À l’intérieur du MEILLEUR pub de Grande-Bretagne caché dans une boutique du XVIe siècle – voici ce qui le rend si populaire

LE meilleur pub de Grande-Bretagne a été révélé – voici pourquoi les clients reviennent sans cesse.

Le Tamworth Tap, West Midlands – situé dans une devanture de magasin pittoresque du XVIe siècle – offre aux visiteurs la possibilité de déguster une pinte tout en s’imprégnant de sa riche histoire.

Le Tamworth Tap a été classé Pub de l’année Crédit : CAMRA

Il est situé dans une devanture de magasin du XVIe siècle, située à l’intérieur du parc du château normand de Tamworth Crédit : CAMRA

Situé en plein milieu du parc du château normand de Tamworth, le pub est l’actuel champion du concours Pub of the Year de CAMRA.

Son décor présente une architecture Tudor originale, ce qui en fait l’endroit confortable idéal pour se réchauffer cet hiver, tandis qu’un magnifique café en plein air dans la cour serait idéal pendant les mois d’été.

Tamworth Tap possède une histoire impressionnante de chiffons à la richesse, car il y a à peine cinq ans, il était assis vide, attendant d’être découvert.

Pour attirer plus de visiteurs, le pub organise régulièrement des événements thématiques, notamment des dégustations de bière et des séances de peinture et de dégustation.

Les clients peuvent s’asseoir et se détendre avec leurs boissons tout en profitant de la musique live jouée dans la cour, ajoutant à l’atmosphère accueillante.

George et Louise Greenaway, du Tamworth Tap, ont déclaré à Birmingham Mail : “Nous ne pouvons pas exprimer à quel point cette distinction signifie pour nous. Les valeurs de CAMRA sont au cœur de tout ce que nous avons fait depuis que nous avons ouvert nos portes, nous sommes donc absolument ravi d’avoir remporté le concours de cette année !

“Les pubs sont ses gens, et nous sommes entourés des meilleurs. Nous aimerions donner une mention spéciale à nos incroyables clients, affectueusement appelés “Tappers”, et à la formidable “Team Tap” qui rend tout cela possible ! “

Les juges de la CAMRA ont décrit le lieu comme “une expérience absolument délicieuse” avec un personnel motivé et amical.

John Rowling, responsable des pubs chez Lichfield Sutton & Tamworth CAMRA Branch, a déclaré : « Je suis absolument ravi de cette fantastique nouvelle que le Tamworth Tap a remporté le prix le plus convoité. Pour les vrais buveurs de bière, le Tamworth Tap est le joyau de la couronne de Tamworth. .

“Depuis son ouverture il y a cinq ans, ‘The Tap’ n’a cessé de se renforcer. Il y a toujours de nouvelles offres, des changements et des innovations à chaque visite.

“Il a de la bière brassée sur place, un personnel fantastique et compétent et un décor confortable d’antan. Ajoutez à cela une zone de boisson extérieure rustique primée surplombée par le château de Tamworth et vous avez un pub pour tous les goûts.”

Le pub est l’un des 16 gagnants régionaux de la CAMRA Crédit : CAMRA