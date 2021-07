À l’intérieur du monde tordu du donateur Dem Ed Buck qui a utilisé des hommes homosexuels vulnérables avec de la méthamphétamine dans un rituel fétichiste mortel

Il aurait été connu sous le nom de « Dr Kevorkian » – le partisan de l’euthanasie surnommé Dr Death – parmi la communauté des sans-abri de Los Angeles.

Et maintenant, le monde tordu du donateur démocrate Ed Buck peut enfin être dévoilé après sa condamnation pour avoir injecté à deux victimes masculines des overdoses mortelles de méthamphétamine dans son appartement californien.

Le monde tordu du donateur démocrate Ed Buck peut enfin être dévoilé après sa condamnation Crédit : AP : Presse associée

Buck, 66 ans, a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation mardi Crédit : Getty

Les jurés ont appris à quel point des homosexuels vulnérables étaient manipulés avec des drogues dans le cadre de ses rituels sexuels bizarres et de ses fétiches malades.

Cela incluait « des jeux de rôle et des fantasmes pour injecter de la méthamphétamine aux gens », ont déclaré les procureurs.

Buck, 66 ans, a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation, dont deux de distribution de substances contrôlées ayant entraîné la mort, mardi.

Les jurés ont entendu des hommes – dont les victimes Gemmel Moore et Timothy Dean – ont été attirés au domicile de Buck pour ce qu’on appelle « faire la fête et jouer ».

Moore, 26 ans, a été retrouvé mort d’une overdose alors qu’il était allongé nu sur un matelas au rez-de-chaussée de l’appartement de Buck à West Hollywood en juillet 2017.

Dean, 55 ans, a été retrouvé mort deux ans plus tard à son domicile.

« VICTIMES D’INJECTIONS APPRÉCIÉES »

L’assistante du procureur américain Chelsea Norell a déclaré aux jurés: « La fête, c’est la drogue, la pièce c’est le sexe. S’ils ne faisaient pas la fête, cela ne l’intéressait pas. »

Les procureurs ont affirmé que Buck, 66 ans, paierait des hommes sans-abri pour qu’ils reviennent dans son appartement, consomment de la drogue et se livrent à des actes sexuels.

Ils affirment également que l’ancien mannequin, acteur, homme d’affaires et militant politique aimait injecter de la drogue aux hommes qu’il avait amenés.

« La préférence de Buck était d’injecter personnellement les victimes, et il a fait pression ou incité les victimes à le laisser faire, offrant parfois d’importantes primes en espèces pour contraindre une victime à accepter une injection ou des injections supplémentaires », ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

« D’autres fois, Buck a simplement injecté des victimes alors qu’elles étaient inconscientes. »

« CET HOMME EST FOU »

Millionaire Buck – connu pour avoir donné de grosses sommes d’argent à des causes et à des candidats démocrates – a été inculpé en 2019 de trois chefs d’accusation de batterie causant des blessures graves, d’administration de méthamphétamine et d’entretien d’une maison de drogue.

En avril 2020, il a ensuite été inculpé de quatre autres chefs d’accusation, dont celui d’avoir incité un autre homme à voyager dans l’intention de se livrer à la prostitution et de deux chefs de distribution de substances contrôlées ayant entraîné la mort.

LaTisha Nixon, la mère de Gemmel Moore, victime de Buck, a pris la parole après l’annonce du verdict mardi après-midi.

« Merci à tous ceux qui nous ont cru », a déclaré Nixon, « C’est mon bébé, mon fils, un être humain. Il est aimé par beaucoup de gens.

« Nous avons remporté la victoire aujourd’hui. Alors, je suis reconnaissant et je suis heureux. »

Son fils aurait tenu un journal sur son temps avec Buck.

Dans une entrée de journal, Moore aurait écrit : « Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis devenu accro à la drogue et le pire avec ça. Ed Buck est celui à remercier.

« Il m’a donné ma première injection de crystal meth, c’était très douloureux, mais après tous les problèmes, je suis devenu accro à la douleur et au fétiche/fantasme.

«Ma vie est à un niveau record en ce moment et je le pense de toutes les manières. Je me suis retrouvé à nouveau à Buck House et j’ai été manipulé pour claquer à nouveau.

«Je suis même allé au point où j’ai été obligé d’en faire 4 en 2 jours. Cet homme est fou et c’est triste. Aurai-je un jour de l’aide ?

L’USAGE DE DROGUES

Moore a été retrouvé mort dans l’appartement de Buck entouré de deux douzaines de seringues, cinq pipes en verre, de la méthamphétamine et des jouets sexuels.

En décembre 2016, avant de mourir, Moore aurait écrit : « Si ça ne faisait pas si mal, je me tuerais, mais je laisserai Ed Buck le faire pour le moment. »

Un avocat de Buck a déclaré au Times en septembre de l’année dernière que les entrées de journal apparentes de Moore sont des «écritures non vérifiées».

D’anciens amis de Buck ont ​​également parlé au Times Magazine de l’amour de Buck pour les hommes noirs.

Quelqu’un connu sous le nom de M a déclaré que Buck avait dit à l’ancien mari de M : « C’est un bel homme noir que vous avez sur le bras. »

M a déclaré que lorsque Moore est décédé d’une overdose de drogue dans l’appartement de Buck, il « a vraiment pensé que c’était un accident ».

Mais lorsque le deuxième homme, Dean, est décédé en janvier 2019, M a déclaré qu’il se rappelait que l’amour de Buck pour les hommes noirs avait une « qualité déshumanisante ».

M a dit qu’il avait une fois plaisanté avec Buck, alors qu’ils étaient en public, à propos d’un homme noir à proximité, et a déclaré: « Ed, c’est votre type. »

« Oui, mais je les aime stupides », a déclaré M. Buck.

Buck, selon l’ancien copain Charlie Harrison a déclaré, « a toujours eu un penchant pour les gars noirs ».

« Il y avait un gars avec qui il passait beaucoup de temps, mais à l’époque, comme l’a dit Buck, il s’agissait principalement de » relations significatives à l’heure « . »

HABITUDE DE LA METH

John Duran, l’ancien maire de West Hollywood, a déclaré au Times que la personnalité de Buck a changé lorsqu’il a commencé à consommer de la drogue.

« L’histoire d’Ed en est une que j’ai vue arriver à de nombreuses personnes à West Hollywood, des hommes homosexuels qui finissent par s’attacher au sexe avec la méthamphétamine, puis la méthamphétamine prend le dessus et consume leur vie », a-t-il déclaré.

«Quand vous avez vu Ed après 2013, il était agité, perdait du poids, était en colère et amplifié lors des réunions du conseil. Rendez-vous manqués ou ne se présente pas.

« Ce sont tous les symptômes d’une personne sous l’influence de la méthamphétamine », a déclaré Duran.

Buck avait maintenu sa défense selon laquelle les décès résultaient de conditions médicales sous-jacentes et non des stupéfiants qu’il avait fournis aux hommes, mais il a quand même été reconnu coupable des neuf chefs d’accusation.

Une date de condamnation n’a pas encore été fixée, mais Buck risque la prison à vie car deux chefs d’accusation sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 20 ans.

Chacune des accusations de distribution de drogue ayant entraîné la mort est passible d’une peine minimale obligatoire de 20 ans dans une prison fédérale.

Gemmel Moore a été retrouvée morte d’une overdose alors qu’elle était allongée nue sur un matelas au rez-de-chaussée de l’appartement de Buck Crédit : Facebook

Timothy Dean a été retrouvé mort en 2019 Crédit : ABC