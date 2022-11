À l’intérieur du méga-manoir de 23 millions de dollars construit par Yankee Candle

Debout devant l’un des cinq îlots de cuisine de sa cuisine, Mick Kittredge débite les statistiques démesurées de sa maison nouvellement inscrite. Plus de 60 acres. Près de 120 000 pieds carrés d’espace de vie et de loisirs. Un total de 14 foyers, 25 salles de bains, 16 chambres et quatre courts de tennis.

Le domaine de l’ouest du Massachusetts est si grand qu’en fait, Kittredge a perdu le compte des cuisines et des bars. « Des cuisines ? Je pense qu’il y en a au moins six, peut-être sept ? « Des bars ? Huit au moins, peut-être neuf ? Je ne sais pas exactement. Nous avons fait des tournées des pubs juste sur la propriété. »

Juggler Meadow, comme le domaine est connu, est l’un des géants cachés du monde des méga-maisons. Loin des manoirs traditionnels de Greenwich, Connecticut, des Hamptons à New York ou de Bel Air, Californie, Juggler Meadow est niché sur une route secondaire à Leverett, Massachusetts (population : moins de 2 000). Il a été construit par le père de Kittredge, Michael Kittredge II, qui a fait fortune en tant que fondateur de la Yankee Candle Company. Maintenant, la propriété est sur le marché pour 23 millions de dollars. Comme Juggler Meadow lui-même, le prix est en partie fantastique, en partie fonction et en partie excès sans vergogne. La maison la plus chère vendue au cours de la dernière décennie dans la région, près de Springfield, dans le Massachusetts, était de 2,35 millions de dollars, selon Redfin. Juggler Meadow est répertorié à près de 10 fois ce montant, mais est également une combinaison rare d’espace, de commodités et d’installations sportives. Le reconstruire aujourd’hui coûterait bien plus de 50 millions de dollars, selon les experts immobiliers. “C’est incomparable à tout autre domaine du pays”, a déclaré Johnny Hatem Jr. de Douglas Elliman, l’agent inscripteur de la propriété. “Si quelqu’un me demande si le prix est élevé, je dis ‘essayez de le construire aujourd’hui pour 23 millions de dollars’.”

Le mystère de savoir pourquoi quelqu’un construirait Juggler Meadow en premier lieu commence avec le père de Kittredge, Michael Kittredge, qui a grandi dans la ville voisine de South Hadley. Quand il avait 16 ans, il a fabriqué une bougie avec des crayons de couleur comme cadeau pour sa mère, et une voisine a été tellement impressionnée qu’elle en a acheté une. Kittredge a commencé à en faire plus et, au début des années 1970, a fondé la Yankee Candle Company. L’entreprise a grandi et en 1984, Kittredge a acheté une petite maison coloniale de trois chambres à Leverett pour 144 000 $. Au fur et à mesure que Yankee Candle s’agrandissait, ainsi que la richesse de Kittredge, la maison augmentait également. Des ailes et des étages ont été ajoutés. Un court de tennis a été construit. Plus de terres ont été achetées. À la fin des années 1990, Yankee Candle était devenue la plus grande entreprise de bougies parfumées du comté. Kittredge a vendu la société pour environ 600 millions de dollars à Forstmann Little & Co., la société de capital-investissement. Avec le flot d’argent et une clause de non-concurrence qui l’ont empêché de lancer une autre entreprise de bougies pendant des années, Kittredge a construit sa vie de rêve. Il a acheté des maisons à Jupiter Island, en Floride et à Nantucket, dans le Massachusetts. Il a acheté un yacht et a navigué avec sa famille autour du monde. Il a construit une collection de 80 voitures, dont beaucoup de Porsche et de Ferrari rares. Et il a amassé une collection de vins si grande qu’il a fallu deux caves. Surtout, il a agrandi sa maison dans le but de divertir sa foule grandissante d’amis et de famille. “La maison a eu huit ajouts différents au fil des ans”, explique Mick Kittredge. “(Papa) disait : ‘Ce serait génial si nous avions un espace pour nous retrouver avec des amis.’ Ou ‘Nous devrions avoir une salle plus grande pour organiser une fête de Noël’.”

La maison principale a gonflé à 25 000 pieds carrés, avec une salle à manger formelle, un grand hall, une suite parentale somptueuse et des bureaux. Au bout d’une allée sinueuse se trouve une piscine extérieure et un pool house avec une cuisine et des quartiers d’invités. Deux “granges à voitures” pour la collection de voitures sont aussi impeccables que des musées. Des panneaux en laiton plaqué dans toute la propriété mènent à un grand panneau indiquant “The Spa”, une aire de jeux et un espace de fête de 55 000 pieds carrés. Le Spa comprend des pistes de bowling, une salle de billard, une arcade à deux étages et des salles de massage. Un court de tennis intérieur peut être converti en auditorium et salle de danse avec une scène de concert complète, où les Doobie Brothers et Hall & Oats ont donné des concerts privés. “Nous avons organisé des fêtes avec plus de 400 personnes ici”, explique Kittredge. La pièce maîtresse du spa est un parc aquatique intérieur qui est toujours à 89 degrés, même pendant les hivers froids du Massachusetts. Il a des palmiers imposants, des grottes rocheuses et des grottes avec des lumières d’ambiance scintillantes, et des plafonds voûtés peints avec des nuages ​​​​d’or et un ciel céruléen, inspirés du Bellagio à Las Vegas. Il y a des tables à manger sur un patio en pierre, avec une cuisine à proximité pour préparer le “menu de la piscine”. Les vestiaires hommes et femmes disposent de dizaines de casiers, ainsi que de vestiaires et de douches. “Tous les jours, nous avions 20 ou 30 personnes au Spa”, a déclaré Mick Kittredge.