À l’intérieur du mariage de Rushad-Ketaki. Photos avec l’aimable autorisation de Rupali Ganguly

Rushad Rana s’est marié avec Ketaki Walawalker lors d’une cérémonie de mariage intime en marathi mercredi 4 janvier. Son Anupama la co-star Rupali Ganguly a partagé des photos des festivités de mariage sur son compte Instagram pour souhaiter aux jeunes mariés. Dans les images, Rupali embrasse Rushad et Ketkai alors qu’ils posent joyeusement pour la caméra. Rushad est beau dans un ensemble traditionnel blanc cassé, tandis que Ketaki est magnifique dans un sari. Rupali est également jolie dans un sari rouge violet. Partageant les photos heureuses, l’actrice a écrit : “Ho gayi shaaaadddiiiiii (Je me suis marié)”, suivi d’émoticônes de cœur.

Peu de temps après que Rupali Ganguly ait partagé le message, Rushad Rana a répondu : “Nous t’aimons.” Consultez le message ci-dessous :

Pendant ce temps, les jeunes mariés Rushad Rana et Ketaki Walawalker organisent une réception à Mumbai ce soir pour leurs amis de l’industrie. Rushad est beau dans un smoking noir, tandis que Ketkai est magnifique dans un ensemble rouge avec des détails en paillettes. La réception a été suivie par ses co-stars Anupamaa Sudhanshu Pandey, Gaurav Khanna, Madalsa Sharma et Aneri Vajani.

Découvrez les photos ci-dessous:

Plus tôt dans la journée, Rupali Ganguly a partagé des photos des festivités avant le mariage et a écrit une note douce. Elle a écrit : “J’aime tellement les deux. Mme et M. Walawalakar-Rana vous souhaitent à tous les deux une vie d’amour et de bonheur.”

Jetez un oeil ici :

Voici plus de photos des festivités pré-mariage de Rushad et Ketaki ci-dessous :

Rushad Rana est bien connu pour ses performances dans des émissions populaires telles que Hip Hip Hourra, Kehta Hai Dil, Sasural Simar Ka et plus. Il a également joué dans des films de Bollywood tels queMohabbatein, Veer-Zaara, Rab Ne Bana Di Jodi et plus.