant la Coupe du monde, sont remplis d’alcool, qui autrement peut être difficile à trouver au Qatar. Il y a aussi un casino, mais il n’est pas opérationnel lorsqu’il est amarré au Qatar. Damien Meyer/AFP via Getty Images

L’idée d’avoir autant de fans à proximité pourrait créer des tensions, en particulier avec le “courage liquide” si facilement disponible. Mais l’expérience des invités qui ont parlé à ESPN pour cette histoire indique que cela a été réduit au minimum.

Victor Suarez, 32 ans, propriétaire d’une entreprise de salles d’évasion à Mexico, déjeune au restaurant de sushis du navire, Kaito, avec sa compagne, Mabel Guerra, 32 ans, une créatrice de mode. “C’est le petit déjeuner,” dit-elle. Il remarque à quel point les plaisanteries ont été amusantes, en particulier au bar, Master of the Seas, plus tôt dans le voyage. “Tout le monde portait le maillot de son pays et ils ont commencé à chanter leurs chants”, a-t-il déclaré. “Les Brésiliens ont commencé à se battre contre les Argentins. Pas dans le mauvais sens, juste avec leur chant. C’était plutôt amusant.”

Le prix d’un séjour sur un bateau de croisière lors d’une Coupe du monde

Le navire fonctionne même pour les personnes qui ne sont pas dans la vie nocturne – après tout, ce bateau sert d’abord d’hôtel.

Plus tard dans la soirée, je rencontre Joao Silva et Roberta Carmo, originaires de Belo Horizonte, au Brésil. (“La ville du 7-1”, a déclaré Silva, en référence à la défaite du Brésil face à l’Allemagne sur ce score en demi-finale de la Coupe du monde 2014.) Ils appellent l’expérience de rester sur un bateau de croisière une “belle surprise” compte tenu de sa proximité. proximité de la ville et des attractions, bien qu’il y ait un problème.

“Il n’y a pas de restaurant végétalien”, dit-il. « Nous mangeons en ville.

Le paquebot MSC World Europa a plusieurs niveaux, et voici une vue d’une partie de l’intérieur à bord du navire de croisière en octobre 2022. AP Photo/Hassan Ammar

Les enfants sont également les bienvenus sur le bateau. Steven van Hoof, 36 ans, originaire d’Anvers, en Belgique, qui vit maintenant à Cape Town, en Afrique du Sud, reste sur le bateau avec son fils de 12 ans.

“Ma femme n’aime pas le football et mon fils a 12 ans. Je lui ai promis que nous allions faire l’un de ces voyages de garçons”, a-t-il déclaré. “Cela a fini par passer de trois jours à trois semaines maintenant. Nous restons donc tout le temps, regardant 23 matchs, ce qui est le seul avantage d’avoir maintenant la Coupe du monde au Qatar. C’est comme tous les stades, vous pouvez courir d’un à un autre.”

Le coût du voyage varie considérablement, mais il est toujours plus cher. Pour la dernière semaine de la Coupe du monde, les chambres vont de 347 $ la nuit à plus de 2 500 $. Les pièces intérieures laissent à peine assez de place pour les bagages.

“C’est une boîte”, a déclaré Mark de Londres à propos de sa chambre.

Ensuite, il y a le coût de la nourriture et des boissons. Certaines recherches approfondies et intenses menées par ce journaliste peuvent confirmer qu’une bière pression coûte en effet environ 15 $.

“C’est cher”, a déclaré Garrett Jones, un comptable de 28 ans de Boise, Idaho. “L’hébergement en lui-même n’était pas mal, mais la nourriture était beaucoup plus chère sur le bateau que si vous alliez au Souq Waqif. La nourriture y est beaucoup moins chère.” (Souq Waqif est le plus ancien de Doha souk marché de rue et une attraction populaire de la ville.)

Van Hoof a ajouté: “Le bateau fait mal, mais tout autre jour férié le serait aussi. Je pense que la Coupe du monde n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans et que mon fils n’a 12 ans qu’une seule fois, alors voilà. Je l’ai juste pris sur le menton. “

En cette nuit au Master of the Seas, les fans croates profitent de la fraîcheur de la soirée qui accompagne un 4-1 contre le Canada, bien qu’un couple allemand regarde avec impatience les derniers instants du match de l’Allemagne contre l’Espagne. Alors que je m’approche du bar, j’entame une conversation avec un homme portant un maillot de Luka Modric, même s’il s’avère qu’il n’est pas de Zagreb ou de Split, mais de Boise, dans l’Idaho.

Il me présente Kyle DePinna, un artiste de 34 ans de Portland, Oregon. DePinna a eu un léger chagrin toute la journée – il avait des billets pour le match Allemagne-Espagne, mais après six jours consécutifs de matchs, il a heurté un mur et a renoncé à ses billets. Une excursion en jet ski lui a enlevé tout sentiment de raté.

“C’était le meilleur moment de ma vie”, a-t-il déclaré. “Nous pensions que nous allions être en retard et nous avons fini par arriver au coucher du soleil. Nous avons donc roulé environ 30 minutes alors que le soleil se couchait. J’ai eu des photos et des vidéos incroyables.”

Lorsque le coup de sifflet retentit pour mettre fin au match Allemagne-Espagne, le pont au La Plage piscine, où les gens regardaient sur un écran géant se vide en grande partie. Quelques personnes restent pour danser sur “Oye Como Va”, mais les autres se sont retirés à l’intérieur du navire pour manger ou continuer à boire. La fête continue.