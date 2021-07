À l’intérieur du manoir Palm Beach d’Eric et Lara Trump à 3,2 millions de dollars avec 5 chambres, une superbe piscine et une vue sur le club de golf familial

ERIC Trump et sa femme Lara sont les derniers membres de leur célèbre famille à s’installer dans le sud de la Floride en s’emparant d’un manoir de 3,2 millions de dollars à Palm Beach.

L’achat de la superbe maison de cinq lits et sept salles de bains a été sanctionné en mars, selon les dossiers de la propriété.

Le couple a acheté la maison en mars Crédit : realtor.com

Eric et Lara Trump sont photographiés ensemble ci-dessus Crédit : Instagram

La maison est située au Trump National Golf Club Crédit : realtor.com

Son design est d’inspiration toscane à l’intérieur comme à l’extérieur Crédit : realtor.com

La maison est située dans la communauté fermée du Trump National Golf Club à Jupiter et est située à quelques pas du frère aîné d’Eric, Donald Trump Jr.

« Une vue imprenable sur la réserve et le golf entoure cette luxueuse résidence privée entièrement rénovée située sur le plus grand terrain de la communauté fermée exclusive du Trump National Golf Club », indique une liste de la propriété.

« L’extérieur a été conçu comme un domaine toscan tandis que l’intérieur a une sensation contemporaine de transition. »

La propriété tentaculaire de 9981 pieds carrés et couverte de lierre a été récemment rénovée et comprend un certain nombre d’avantages VIP, y compris une « énorme suite principale avec ses placards et un coffre-fort ».

Il dispose également d’une piscine d’arrière-cour, d’une cuisine recouverte de marbre et d’une baignoire cabine complète.

La propriété tentaculaire de 9981 pieds carrés et couverte de lierre a été récemment rénovée Crédit : realtor.com

Il comprend un certain nombre d’avantages VIP, y compris une cabine de bain complète

La cuisine est recouverte de marbre blanc Crédit : realtor.com

Le Trump National Golf Club appartient au père d’Eric Trump et ancien président Donald Trump.

Le senior Trump a acheté le club du Ritz-Carlton pour une bonne affaire de 5 millions de dollars en 2012.

«Un niveau de luxe inégalé», lit-on dans la description sur le site Web du club réservé aux membres. “Profitez d’équipements de classe mondiale pour toute la famille.”

Eric, un cadre de la Trump Organization, et sa personnalité de 38 ans de Fox News vivront à la maison avec leurs deux jeunes enfants, âgés de 1 et 3 ans.

Le couple, qui vivait auparavant à New York, a été photographié vivant au club Mar-A-Lago de Donald Trump alors qu’il cherchait une propriété dans la région.

Le couple vivra à la maison avec leurs deux jeunes enfants Crédit : AFP ou concédants de licence

La deuxième suite parentale de la maison est vue ci-dessus Crédit : realtor.com

La cour dispose d’une élégante zone de grillades en plein air

Ils ont rejoint une longue liste de membres de la famille Trump pour déménager dans le Sunshine State à la suite de la défaite électorale de Donald Trump contre Biden en novembre.

Trump s’est envolé pour sa station balnéaire de Mar-A-Lago le matin de l’investiture de Biden, où il est resté depuis.

Don Jr. et sa petite amie Kimberly, quant à eux, ont récemment acheté deux propriétés adjacentes à Admiral Cove à Jupiter.

Admirals Cove est situé à côté du Trump National Golf Club.

L’ancienne première fille Ivanka Trump s’est également installée en Floride, plus au sud à Miami.

Ivanka et son mari Jared Kushner ont dépensé 32 millions de dollars en décembre sur un terrain vague dans une communauté insulaire privée connue sous le nom de « Billionaire Bunker ».

Le couple reste dans une location de luxe en bord de mer jusqu’à ce que leur nouvelle maison soit prête.