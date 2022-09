À l’intérieur du monde sanglant de la tribu Amazone où les guerriers conduisent des motos et se battent à mort avec des envahisseurs qu’ils repèrent à l’aide de DRONES

AVEC des coiffes faites de fleurs et de plumes, ces deux jeunes tribus amazoniennes n’ont peut-être pas l’air très féroces.

Mais Txai Suruí et Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau portent des symboles de guerre.

Bitate Uru-Eu-Wau-Wau et Txai Surui apparaissent dans un nouveau documentaire sur les quelques tribus amazoniennes restantes Crédit : Dan Charité

Un envahisseur chevauche sa moto à travers un incendie dans la forêt tropicale Crédit: Amazon Land Documentaire

Même si sa tribu éloignée n’est armée que d’arcs et de flèches fabriqués à la main, les hommes de Bitaté, 22 ans, ont été en mesure de repousser d’innombrables invasions d’« accapareurs de terres » brandissant des fusils.

L’un de ses éclaireurs tribaux a été assassiné pour avoir osé affronter des étrangers souhaitant empiéter sur leurs terres légalement protégées, qui font presque la taille du Pays de Galles.

Et il y a eu d’innombrables menaces de mort contre Txai parce qu’elle est devenue le visage de la lutte pour sauver la forêt tropicale de la destruction.

Txai, 25 ans, a été dans les magazines Vogue et Elle au Brésil, se rendra à l’Assemblée des Nations Unies plus tard ce mois-ci et a parlé à Cop26 à Glasgow il y a moins d’un an.

S’adressant au Sun à Londres, la guerrière écologiste, très différente de l’attaquante suédoise de l’école Greta Thunberg, déclare : « La coiffe est un symbole de protection et de guerre.

«Nous avons différents types, avec des significations différentes, mais je porte celui de guerre parce que nous sommes en guerre.

« Les gens pensent que la colonisation est terminée mais ce n’est pas vrai.

“Nous continuons la guerre tous les jours.”

Bitaté est le personnage clé d’un nouveau documentaire intitulé Le Territoire, qui sort en salles à partir de ce week-end.

À l’âge de 18 ans seulement, il a été choisi par les anciens des presque 200 Uru-Eu-Wau-Wau pour devenir leur chef.

Exaspéré par les gangs armés incendiant leurs terrains de chasse afin de les transformer en fermes illégales, l’ancien membre de la tribu espérait que Bitaté pourrait trouver de nouvelles façons de vaincre l’ennemi implacable.

Le film National Geographic a remporté deux prix au Festival du film de Sundance cette année et est produit par le nominé aux Oscars Darren Aronofsky, qui a réalisé Black Swan.

Le documentaire révèle comment les tribus indigènes utilisent des équipements de haute technologie dans leur bataille pour empêcher que les anciennes forêts tropicales ne soient transformées en champs de poussière pour le pâturage du bétail.

Les bûcherons, les mineurs d’étain et les agriculteurs ont nié être jamais entrés ou avoir mis le feu dans les parcs nationaux du plus grand pays d’Amérique du Sud.

Afin de montrer au monde ce qui se passe réellement, Bitaté utilise un drone pour enregistrer des vidéos aériennes de la destruction.

À la suite de la publicité qu’il a générée, de nombreux agriculteurs souhaitant construire sur des terres ancestrales ont abandonné.

Les visiteurs de la section de la tribu Uru-Eu-Wau-Wau de la forêt amazonienne au Brésil pourraient être surpris de remarquer les drones volant au-dessus de leur tête Crédit : Marizilda Cruppe/WWF-Royaume-Uni

Deux producteurs traversent l’un des villages d’Uru-eu-wau-wau tout en travaillant sur The Territory Crédit : documentiste

Martins, un colon sur des terres protégées, arpente la route qu’il construit à travers la forêt tropicale Crédit: Amazon Land Documentaire

Le village principal des Uru-Eu-Wau-Wau dans l’État de Rondonia, qui borde la Bolivie, dispose désormais du wi-fi pour transmettre des images au monde extérieur.

Depuis que la tribu a été découverte pour la première fois par des explorateurs brésiliens en 1981, elle s’est de plus en plus occidentalisée.

Ils ont des motos, portent des T-shirts et des shorts, ont des appareils GPS et des talkies-walkies.

Mais il y a au moins trois autres tribus qui n’ont jamais pris contact avec les Uru-Eu-Wau-Wau ou les non-indigènes.

L’homme dans le trou

Cette semaine, il a été révélé que le dernier membre d’une tribu de la même forêt tropicale, connue sous le nom d’Homme dans le trou, était mort après que le reste de son peuple ait été tué par des envahisseurs.

Il était surnommé “l’homme le plus seul du monde” et avait résisté à l’aide du gouvernement.

Txai craint que le terrain de l’homme non identifié, protégé du développement depuis 1991, ne soit construit.

Elle dit : « Il faisait partie des personnes isolées, nous ne connaissons pas sa langue, nous ne connaissons pas sa culture, nous ne connaissons rien et maintenant nous ne le saurons jamais.

« Nous avons perdu le dernier indigène d’un peuple et vous savez ce qu’il adviendra de sa terre maintenant, ils vont essayer de la prendre.

« Nous nous battons pour que les personnes isolées puissent continuer. Nous connaissons tous les problèmes que cela entraîne lorsque des autochtones sont en contact avec des non-autochtones, toute la violence, les meurtres et les maladies.

“Les personnes isolées partent à cause de toutes ces menaces.”

Un feu de forêt brûle à côté d’une route en Amazonie Crédit : documentiste

Un feu allumé par des agriculteurs locaux brûle dans la forêt amazonienne au cours de l’été 2019 Crédit: Amazon Land Documentaire

Les vestiges brûlés de la forêt amazonienne après un incendie déclenché par des agriculteurs ont déchiré la terre Crédit: Amazon Land Documentaire

Traiter avec ce qu’on appelle les «personnes isolées» est une entreprise risquée.

Il y a deux ans, un homme de la FUNAI, l’agence gouvernementale chargée de protéger les groupes indigènes, a été tué sous une pluie de flèches tirées par une tribu anonyme.

Rieli Franciscato est mort quand l’un des bouts l’a touché à la poitrine.

Bitaté dit : « Nous pensons qu’ils l’ont tué parce qu’ils pensaient qu’il faisait partie des envahisseurs.

La peur des nouveaux venus, amicaux ou non, est fondée.

Lorsque des étrangers ont rencontré les Uru-Eu-Wau-Wau pour la première fois, il y avait environ 800 personnes dans la tribu, mais un peu plus d’une décennie plus tard, ce nombre était tombé à 89 en raison de la maladie.

Les chiffres augmentent à nouveau, mais la menace demeure et Bitaté a interdit tout contact avec l’équipe de National Geographic au plus fort de Covid.

Malgré des contacts de plus en plus nombreux avec le monde extérieur, les Uru-Eu-Wau-Wau tentent de conserver leurs traditions.

Ils continuent de chasser à l’aide d’un arc et de flèches, empoisonnés avec du poison d’écorce d’arbre, et marquent leur visage avec des encres.

Il y a aussi un effort pour récupérer le vrai nom de la tribu – Jupaú.

Lors de notre rencontre, Bitaté porte un sweat-shirt noir avec l’inscription Jupaú sur les manches qu’il enfile également pour les patrouilles.

Uru-Eu-Wau-Wau est un nom donné à tort à son peuple par des anthropologues arrivés avec beaucoup de chiens.

Les Jupaú n’arrêtaient pas de dire “vos chiens aboient”, ce qui dans leur langue ressemble à “Uru-Eu-Wau-Wau”.

Des vies en danger

Les militants qui luttent pour défendre l’Amazonie contre la destruction prennent leur vie entre leurs mains.

L’année dernière, au moins 27 d’entre eux ont été tués au Brésil et cet été, le journaliste britannique Dom Phillips, qui couvrait les droits des indigènes, a été abattu en Amazonie aux côtés de l’expert brésilien Bruno Pereira.

Bitaté voit ces dangers chaque fois que sa patrouille rencontre des envahisseurs.

Il révèle : « Habituellement, nous faisons face à de la résistance et ils émettent des menaces, mais nous sommes capables d’extraire chacun d’entre eux que nous rencontrons.

« Ils disent qu’ils vont nous tuer, mais nous réussissons.

“Il est assez courant qu’ils nous menacent avec des armes à feu, Buruem, un ancien, avait une arme pointée sur sa tête et nous avons reçu un certain nombre de menaces.”

Son parent Ari Uru-Eu-Wau-Wau a été battu à mort lors d’une patrouille et un homme a été arrêté, soupçonné de son meurtre.

Txai, qui fait partie d’une autre tribu connue sous le nom de Surui, a fait face à de nombreuses menaces de mort et son père, le chef Almir Suruí, s’est fait mettre une prime sur sa tête lorsqu’il a promis de défendre les terres de sa tribu.

Sa mère militante Neidinha est tellement inquiète qu’elle a construit d’énormes murs avec des barbelés autour de sa maison dans la ville de Porto Velho, qui est proche de la forêt tropicale.

Aucun d’entre eux n’abandonne car il y a tellement d’enjeux.

Faire mal à la forêt

La forêt amazonienne produit environ six pour cent de l’oxygène mondial et les scientifiques pensent que la perte d’arbres fera augmenter les températures mondiales.

Txai commente : “Si nous blessons la forêt, il y aura des conséquences.”

En 2019, des images satellites ont révélé qu’à chaque minute, un terrain de la taille d’un terrain de football était détruit par les incendies et l’exploitation forestière.

Lors de la Cop26, le gouvernement britannique a promis 500 millions de livres sterling pour protéger la forêt tropicale et cent dirigeants ont promis de mettre fin à la déforestation d’ici 2030.

Le documentaire, du cinéaste Alex Pritz, met en avant l’autre côté de l’histoire.

Dans le film, Alex interviewe des agriculteurs souhaitant s’installer sur des parcelles du territoire Uru-Eu-Wau-Wau par des moyens légaux.

L’un, appelé Sergio, affirme qu’ils ont des terres à revendre.

Le film montre d’autres étrangers brûlant des arbres Uru-Eu-Wau-Wau, ce qui est contraire à la loi.

Txai et Bitaté affirment qu’en protégeant leur peuple, ils contribuent à sauver la planète.

Ces parties de la forêt tropicale sans aucune tribu indigène sont des cibles plus faciles pour les bulldozers.

Txai conclut : « Nous protégeons davantage. Les indigènes gardent les forêts en vie.

The Territory est maintenant au cinéma.

Bitaté, les membres de la tribu Uru-eu-wau-wau et les membres d’une équipe de surveillance patrouillent la rivière en bateau Crédit : Alex Pritz/Amazon Land Documentaire

Neidinha Bandeira, militante écologiste, se baigne dans une rivière de la forêt amazonienne Crédit: Amazon Land Documentaire