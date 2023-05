Un chef de file de DRUGS surnommé «The Fat Man» a été condamné à rembourser 630 000 £ par un juge après avoir versé de l’argent sale sur des voitures de luxe et des montres Rolex.

Thomas Maher, 42 ans, a utilisé une entreprise de transport comme couverture pour transporter de la drogue et de l’argent et a été mis en cage pendant 14 ans et huit mois en décembre 2020.

Le patron du transport, Thomas Maher, a mené une double vie de baron de la drogue

Maher avait une collection de montres d’une valeur de 600 000 £

Il possédait une flotte de supercars Crédit : PA

L’Irlandais a acheté une œuvre d’art de 20 000 £ fabriquée à partir de balles à Dubaï

Au cours d’une opération de surveillance de sept mois, des agents de la National Crime Agency, connue sous le nom de FBI britannique, ont observé Maher rencontrer des criminels dans des hôtels et des restaurants de la région du Nord-Ouest.

Maher est venu sur le radar de la NCA après avoir été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la mort de 39 migrants vietnamiens dans un camion à Purfleet en octobre 2019.

Le tracteur routier impliqué avait à un moment donné appartenu à Maher.

Maher a été libéré sans autre mesure prise par la police d’Essex, mais une enquête financière de la NCA a révélé que malgré le fait que lui et sa femme touchaient moins que le salaire minimum à des fins fiscales, ils vivaient un style de vie luxueux.

Au cours de leur enquête, les agents ont réalisé que Maher était impliqué dans le trafic de cocaïne des Pays-Bas vers le Royaume-Uni et l’Irlande.

La NCA a également réalisé que Maher était un grand fan de restauration rapide, avec un penchant pour les hamburgers gastronomiques livrés à sa porte d’entrée.

La NCA a fait une descente dans son domicile de Warrington le 13 juin 2020, après avoir reçu des informations selon lesquelles il prévoyait de fuir le Royaume-Uni.

Maher avait une collection de voitures flash sur le lecteur, y compris un SUV et une muscle car de style américain.

Les murs de sa maison étaient ornés d’art criard. Maher, qui possédait une collection de montres et de lingots d’or de Dubaï, a maintenant trois mois pour payer ou risque six ans de prison supplémentaires.

Maher a été pris au piège par la NCA en raison de son utilisation du réseau téléphonique crypté connu sous le nom d’EncroChat.

La police française a réussi à pirater le réseau, qui a permis aux forces de toute l’Europe d’accéder aux messages entre criminels professionnels.

La NCA s’est vite rendu compte que Maher était un facilitateur pour un puissant groupe criminel irlandais ayant des relations internationales.

Maher a envoyé des messages révélant qu’il était impliqué dans le transport de drogue à travers le monde et a discuté de la concurrence à laquelle il était confronté de la part de gangs rivaux.

Maher, qui vivait dans la banlieue de Warrington, facturait également une commission pour son implication dans le mouvement de l’argent sale.

Maher a également envoyé des messages révélant qu’il voulait que Hughes soit attaqué au sein du système pénitentiaire pour l’avoir impliqué dans la tragédie de Purfleet.

La NCA a agi sur les messages pour s’assurer que Hughes était en sécurité.

Maher a été condamné à 14 ans et huit mois de prison en décembre 2020 pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

Maher, originaire du comté d’Offaly, avait été accusé de complot en vue de causer des lésions corporelles graves en relation avec les messages qu’il avait envoyés à propos de Hughes.

Il a nié l’accusation et le tribunal de la Couronne de Liverpool a décidé que l’accusation serait portée au dossier.

Le responsable du déni d’actifs de la NCA, Rob Burgess, a déclaré: «Ce résultat significatif démontre la capacité de l’agence à récupérer les avoirs criminels et à empêcher les criminels de profiter de leurs actes répréhensibles.

Maher a été arrêté mais jamais inculpé pour le meurtre de 39 migrants vietnamiens dans un conteneur de camion