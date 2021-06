Des étudiants comme Min-soo ont apporté la même énergie compétitive intense souvent associée à l’éducation sud-coréenne à leur formation dans les académies de sports électroniques. La Corée du Sud est considérée comme le berceau des sports électroniques, mais l’industrie hautement sélective de plusieurs milliards de dollars est encore mal vue par beaucoup dans le pays. Les académies se sont efforcées de changer cette image et de donner à des milliers de jeunes une chance de poursuivre une carrière dans un endroit où le jeu a longtemps été considéré comme un mode de vie.

SÉOUL – Les étudiants ont déjeuné en silence avant de se rassembler dans une pièce faiblement éclairée remplie d’ordinateurs puissants. Là-bas, les entraîneurs les ont aidés à apprendre à déjouer leurs adversaires dans un monde numérique fantastique semé d’embuscades et de monstres. L’école était terminée à 17 heures, mais la pratique individuelle s’est poursuivie jusque tard dans la nuit – le tout dans une dure journée de travail pour les étudiants de l’une des nombreuses académies d’e-sport de Corée du Sud.

Les jeux en ligne ont décollé plus tôt et plus rapidement en Corée du Sud que partout ailleurs dans le monde. Lorsque le pays a commencé à introduire l’Internet haut débit à la fin des années 1990, il a vu la prolifération de cafés de jeux ouverts 24 heures sur 24, appelés PC bangs.

Ces salons sombres et souvent souterrains sont devenus des foyers pour la culture du jeu, accueillant éventuellement des tournois informels. En 2000, les chaînes câblées sud-coréennes étaient les premières au monde à diffuser des compétitions de jeux en ligne.

L’e-sport est désormais le cinquième futur emploi le plus populaire parmi les étudiants sud-coréens, après les athlètes, les médecins, les enseignants et les créateurs de contenu numérique, selon une enquête réalisée l’année dernière par le ministère de l’Éducation. Il fera bientôt partie des Jeux Asiatiques en 2022.

Les meilleurs joueurs aiment Lee Sang Hyeok, qui s’appelle Faker, gagne autant de gloire et de fortune que les idoles de la K-pop. Des millions de personnes les regardent jouer en direct. Avant la pandémie, les fans se sont emballés arènes e-sports qui ressemblait à un croisement entre un concert de rock et un stade de catch.