À l’intérieur du mariage occidental de Ryan Bingham et Hassie Harrison de Yellowstone à la maison familiale de la mariée au Texas

Ryan portait un smoking de Kiton que Crawford Brock de Stanley Korshak avait adapté pour lui convenir parfaitement. Ses bottes ont été fabriquées sur mesure par Republic Boots au Texas et son chapeau provenait d’American Hat Co. Mackenzie Brittingham a conçu des robes noires sur mesure pour les sœurs de la mariée.

Le week-end du mariage a débuté la veille de la grande célébration avec une « soirée de bienvenue avec un cocktail de cowboy » au Crescent Club du centre-ville de Dallas. «Cet endroit abrite tellement de précieux souvenirs de famille que c’était l’endroit idéal pour commencer notre célébration», dit Hassie. « Nous avons vraiment tout mis en œuvre avec le thème, transformant le club en un bar occidental à l’ancienne avec un groupe de mariachis, des fleurs sauvages du Texas et un excellent DJ. »

Au fil de la soirée, les membres de la famille et les amis se sont levés pour porter des toasts et raconter des histoires qui ont fait passer les invités du rire aux larmes (et vice-versa). « Nous avons dansé et bu toute la nuit – probablement un peu plus et plus tard que nous aurions dû compte tenu du grand jour à venir – mais cela a donné le ton parfait pour le reste du week-end », explique Hassie. « C’était la manière idéale de commencer nos festivités de mariage, entourés de tous les gens que nous aimons dans un endroit où l’on se sent comme chez soi. »

Le jour du mariage, Hassie s’est préparée avec ses trois sœurs dans leur maison familiale, avant que le couple ne prenne des photos avec leur cortège de mariage. « L’atmosphère était si détendue et amusante qu’elle m’a complètement apaisé les nerfs », se souvient Hassie.

Avant la cérémonie, tout le monde a été accueilli dans le hall et le jardin avec des photos de Bingham’s Bourbon, un projet passionné devenu une marque d’alcool fondée par Ryan. Les invités ont ensuite déménagé dans une superbe véranda sous tente de style cathédrale, construite au-dessus de la piscine existante pour la cérémonie. « C’était surréaliste de voir notre maison familiale transformée en lieu de notre cérémonie », se souvient Hassie. « Nathan et son équipe se sont surpassés, s’assurant que chaque détail reflète la personnalité et l’histoire d’amour de Ryan. » Des fleurs bordaient l’allée centrale menant à la plate-forme, où un traitement floral suspendu ancrait l’autel.

La fête de mariage du couple était composée de leurs amis les plus proches et de leur famille, notamment les trois sœurs de Hassie et certains des amis les plus anciens et les plus chers de Ryan, qui, au fil des années, sont devenus une extension de sa famille. Les trois enfants de Ryan ont suivi la noce dans l’allée, servant de demoiselle d’honneur et de porteur de l’alliance, tout en promenant leur chien dans l’allée. «Ils ont joué un rôle très important dans cette journée», dit Hassie. « Voir la joie sur leurs visages a vraiment rendu la célébration complète à tous points de vue. »