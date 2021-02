Craig Revel Horwood a mis sur le marché son manoir sur le thème de Strictly Come Dancing.

Le juge Strictly, 56 ans, a décidé de vendre et de se séparer de sa maison extravagante de sept chambres pour la somme exorbitante de 3,3 millions de livres sterling.

La star de la télévision au franc-parler est connue pour son sens audacieux de la mode, et il est clair que son sens du style émane également de son vaste manoir car il est orné de paillettes et de fonctionnalités accrocheuses.

En plus de sept chambres à coucher, la maison massive dispose également de cinq salles de bains, de sept acres de terrain et d’une immense piscine extérieure.

Craig a accueilli son amour de Strictly dans sa magnifique maison, car des caractéristiques pas si subtiles peuvent être vues dispersées dans presque toutes les pièces.

Des boules de paillettes géantes et un décor métallique pendent des plafonds et des murs et dans son salon, Craig a placé une énorme sculpture de paillettes dédiée à son obsession Strictly Come Dancing.







(Image: Getty Images)



Craig a amélioré les paillettes et le glamour d’un cran dans la salle à manger en recouvrant les quatre murs de papier peint étincelant pour ajouter une touche extravagante.

Le thème étincelant et métallique se retrouve dans sa demeure pas si humble alors qu’il ornait les chambres spacieuses de tables et d’armoires en argent.

À l'étage, dans la chambre principale, Craig a imprimé sa personnalité pétillante sur eux comme un slogan qui dit « diva » pèse sur son gigantesque lit king-size.







(Image: DYBLES WINCHESTER / TNI PRESS LTD.)









La star impertinente a également injecté des touches de couleur et ajouté des éléments originaux dans les six autres chambres qui reflètent toutes son sens du style bruyant.

Alors que Craig a fait monter la barre à l’intérieur, l’espace extérieur offre une ambiance relativement plus minimaliste.

Menant de la cuisine immaculée, il y a une immense véranda en verre, que Craig appelle la «serre».















Un superbe piano à queue blanc se trouve au centre de la pièce, tandis qu’une forêt de plantes vertes et de fleurs peut être vue dans tous les coins de l’espace.

Le bel espace donne sur la piscine extérieure, qui se trouve à côté d’un bain à remous bouillonnant entouré de sculptures extravagantes de pingouins.

S'exprimant sur son incroyable pad, Craig a précédemment déclaré à Mail Online: « Cela ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a beaucoup d'étincelles et j'adore ça ici.















«C’est plus comme une maison londonienne au milieu du Hampshire. Il a été construit en 2008 et j’habite ici depuis sept ans.

« Dans la serre, vous êtes vraiment assis dans le jardin et vous vous sentez connecté à cela lorsque les plis sont ouverts. »









Craig a décidé de se séparer de son manoir pour se rapprocher des parents de son partenaire Jonathan Myring.

La star de Strictly a récemment révélé qu’il était ravi de se lancer dans un nouveau voyage avec son amour de longue date Jonathan, avec qui il s’est fiancé l’année dernière.