À l’intérieur du mariage espagnol de Jamie Laing et Sophie Habboo avec deux robes, une soirée arrosée et un groupe live

Les stars de MADE In Chelsea Jamie Laing et Sophie Habboo ont scellé leur engagement l’un envers l’autre avec un deuxième mariage amusant.

Dans le plus pur style de télé-réalité, le couple a documenté leurs incroyables noces sur les réseaux sociaux, offrant aux fans un aperçu de leur deuxième journée spéciale en Espagne.

Jamie et Sophie se sont mariés pour la deuxième fois en Espagne[/caption] Instagram

Le couple a coupé son gâteau de mariage à six étages[/caption]

Dans une vidéo partagée sur Sophie Instagram, les fans ont vu le couple couper leur gâteau de mariage à six niveaux.

Sophie était vêtue d’une robe blanche longue au sol associée à un voile assorti, décorant sa coiffure nouée alors qu’ils tenaient ensemble le couteau pour couper à travers le premier niveau.

Pendant ce temps, Jamie avait l’air sophistiqué dans un costume noir et il a complété son look avec un nœud papillon assorti.

Jamie est devenu célèbre en 2011 lorsqu’il a rejoint le casting de Made In Chelsea et Sophie a fait sa première apparition dans l’émission de télé-réalité en 2018.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2019, mais a enduré un certain nombre d’obstacles, notamment un scandale de tricherie au cours de la même année, alors qu’il couchait avec Rosi Mai Waldon alors que le couple sortait exclusivement.

Mais Jamie, 34 ans et Sophie, 29 ans, ont réussi à mettre le passé derrière eux et se sont mariés lors du premier de deux mariages à Londres, en avril de cette année.

S’envolant pour Marbella pour leurs deuxièmes noces, Jamie a filmé le groupe live qui s’est produit lors de leur réception, alors que des invités, dont l’ancienne star de Made In Chelsea, tels que Spencer Matthews, Sam Thompson et Melissa Tattam, ont dansé toute la nuit.

Et Sophie avait l’air de passer le meilleur moment de sa vie alors qu’elle était filmée en train de chanter et à un moment donné, on lui a tendu le micro.

Sophie a ensuite changé de tenue et troqué sa robe de mariée pour une robe de soirée plus adaptée.

Parmi les autres invités figuraient Millie Mackintosh, Ollie Locke, Joshua Patterson et la petite amie de Sam Thompson, Zara McDermott.

Jamie et Sophie ont apprécié leur premier mariage à Londres en avril[/caption] La Méga Agence

Le couple avait l’air incroyablement heureux en sortant du bureau d’enregistrement de Kensington[/caption] E4

Jamie et Sophie ont officialisé leur relation en 2019[/caption]