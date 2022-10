À l’intérieur du mariage de Sherri Papini avec son mari Keith, qui a divorcé du fraudeur de “Gone Girl” après qu’un faux enlèvement a été révélé

Des révélations sur l’état du mariage de Sherri Papini sont révélées après que la mère de deux enfants a plaidé coupable d’avoir simulé son enlèvement alors qu’elle se cachait avec son ex-petit ami.

Elle a été condamnée en juillet 2022 après avoir plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de mensonge à un officier fédéral et de fraude postale des mois plus tôt, en avril.

Sherri Papini se rend au palais de justice fédéral accompagnée de son avocat, William Portanova, à droite, à Sacramento, Californie, le 13 avril 2022 Crédit : AP

Papini a été signalée “disparue” en 2016 après avoir disparu alors qu’elle faisait un jogging l’après-midi Crédit : aseng@sacbee.com

Son mari, Keith Papini, a demandé le divorce deux jours après le plaidoyer de culpabilité de sa femme.

Dans une copie du dossier obtenu par PEOPLE, M. Papini – le requérant, a demandé la garde des deux enfants du couple.

Lorsqu’elle est réapparue pour la première fois après sa fausse affirmation d’avoir été kidnappée alors qu’elle faisait du jogging en 2016, son mari a publiquement soutenu ses affirmations.

La Californienne a été arrêtée en mars 2022, près de six ans après sa disparition. Elle a été retrouvée le 24 novembre 2016, trois semaines après sa disparition, avec une chaîne autour de la taille.

Les enquêteurs ont déclaré que c’était son comportement exagéré qui les avait avertis de ses mensonges.

Le sergent du shérif du comté de Shasta Kyle Wallace et le capitaine Brian Jackson ont travaillé sur l’affaire après sa disparition. Ils ont dit à “Dateline” que quelque chose n’allait pas dans l’affaire depuis le début.

Une touffe de cheveux de Papini a été retrouvée avec son téléphone près de l’endroit où elle aurait été enlevée.

Elle a dit aux détectives qu’elle s’était arrachée les cheveux lorsqu’elle avait été prise sous la menace d’une arme par ses ravisseurs, afin que son mari sache où elle avait été kidnappée.

Avec le recul, Wallace a déclaré : “Je pense qu’en fin de compte, être capable d’examiner chaque élément de preuve maintenant avec la clarté de ce qui se passait”.

“Pas seulement dans les moments, mais le drame ou le théâtre que Sherri a apporté à chaque étape de cette enquête a vraiment fait partie de la perte.”

Papini avait affirmé que deux femmes hispaniques l’avaient emmenée. L’ADN sur ses vêtements, cependant, a conduit la police à son ex-petit ami, avec qui elle se cachait tout le temps.

Interrogé, l’ancien amant a déclaré aux détectives que Papini lui avait demandé de la frapper. Il dit qu’il a refusé de le faire, mais qu’il a accepté de lui montrer un bâton de hockey.

Il l’a également marquée lorsqu’elle lui aurait demandé de le faire.

Les détectives disent que ce qui a rendu son histoire plus déroutante était le fait que ses mensonges contenaient des éléments véridiques. Par exemple, elle a pu décrire la douleur d’être stigmatisée, car cela s’est réellement produit.

Papini a été condamnée à 18 mois de prison dans son cas et condamnée à payer plus de 300 000 $ en dédommagement aux agences fédérales, étatiques et locales.

Sherri Papini a affirmé avoir été enlevée par deux femmes hispaniques sous la menace d’une arme Crédit : Facebook