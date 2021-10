À l’intérieur du massacre de Las Vegas qui a fait 58 morts, le mobile de Stephen Paddock reste l’un des plus grands mystères de l’Amérique

Cela fait quatre ans depuis la fusillade dévastatrice de Las Vegas et le motif du massacre de Stephen Paddock reste à ce jour le plus grand mystère de l’Amérique.

Perché dans une chambre d’hôtel au 32e étage du Mandalay Bay Resort Casino, Paddock a ouvert le feu sur des centaines de festivaliers avec son arsenal d’armes semi-automatiques.

Le mobile de Stephen Paddock reste le plus grand mystère de l’Amérique Crédit : Reuters

La cache d’armes du paddock dans sa chambre d’hôtel Crédit : AP : Presse associée

Des gens plongent pour se mettre à l’abri au début de la fusillade

Ce jour-là en 2017, Paddock a tué 59 personnes et en a blessé plus de 515, ce qui en fait la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire américaine.

L’attaque brutale a été un choc pour les personnes qui connaissaient Paddock – un comptable à la retraite.

Ses voisins l’ont déjà décrit comme un solitaire qui « n’était pas très sociable ».

Son frère Eric a révélé à l’Orland Sentinel à l’époque qu’il était « abasourdi » par l’enfer que son frère avait déchaîné sur les fêtards sans méfiance ci-dessous.

« Nous sommes complètement abasourdis », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s’est passé. »

Il a dit plus tard à CBS : « C’était mon frère, c’était un gars. Il jouait, il était gentil avec mes enfants quand ils sortaient à Vegas. Il envoie des cookies à sa mère. »

Eric a ajouté que son frère n’avait aucune affiliation religieuse ou politique, affirmant qu’il n’avait « aucune idée » pourquoi il avait « craqué ».

« C’était mon frère et c’est comme si un astéroïde était tombé du ciel », a déclaré Eric à CNN.

À l’époque, le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, a confirmé que le natif du Nevada était un « loup solitaire » qui, selon eux, a agi seul.

M. Jeffrey Simon, un expert du terrorisme des loups solitaires, a déclaré que le mystère du mobile de Paddock ne sera probablement jamais découvert.

Contrairement à d’autres terroristes solitaires, Paddock n’a laissé aucun manifeste ni aucun message sur les réseaux sociaux expliquant pourquoi il a commis le massacre du 1er octobre.

« Ils ne sauront tout simplement jamais pourquoi Stephen Paddock a fait ce qu’il a fait », a déclaré M. Simon.

Le frère de Paddock, Eric, a déclaré qu’il était » abasourdi » par ce que Stephen avait fait Crédit : AP : Presse associée

Des vitres brisées de l’hôtel d’où le « loup solitaire » a commis le massacre

« Il y a eu une année entière d’enquête intense pour ne pas essayer de savoir pourquoi il a fait ce qu’il a fait et la conclusion était qu’ils ne l’avaient pas.

« C’était la pire fusillade de masse de l’histoire des États-Unis et il n’y a aucune raison de dire ce qui s’est passé. »

Mais pourquoi l’attaque comme la fusillade de Las Vegas était-elle si dangereuse ?

Eh bien, cela se résume à la manière dont le terroriste du loup solitaire agit.

M. Simon a déclaré que ces types de « terroristes » sont « particulièrement dangereux » car le suspect peut vivre n’importe quel scénario qu’il souhaite car il ne fait pas partie d’un groupe.

Le corps du meurtrier entouré d’obus et d’armes à feu

Les enquêteurs marchent à travers les débris sur le terrain du festival en face du Mandalay Bay Resort

« Les loups solitaires, qu’ils soient tireurs de masse ou bombardiers, sont très dangereux pour plusieurs raisons », a déclaré M. Simon.

« Il n’y a pas de processus de prise de décision en groupe pour étouffer leur créativité.

« Ils sont libres d’agir sur n’importe quel scénario auquel ils pensent. Ils ne font pas partie d’un groupe – personne pour dire non à ce qu’ils veulent faire. »

Dans le cas de Paddock, il prévoyait d’assassiner le plus de personnes possible avec sa cache de 23 armes depuis la chambre de son hôtel.

« La plupart des terroristes doivent toujours essayer de penser à quelque chose de différent ou à quelque chose qui ferait plus de victimes que les incidents précédents, car le public a tendance à devenir insensible au flux normal du terrorisme », a déclaré M. Simon.

Le meurtrier de masse, 64 ans, aurait brisé la fenêtre de sa chambre d’hôtel avec un marteau, se donnant une position de tireur d’élite mortelle.

Paddock a utilisé des trépieds pour stabiliser ses armes afin qu’il puisse déclencher une pluie de balles sur les 40 000 spectateurs du festival de musique Route 91.

‘VOLER SOUS LE RADAR’

Les loups solitaires pourraient également devenir plus prolifiques en raison de leur capacité à « voler sous le radar ».

« Ils ne sont pas préoccupés par une répression gouvernementale contre le groupe car il n’y a aucun membre du groupe », a déclaré M. Simon.

« Et ils sont difficiles à identifier et à capturer car ils travaillent seuls.

« Il n’y a aucune communication entre les membres du groupe à intercepter et personne pour se renseigner sur le complot. »

Mieux les gouvernements parviennent à réduire le délai entre la découverte d’un loup solitaire et le moment où ils agissent, mieux ils seront en mesure de réduire la menace de violence.

Mais jusque-là, les loups solitaires continueront d’être un problème majeur pour les gouvernements et les agences de renseignement, a ajouté M. Simon.

Jeffrey Simon est conférencier invité au Département de science politique de l’UCLA et auteur de Alphabet Bomber the Lone Wolf Terrorist Ahead of His Time.

Scènes du chaos qui se déroule à Las Vegas cette nuit-là

Les spectateurs s’embrassent près de la scène de la fusillade de masse

Les habitants brûlent une bougie sur le site commémoratif de Las Vegas Boulevard

Mandalay Bay publie la vidéosurveillance du tireur de Las Vegas, Stephen Paddock, emportant des valises dans sa chambre d’hôtel quelques jours avant le massacre