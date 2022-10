À l’intérieur du mariage orageux des parents d’Elon Musk alors que maman prétend que papa l’a TROMPÉE pour se marier avant une lune de miel d’horreur

Le milliardaire TROUBLÉ Elon Musk a fait allusion à son enfance malheureuse et a dit un jour que son père était un “humain terrible” qui avait commis “presque tous les crimes auxquels vous pouvez penser”.

Maintenant, maman Maye a parlé de l’éducation «violente» du patron de Tesla – affirmant que ses «coups» de la main de son père, Errol Musk, ont commencé la première nuit de sa lune de miel.

Elon Musk avec maman Maye, qui prétend que son mari l’a battue Crédit : AP

Errol Musk nie les allégations Crédit : AFP

Dans la deuxième partie du nouveau documentaire The Elon Musk Show, diffusé mercredi sur BBC2, elle dit qu’Elon, cinq ans, essaierait d’intervenir alors qu’Errol lui faisait pleuvoir des coups.

“Elon a grandi dans un foyer très violent”, dit-elle.

Dans une histoire extraordinaire, la mannequin et diététicienne Maye allègue également qu’elle a été haranguée pour épouser Errol contre son gré – après avoir arrangé le mariage avec ses parents sans méfiance.

Errol, qui a toujours nié avoir abusé de son ex-femme, apparaît également dans le documentaire, révélant qu’il a été accusé de meurtre après avoir abattu trois voleurs sur sa propriété sud-africaine.

Et il admet avoir une relation tendue avec son fils milliardaire, désormais l’homme le plus riche du monde avec une fortune de 200 milliards de livres sterling.

“Ma relation avec Elon ressemble beaucoup à la relation que j’avais avec mon père”, dit-il. « Nous communiquons principalement par e-mail. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps.”

Mariage de choc

En tant qu’élève du secondaire à Pretoria, en Afrique du Sud, Maye a refusé de sortir avec quelqu’un qui n’était pas aussi bon en mathématiques et en sciences qu’elle “et personne ne l’était” – à l’exception d’Errol Musk.

Bien qu’elle ait accepté d’aller à des rendez-vous avec Errol quand elle “n’avait rien à faire”, elle n’était pas enthousiaste.

« Il était insultant et grossier avec les gens et je ne l’aimais pas tant que ça, mais sinon je restais à la maison », dit-elle.

“Mes frères lui ont interdit de me voir et, pendant deux ans, je ne l’ai pas vu.”

Après avoir obtenu son diplôme, l’ancienne finaliste de Miss Afrique du Sud a déménagé de Pretoria au Cap, mais dit qu’Errol l’a retrouvée.

“Il est arrivé avec une bague de fiançailles”, dit-elle. “J’ai dit:” Je ne le porterai jamais “et il est revenu et a dit à ma famille que j’avais accepté de l’épouser, ce qui a surpris ma famille car ils ne savaient pas que je le voyais – je ne l’étais pas.

“Puis j’ai reçu un télégramme de mes parents disant ‘Félicitations, les préparatifs du mariage sont faits et 800 personnes arrivent.’

“Je l’ai appelé et je lui ai dit : ‘Qu’est-ce que tu veux dire par le fait que je t’épouse ?'”

Elle affirme qu’Errol lui a dit qu’il serait un homme changé s’ils se mariaient, en disant : « Je serai plus gentil et plus gentil. Je suis juste agressif parce que tu ne veux pas m’épouser.

Incroyablement, elle l’a pris au mot et a organisé le mariage en 1970.

“Je suis tombée enceinte pendant ma lune de miel et les abus ont commencé tout de suite, me tabassant si je ne faisais pas ce qu’on me disait”, affirme-t-elle.

« Je suis revenue de lune de miel meurtrie et enceinte et je ne voulais pas que ma famille le sache. Vous venez de le supporter parce que vous n’avez pas le choix.

Maye Musk, née Haldeman, était en finale de Miss Afrique du Sud en 1969

Maye berce un Elon nouveau-né en 1971 Crédit : INSTAGRAM/Maye Musk

Elon, 5 ans, “frappe papa pour arrêter les abus”

Le couple a ensuite eu Elon, 51 ans, son frère Kimbal, 50 ans, et sa sœur Tosca, 48 ans, mais tous les trois ont été témoins d’attaques brutales, selon Maye.

“Quand Elon était un petit garçon, je conduisais la voiture et il [Errol] me frapperait. Elon serait entre les sièges, frappant son père », explique Maye.

“Quand il était à la maison, me frappant, Kimbal et Tosca pleuraient dans le coin parce qu’ils étaient vraiment des bébés – Elon avait cinq ans, Kimbal quatre, Tosca trois. [Elon] frapperait son père à l’arrière des jambes. Puis, quand il avait huit ans, nous sommes partis.

Deux ans plus tard, malgré les abus présumés, Elon a choisi d’aller vivre avec son père – une décision qu’il a depuis regrettée.

« Cela m’a rendu très triste, parce que je ne voyais pas pourquoi il voulait faire ça », dit Maye, ajoutant : « Son père avait l’Encyclopedia Britannica. Je n’avais pas les moyens d’acheter des livres et Elon avait tout lu à la bibliothèque de Durban.

Errol a toujours nié avoir abusé physiquement ou verbalement de Maye et, plus tôt cette année, dans une vidéo YouTube intitulée Dad of a Genius, il a qualifié ses allégations de “ridicules et inventées”.

“Je n’ai jamais fait ça. J’aimais beaucoup Maye », a-t-il déclaré.

“Elle était tout pour moi. Et donc c’est ridicule. C’est absurde. Je l’aimais plus que tout ce que j’ai jamais aimé dans ma vie.”

Mais Elon a soutenu la version des événements de sa mère dans l’article de Rolling Stone de 2017, en disant : « Mon père n’était pas physiquement violent avec moi. Il n’a été physiquement violent que lorsque j’étais très jeune. Tu n’as aucune idée à quel point c’est mauvais.

Elon, au centre, avec son frère Kimbal et sa sœur Tosca 1 crédit

Les frères et sœurs, photographiés lors du mariage de Kimbal en 2018, sont restés proches de Maye

Accusation de meurtre après un triple meurtre

Alors que Maye fait l’éloge de son fils “génial” tout au long du documentaire, Errol offre peu de chaleur dans ses souvenirs de l’enfance d’Elon.

En parlant de l’intimidation incessante qu’Elon a subie à l’école avec un incident, lorsqu’il a été renversé dans les escaliers et battu si violemment qu’il a passé plusieurs semaines à l’hôpital, Errol a peu de sympathie.

“Se faire bousculer à l’école était assez normal”, dit-il. “Si vous réussissiez bien à l’école, ils vous attendraient à la porte et vous frapperaient avec des sacs et nous en avions beaucoup.”

Sur l’adolescent Elon bricoler avec ses voitures – y compris une Porsche, Mercedes, Ferrari et Masserati – il dit : “Je ne dirais pas qu’il était le meilleur mécanicien mais il essaierait certainement.”

Plus sérieusement, Errol raconte aussi son affrontement avec un gang armé à son domicile, au cours duquel trois hommes sont morts.

Il a été accusé de meurtre mais a plaidé la légitime défense et n’a pas été condamné.

« Ma fille et moi avons été attaqués par un gang », dit-il. “Ils ont tiré 52 coups de feu sur moi et j’en ai tiré deux sur eux.

“J’utilisais un Magnum, donc un coup a tué deux personnes. Au deuxième coup, il est mort d’une balle dans l’aine. J’ai été inculpé de meurtre mais lors de l’enquête, j’ai été agacé quand on m’a dit ‘tu n’aurais pas pu utiliser moins de violence ?’ J’ai dit ‘Je n’ai tiré que deux coups, ils en ont tiré 52’. C’était idiot.

“C’est terrible. Je n’en suis pas fier, mais c’est ce qui s’est passé. J’étais dans l’armée en Afrique du Sud, donc mon conseil est de ne pas s’emmêler avec des gars qui sont dans l’armée en Afrique du Sud.

Maye est la plus grande fan d’Elon Crédit : BBC

Divisé sur les bébés avec sa belle-fille

Alors que les critiques d’Elon le décrivent souvent comme une sorte de méchant de Bond avide de pouvoir, il dit que son père est le véritable génie «diabolique» de la famille.

“C’était un être humain tellement terrible”, a déclaré Musk à Rolling Stone. “Mon père aura un plan maléfique mûrement réfléchi. Il planifiera le mal.

“Presque tous les crimes auxquels vous pouvez penser, il l’a fait. Presque toutes les mauvaises choses auxquelles vous pouvez penser, il l’a fait.”

Quand Elon a quitté la maison pour le Canada pour commencer une nouvelle vie, son père l’a traité d’« idiot » et a dit qu’il reviendrait dans trois mois avec la queue entre les jambes.

Elon a continué à gagner ses premiers millions avec la vente de PayPal, avant de fonder Tesla et la société de fusées SpaceX, et de dépasser le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, en tant qu’homme le plus riche du monde.

À un moment donné, il a acheté à son père une maison aux États-Unis mais, après y avoir déménagé pendant quelques mois, Errol est retourné dans son Afrique du Sud natale, endommageant davantage leur relation fragile.

Il y a cinq ans, il a été mis à rude épreuve lorsque l’homme de 76 ans a engendré deux enfants avec sa belle-fille – qui a 41 ans de moins.

Jana Bezuidenhout, la fille de la deuxième épouse d’Errol, Heide, le connaît depuis l’âge de quatre ans et le couple a eu un deuxième enfant en 2019.

Le père de sept enfants dit que ses enfants adultes, dont Elon, étaient furieux de la naissance de leur fils aîné, Eliot Rush.

“J’ai parlé de lui à ma fille Ali parce que je pensais qu’elle me soutiendrait et comprendrait”, a-t-il déclaré au Sunday Times.

“Elle a dit que j’étais fou, malade mental. Elle a dit [Errol’s other kids, including Elon] et ils sont devenus fous. Ils pensent que je deviens sénile et que je devrais aller dans une maison de retraite, pas avoir une vie pleine de plaisir et un tout petit bébé.”

Jana Bezuidenhout a eu deux bébés avec Errol, son ancien beau-père

Errol a depuis comparé Elon à un tout-petit, affirmant que leur relation agitée était due à son immaturité.

« Elon a besoin de grandir. Il a besoin de se dépasser », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas riposter. Je vais attendre qu’il reprenne ses esprits. Il fait une crise, comme un enfant gâté. Il ne peut pas avoir ce qu’il veut et maintenant je suis apparemment un monstre maléfique.

Pendant ce temps, Maye, qui vit maintenant aux États-Unis et est souvent vue sur des tapis rouges avec son fils, est son plus fervent partisan et se bat toujours pour son coin.

“Je suis heureuse de dire que SpaceX et Tesla sont entre les mains de mon fils de génie”, dit-elle. “Nous l’admirons pour cela mais nous ne voulons pas être lui car avec ces entreprises, il reçoit beaucoup de haine.

“Arrête d’être méchant avec lui.”

Le Elon Musk Show continue sur BBC2 mercredi à 21h