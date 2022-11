À l’intérieur du monde du Crypto King Sam Bankman-Fried et de la reine Caroline Ellison, ” polyamoureux “, qui ont perdu 27 milliards de livres sterling en une semaine

CRYPTO King Sam Bankman-Fried faisait partie d’un groupe “polyamoureux” qui dirigeait son entreprise, qui s’est effondrée en perdant 27 milliards de livres sterling, a-t-on affirmé.

Bankman-Fried, 30 ans, et Caroline Ellison seraient eux-mêmes dans une relation intermittente et auraient vécu dans le cadre du groupe de 10 personnes espérant dormir dans un penthouse des Caraïbes.

L’empire de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried s’est effondré avec d’énormes pertes

Caroline Ellison faisait partie du groupe “polyamoureux” qui dirigeait l’entreprise, prétend-on

Sam Bankman-Friend photographié en train de dormir sur un pouf au bureau Crédit : Twitter

Il fait face à une enquête criminelle sur l’effondrement de FTX, qui a fait chuter le prix du BitCoin.

Le style non conventionnel de Bankman-Fried – qui l’a vu dormir sur un pouf au bureau – et son engagement envers des causes progressistes l’ont amené à côtoyer des personnalités telles que Tony Blair et Bill Clinton.

FTX a également pu obtenir l’approbation de célébrités de haut niveau, notamment Tom Brady et son ex-femme Gisele Bundchen, qui y ont tous deux investi, ainsi que le comédien Larry David.

Mais il est maintenant apparu que “toute l’opération était dirigée par un gang d’enfants aux Bahamas” qui sont ou étaient jumelés dans des relations amoureuses, rapporte CoinDesk.

“Ils feraient n’importe quoi l’un pour l’autre”, a déclaré une personne familière avec le fonctionnement de l’entreprise.

Le terme «polycule» a été utilisé pour décrire la configuration inhabituelle.

“Sam Bankman-Fried a couru dans un polycule qui a peut-être détruit le marché de la cryptographie”, a tweeté le responsable technologique Ed Zitron.

La cabale vivait dans un penthouse de 32 millions de livres sterling dans le paradis fiscal des Caraïbes et comprenait Ellison, le PDG de 28 ans de la filiale commerciale de FTX, Alameda.

La diplômée en mathématiques de Stanford, obsédée par Harry Potter et consommatrice d’amphétamines, a suscité la controverse après avoir révélé sur Twitter en avril qu’elle consommait des amphétamines.

“Rien de tel que la consommation régulière d’amphétamines pour vous faire comprendre à quel point une expérience humaine normale et non médicamenteuse est stupide”, a-t-elle écrit.

FTX aurait secrètement transféré jusqu’à 8,3 milliards de livres sterling de fonds de clients à Alameda pour financer des transactions risquées de crypto-monnaie avant son effondrement.

La propriété de cinq chambres a été présentée comme «l’ultime en matière de vie au bord de l’eau» et fait partie de la station balnéaire haut de gamme d’Albany de 600 acres.

Il est maintenant en vente et selon la brochure, il « accueille une somptueuse suite parentale avec ses salles de bains et ses dressings ainsi qu’un balcon privé avec coin salon et spa ».

La zone figurait dans la scène du film James Bond Casino Royale lorsque Daniel Craig a émergé de l’océan.

Il a été acheté avec les 62 millions de livres sterling que sa société a dépensés pour la propriété cette année.

Bankman-Fried a publié des photos du pouf géant sur lequel il dormirait à côté de son bureau

Il s’est vanté auprès des intervieweurs de ne se payer que 84 000 £ par an et de conduire une Toyota Corolla.

Bankman-Fried est désormais “sous surveillance” aux Bahamas avec d’autres membres de la cabale, dont Ellison, selon CoinTelegraph.

Ils sont soupçonnés d’avoir tenté de se rendre à Dubaï, qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis.

FTX a été décrit comme un schéma de Ponzi – un véhicule d’investissement pyramidal dans lequel les liquidités des nouveaux investisseurs sont utilisées pour payer les investisseurs existants.

Plus d’un million de personnes et d’entreprises pourraient se voir devoir de l’argent par l’effondrement de FTX, selon les dépôts de bilan.

Brady, Gisele et David font partie d’une douzaine de célébrités actuellement poursuivies dans le cadre d’un recours collectif qui allègue qu’ils ont été utilisés pour “profiter d’investisseurs non avertis”.

“Une partie du programme employé par les entités FTX impliquait l’utilisation de certains des plus grands noms du sport et du divertissement”, indique le procès.

Cela a conduit les investisseurs à “verser des milliards de dollars dans la plate-forme trompeuse FTX pour maintenir l’ensemble du système à flot”.

Bankman-Fried avec Gisele Bundchen, l’une de ses célébrités Crédit : Crypto Bahamas