À l’intérieur du mariage instable de Tina Turner avec Ike Turner et de la deuxième chance d’amour avec le dernier mari Erwin Bach

La chanteuse LÉGENDAIRE Tina Turner, décédée mercredi à 83 ans, a laissé derrière elle un mari endeuillé après avoir obtenu une seconde chance en amour après son premier mariage abusif avec Ike Turner.

La musicienne emblématique, reconnue comme la reine du rock ‘n’ roll, est décédée dans sa maison de Zurich, qu’elle partageait avec son deuxième mari, Erwin Bach.

Un représentant de Turner a confirmé sa mort et l’a attribuée à « une longue maladie » dans un communiqué, mais n’a donné aucun autre détail.

Née Anna Mae Bullock en 1939 dans le Tennessee, Tina a croisé la route de son premier mari, Ike, lorsqu’elle l’a vu se produire dans un club alors qu’elle était adolescente – et aurait été attirée par sa voix.

Ike prenant également goût à sa voix puissante, les deux sont rapidement devenus la revue Ike et Tina Turner, lançant son ascension dans les années 1960 en tant que chanteuse principale du duo St. Louis.

Leur relation de près de 20 ans l’a laissée physiquement battue, émotionnellement dévastée et financièrement ruinée.

Les deux se sont mariés en 1962 et ont ensuite divorcé en 1978.

Au fil des ans, Ike a lutté contre la toxicomanie et a été accusé d’avoir maltraité et manipulé Tina pendant leur mariage.

Elle s’est souvenue des passages à tabac qui l’ont amenée à souffrir de nombreuses fractures.

Tina a déclaré qu’elle avait même subi des brûlures au troisième degré à une occasion lorsqu’il avait versé du café brûlant sur son visage, a-t-elle écrit dans son autobiographie intitulée My Love Story.

La chanteuse de What’s Love Got To Do With It aurait été laissée fauchée et sans abri après avoir finalement quitté Ike – révélant plus tard qu’elle avait moins d’un dollar à son nom après la scission.

Cependant, elle a surmonté tous les obstacles et est devenue l’une des plus grandes musiciennes du monde.

UNE SECONDE CHANCE

Après s’être rencontrés en 1985, Erwin Bach a donné à Tina une seconde chance d’aimer et ils se sont finalement mariés après 27 ans ensemble.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie civile sur les rives du lac de Zurich en Suisse en juillet 2013, a rapporté Smooth Radio.

Tina a parlé de sa rencontre avec Bach, de leur relation et même de la façon dont il a fait don d’un organe pour lui sauver la vie dans ses mémoires de 2018.

L’icône s’est souvenue avoir rencontré Bach lorsqu’elle a atterri à l’aéroport de Cologne, en Allemagne, pour sa tournée Private Dancer.

À l’époque, Bach était l’exécutif du label EMI et était venu chercher la star dans une Mercedes Jeep, cadeau de son manager.

Elle a dit que ce n’était pas le véhicule qui l’avait impressionnée mais l’homme au volant, notant comment elle se souvenait avoir ressenti quand elle l’avait vu.

« Mon cœur s’est soudainement mis à battre BOOM, BOOM, BOOM, noyant tous les autres sons. Mes mains étaient glacées », a-t-elle écrit.

« Alors c’est ce qu’ils appellent le coup de foudre, pensai-je. Oh mon Dieu, je ne suis pas prêt pour ça. »

Ils n’étaient mariés que depuis neuf ans lorsque son deuxième mari a pris la décision qui a changé sa vie de lui donner un de ses organes.

Mais, pour la chanteuse, sa vie s’est résumée à une greffe de rein ou à une dialyse.

« Je ne pouvais pas manger. Je survivais mais je ne vivais pas. J’ai commencé à penser à la mort », a-t-elle déclaré dans son autobiographie.

« Si mes reins allaient mal et qu’il était temps pour moi de mourir, je pourrais l’accepter. C’était OK. Quand c’est le moment, c’est vraiment le moment. »

Tina s’était même inscrite au suicide assisté avant que son mari n’intervienne et n’y mette un terme.

« Il a dit qu’il ne voulait pas d’une autre femme, ni d’une autre vie », a-t-elle expliqué dans le livre.

« Puis il m’a électrocuté. Il a dit qu’il voulait me donner un de ses reins. »

Après avoir testé pour s’assurer qu’il était compatible, le couple a été opéré en avril 2017 et elle a déclaré que cela avait réussi en déclarant: « Le meilleur moment a été quand Erwin est venu rouler dans ma chambre dans son fauteuil roulant. »

« Il a en quelque sorte réussi à bien paraître, même beau, alors qu’il m’accueillait avec un énergique: ‘Salut, chérie!’ J’étais tellement émotif – heureux, bouleversé et soulagé que nous ayons traversé cela vivant. »