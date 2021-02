Cela fait 11 ans que Katie Price et Alex Reid se sont fait atteler dans un mariage non conventionnel à Las Vegas.

L’histoire d’amour de l’ancien mannequin glamour présente des cérémonies assez surprenantes, mais celle-ci est sans doute celle qui a causé le plus de drames après coup.

Ne durant que 11 mois en tant que mari et femme, il est prudent de dire que l’union du couple était tout simplement malheureuse.

Le couple a décrit le mariage à l’époque comme une «cérémonie privée et simple», et a insisté sur le fait que le syndicat n’était «pas motivé par de grosses transactions dans les magazines».

Leur publiciste de l’époque a insisté sur le fait que leur décision de se faire attacher était « purement due à leur amour l’un pour l’autre ».







(Image: ITV)



Après avoir échangé leurs vœux lors d’une cérémonie de 20 minutes à la chapelle du Wynn Hotel and Casino de Las Vegas, les deux hommes ont célébré leur amour l’un pour l’autre en se rendant au club de strip-tease Spearmint Rhino.

Flanquée de son maquilleur Gary Cockerill et de son partenaire Phil Turner – qui ont aidé Katie à planifier secrètement le mariage alors qu’Alex était dans la maison Celebrity BB – Katie a été entendue crier: «Nous sommes M. et Mme Reid, les haters s’en vont aimer ça. Cela leur montrera. «

Alex a dépensé 60 000 £ sur une bague.

Alex a dû sonner des amis dans une tentative désespérée d’emprunter 30000 £ pour payer la bague, sachant que Katie voudrait le meilleur – ou du moins le plus cher.

De plus, la robe de mariée bouffante de Katie a fait parler d’elle pendant des semaines, avec la robe – décrite comme « collante » par d’innombrables points de vente, lui a coûté 2000 £.

Et dans le plus pur style Pricey, elle a surmonté son look de mariage dramatique avec un diadème éblouissant.







(Image: Getty Images)



Mais après avoir dit «je fais», il semble que le pire était encore à venir.

Le mariage éclair a apparemment provoqué une rupture avec ses parents – quelque chose qu’Alex a profondément regretté après coup.

Depuis leur union désastreuse, Alex a révélé comment, sous les ordres de Katie, il avait licencié son agent et meilleur ami de 20 ans.

L’ancien gagnant de Celebrity Big Brother a déclaré que le mannequin avait lancé la cérémonie de quickie sur lui seulement alors qu’ils partaient pour des vacances à Las Vegas.

«Le mariage a été un tourbillon et un peu une surprise», a-t-il déclaré au Mirror après leur séparation. «Katie a tout planifié.

«Ma mère et mon père – toute ma famille en fait – étaient un peu éviscérés. J’ai réussi à le dire à ma mère lors d’un appel rapide quelques minutes avant, mais à personne d’autre. «







(Image: ITV)



«Je ne me suis pas marié pour eux, de toute façon. Je me suis marié pour moi – pour rendre Alex Reid heureux », a ajouté Alex.

Non seulement leur mariage malheureux a provoqué une rupture entre Alex et ses parents, mais cela a également rendu les choses encore plus compliquées en ajoutant l’ex-mari de Katie, Peter Andre.

Katie est tombée amoureuse d’Alex deux mois seulement après son divorce d’avec Peter – un divorce qu’elle ne voulait pas mais dont il avait désespérément besoin.

Peter était catégorique Katie l’a trompé avec un instructeur d’équitation – ce qu’elle a nié.

Et avec la séparation de Katie avec Peter toujours crue, ce dernier a eu beaucoup de mal à voir Alex avec leurs enfants Junior, alors quatre, et Princess, puis deux.







(Image: Getty)



À tel point qu’après avoir repéré des photos d’eux jouant dans un parc, le chanteur de Mysterious Girl a déclaré qu’il s’était réveillé couvert de sang suite à une attaque de panique terrifiante.

Il a raconté les histoires de vie de Piers Morgan à l’époque: « Cela m’a tué. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers deux heures du matin, et j’avais l’impression d’avoir été frappé à la tête avec un marteau. »

Il a ajouté: « J’ai commencé à paniquer. Je me suis effacé et je me suis réveillé avec du sang sur tout le visage.

«Cela m’a tué et c’était aussi mauvais que d’avoir un couteau dans le cou.

Katie a défendu son droit de passer à autre chose, en disant: « Qu’est-ce que je vais faire? Asseyez-vous et attendez ‘jusqu’à ce qu’il dise’ vous pouvez avoir un petit ami maintenant. ‘

« Il ne s’est pas plaint quand il est sorti du [I’m A Celebrity] jungle et a été impliqué dans ma vie et Harvey était là tout de suite et il a été présenté à Harvey. «







(Image: Getty)



Et alors qu’Alex, 45 ans, était sympathique, il a admis qu’il ne serait jamais proche de Pete, 47 ans, mais a lancé un appel public pour qu’ils enterrent la hache de guerre pour le bien des enfants.

«J’adorerais purifier l’air», a-t-il déclaré au magazine Star. « Je ne veux pas être les meilleurs amis ou quoi que ce soit, mais comme je prévois de rester beaucoup plus longtemps, ce serait bien s’il pouvait accepter cela en tant qu’adulte responsable. »

Au moment où Katie et Alex se sont accrochés, Peter avait fait la paix avec la situation, insistant sur le fait qu’il n’avait « aucun sentiment négatif » à propos de leur mariage.

« Tant qu’il y a une bonne influence sur les enfants, je suis heureux », a-t-il déclaré à Radio 1.

