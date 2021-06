À l’intérieur du monde sombre de Poutine avec des filles secrètes, une fortune de 160 milliards de livres sterling et des assassinats alors qu’il se prépare pour l’épreuve de force de Biden

AVEC une fortune ténébreuse estimée à 160 milliards de livres sterling, des filles secrètes et des liens profondément enracinés avec le KGB – ils ne sont pas plus mystérieux que Vladimir Poutine.

La supremo de la Russie rencontrera aujourd’hui le président américain Joe Biden pour la première fois à la fois en tant que dirigeants d’un sommet qui devrait être tendu et un retour au statu quo difficile entre les États-Unis et la Russie.

La fille secrète de Poutine, Maria, sur la photo de droite, avec un ami Crédit : Est2Ouest

L’amante présumée de Poutine, Svetlana Krivonogikh, qui serait la mère d’une de ses filles Crédit : Proekt Media

La fille présumée de Poutine, Luiza, apparue pour la première fois l’année dernière Crédit : Instagram

Le monde de Vladimir Poutine est un monde trouble de richesse et de pouvoir Crédit : Getty

Biden devrait affronter Poutine alors que les relations entre les deux superpuissances ont atteint leur niveau le plus bas – le vétéran démocrate qualifiant son homologue de « tueur ».

L’ingérence électorale, les cyberattaques et les tensions militaires au sujet de l’Ukraine devraient tous être sur la table alors que les deux têtes se disputent le statut sur la scène mondiale.

Malgré de grandes ouvertures pour réchauffer les relations entre l’Occident et la Russie à la fin de la guerre froide, les choses se sont à nouveau figées au cours de la dernière décennie.

Le style de vie somptueux de Poutine, son passé sombre et sa personnalité dure ne pourraient pas être plus en désaccord avec son homologue, Biden étant souvent considéré comme l’oncle maladroit mais adorable de la politique américaine.

Vlad a déjà accusé Biden d’être un « politicien de carrière » – et a suggéré ses tentatives de parler dur de sa tactique « Hollywoodienne » dans le but de paraître « macho ».

Le leader russe préférerait de loin poser pour des photos torse nu, être vu en train de chasser ou de concourir en judo, tandis que Biden préfère les séances de photos saines s’adonnant à son amour de la crème glacée ou jouant avec ses chiens.

Et derrière le personnage de dur à cuire de Poutine, souvent ridiculisé, apparaît un argent trouble et des niveaux de pouvoir qui feraient rougir un méchant de James Bond.

Ses ennemis ont également tendance à mourir ou à avoir des tentatives très médiatisées de leur vie.

Les militants de l’opposition estiment que Vlad possède une fortune personnelle pouvant atteindre 160 milliards de livres sterling – possédant une flotte de voitures, de yachts et de palais présidentiels secrets.

Si cette affirmation est exacte, cela ferait de Poutine l’homme le plus riche du monde, plus qu’Elon Musk et Jeff Bezos.

Svetlana Krivonogikh est passée de femme de ménage à multimillonnaire Crédit : Proekt Media

La gymnaste olympique Alina Kabaeva aurait reçu 8 millions de livres sterling pour le soi-disant «fonds noir» de Poutine Crédit : Getty

Poutine parle toujours de sa richesse – prétendant bénéficier d’un salaire d’État relativement modeste d’environ 100 000 £.

Le « politicien de carrière » Biden aurait une valeur nette d’environ 6,3 millions de livres sterling, soit environ 0,004 % de la richesse de Poutine.

Le critique politique Boris Nemtsov a compilé un dossier selon lequel Poutine aurait même quatre yachts amarrés secrètement autour de la Russie.

Il a également affirmé que Poutine possédait 43 avions, 7 000 voitures et 15 hélicoptères, dont un jet Illyshin avec des toilettes en or de 50 000 £.

Nemtsov a ajouté que le leader russe possédait même une collection de montres d’une valeur d’environ 500 000 £, dont une de 300 000 £ à elle seule.

Et peut-être que l’un de ses palais les plus somptueux serait un tas tentaculaire d’un milliard de livres sterling à Gelendzhik sur la mer Noire, qui semble même avoir un poteau de strip-teaseuse.

Maria apparaît souvent en tant qu’experte de la santé à la télévision d’État russe Crédit : chaîne TV Docteur

Luiza affiche son style de vie somptueux – peut-être payé par Poutine – sur Instagram Crédit : Réseaux sociaux

Katerina était auparavant connue pour ses apparitions dans des compétitions de danse Crédit : Est2Ouest

Poutine aurait utilisé sa fortune personnelle pour créer une « caisse noire » pour les membres de sa famille, y compris ses prétendues maîtresses et filles secrètes.

Il est rapporté que cela est en partie géré par le milliardaire Yury Kovalchuk, qui a été décrit comme le deuxième homme le plus puissant de Russie par l’opposition Proekt Media.

Des informations divulguées montrent qu’un groupe de médias pro-Kremlin avec lequel Kovalchuk a des liens étroits, verse à la gymnaste olympique présumée de Poutine, Alina Kabaeva, 37 ans, près de 8 millions de livres sterling par an, et l’a nommée présidente.

Des actions de même valeur dans la banque Rossiya ont été arrangées à titre de « pension alimentaire » pour une ancienne maîtresse présumée, femme de ménage devenue millionnaire, Svetlana Krivonogikh, qui, selon Proekt, est la mère d’une fille secrète de Poutine, Luiza.

CAISSE NOIRE

C’est également que l’empire de Kovalchuk a également apporté un soutien financier indirect aux deux filles de Poutine, Maria Vorontsova, 35 ans, et Katerina Tikhonova, 34 ans, de son mariage avec l’ancienne première dame russe Lyudmila, qui a pris fin en 2013.

Kovalchuk – d’une valeur de 1,8 milliard de livres sterling – contrôle directement ou indirectement quelque 90 pour cent des « médias traditionnels » russes, affirme le rapport.

Proekt a poursuivi en disant : « En d’autres termes, toutes les femmes importantes de Poutine ont été installées par (son) Consigliere personnel.

« L’avenir de Katerina, Maria, Svetlana et Alina est entre les mains sûres de Yury Kovalchuk. »

Le palais de Poutine est à Gelendzhik sur la mer Noire Crédit : Alexeï Navalny ; Youtube

La vidéo prétend que le palais est livré avec un poteau de strip-teaseuse Crédit : Alexeï Navalny ; Youtube

La fille de Krivonogikh, Luiza Rozova, 18 ans, également connue sous le nom d’Elizaveta, est une étudiante qui a sa propre marque de mode et travaille comme DJ.

Luiza partage souvent des clichés de sa vie somptueuse sur Instagram, mais on ne sait pas où elle tire une grande partie de sa richesse – alimentant les rumeurs de ses liens avec Poutine.

Poutine, 68 ans, n’a pas publiquement reconnu l’étudiante entreprenante, ni aucune relation avec sa mère, qui est restée silencieuse sur la spéculation.

L’adolescente partage cependant une ressemblance frappante avec Vlad, ce qu’elle admet même – mais elle n’a pas non plus confirmé de relation avec lui.

Poutine aurait eu une liaison avec sa mère à la fin des années 1990 et au début des années 2000, y compris pendant la période où il dirigeait le service de contre-espionnage russe FSB.

Le yacht Olympia de 28 millions de livres sterling appartiendrait à Poutine

Poutine aurait également une flotte d’avions privés

Meawnhile, les autres filles de Poutine sont le Dr Maria Vorontsova, 36 ans, généticienne, et le Dr Katerina Tikhonova, 34 ans, danseuse devenue mathématicienne.

Bien qu’aucune n’ait été identifiée comme étant la fille du chef du Kremlin, on pense qu’il s’agit d’un « secret de polichinelle ».

Poutine a parlé de Maria et Katerina, mais n’a donné aucun détail sur leur travail ou leur vie.

Ahd tout en finançant la famille de Poutine, sa fortune lui permet également de vivre comme les tsars d’autrefois avec un portefeuille luxueux de palais.

En 2017, il a été rapporté que Poutine s’était acheté une somptueuse maison de vacances avec des carreaux plaqués or dans la piscine à quelques kilomètres de la frontière russe avec l’Occident.

Officiellement, il appartient à des amis proches du Kremlin, mais les habitants disent qu’il s’agit de la dernière maison de prestige d’un magnifique portefeuille immobilier qui serait celui de Poutine.

Poutine est sorti de l’ombre après la chute de l’Union soviétique Crédit : Rex

Et tout en profitant de cette vie de luxe, Poutine est impitoyable pour s’attaquer à toute menace contre son régime – jetant souvent les critiques en prison ou essayant de les tuer.

Alexei Navalny est actuellement son ennemi numéro un – tentant d’empoisonner l’activiste de l’opposition avec l’agent neurotoxique Novichok.

Au moins huit critiques éminents de Poutine et de son régime sont soupçonnés d’avoir été empoisonnés après être tombés malades dans des circonstances mystérieuses.

Les empoisonnements liés au Kremlin ont laissé des opposants défigurés, dans des comas médicalement provoqués, et pire encore, des morts lentes et douloureuses.

Et la méthode semble différer à chaque fois, avec des parapluies à pointe empoisonnée, des agents chimiques enduits sur les poignées de porte ou simplement des toxines ajoutées à la nourriture et aux boissons des victimes.

Un autre cas très médiatisé a été le

empoisonnement de l’agent double du MI6 Sergei Skripal et de sa fille Yulia à Salisbury le 3 mars 2018.

Le duo s’est battu pour sa vie après que l’agent neurotoxique Novichok a été barbouillé sur la poignée de porte de sa maison.

Les victimes présumées du poison de Poutine HUIT ennemis de Vladimir Poutine ont été suspectés d’empoisonnement depuis 2004. Anna Politkovskaïa – Empoisonnée après avoir bu du thé que lui avait offert un agent de bord d’Aeroflot en septembre 2004. Elle a ensuite été abattue à Moscou en octobre 2006. Viktor Iouchtchenko – Resté défiguré après avoir consommé de la nourriture contenant du TCDD chimique également en septembre 2004. A réussi à récupérer et à remporter la présidence ukrainienne sur une plate-forme pro-occidentale – au service de 2005 à 2010 Alexandre Litvinenko – Décédé après avoir été empoisonné au polonium radioactif à Londres en novembre 2006. A blâmé Poutine pour l’attaque sur son lit de mort. Vladimir Kara-Mourza – Tombé malade après avoir été soupçonné d’avoir été empoisonné dans un avion d’Aeroflot en mai 2015. Il aurait ensuite été empoisonné à nouveau en février 2017. Piotr Verzilov – Hospitalisé après être tombé malade à Moscou après avoir assisté à une procédure judiciaire contre le groupe anti-Poutine Pussy Riot le 12 septembre 2018. Sergueï Skripal – Trouvé dans un état critique sur un banc à Salisbury après avoir été soupçonné d’avoir été empoisonné par l’agent neurotoxique développé par la Russie, Novchok, le 4 mars 2018. Yulia Skripal – Tombée malade aux côtés de son père le même jour. Tous deux ont passé des semaines à se battre pour leur vie à l’hôpital lors d’une attaque effrontée qui a choqué le Royaume-Uni. Alexeï Navalny – Il est resté en train de crier et d’être violemment malade après avoir bu du thé empoisonné avant d’embarquer sur un vol à Tomsk le 20 août 2020.

Poutine et sa première épouse Lyudmila – dont il s’est séparé en 2013 Crédit : Getty

Poutine a passé la majeure partie de deux décennies au pouvoir après être sorti pour la première fois de l’ombre après la chute de l’Union soviétique.

Il était un ancien agent du KGB qui était autrefois basé en Allemagne de l’Est se faisant passer pour un traducteur – avant de se tourner vers les politiciens en 1990.

Après une ascension fulgurante dans les rangs de la Russie post-soviétique agitée, Poutine a été nommé président en 2000.

Il a effectué des mandats consécutifs, a occupé le poste de Premier ministre de 2008 à 2012, avant d’être à nouveau élu président.

Après avoir été secoué par le soulèvement libyen soutenu par l’Occident qui a tué le colonel Kadhafi en 2011, Poutine a consolidé son emprise de fer en modifiant les lois électorales et en écrasant toute opposition.

On rapporte qu’il a décidé qu’il se lèverait contre l’Occident, ou qu’il craignait d’être le prochain à être déchiré lors d’une révolution.

Les critiques ont fait valoir que Poutine préférait « noyer la Russie dans le sang » plutôt que d’abandonner le pouvoir – et il considérait par certains que le KGB s’emparait à nouveau du pouvoir en Russie.

Des modifications radicales de la constitution lui permettront de rester en poste jusqu’en 2036 au moins, mais des rumeurs circulent sur son état de santé.